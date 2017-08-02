 От взрыва на военном складе в Абхазии пострадали 60 человек

Об этом сообщил журналистам "министр" здравоохранения Тамаз Цахнакия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
По его словам, 27 пострадавших госпитализированы. Состояние четырех из них оценивается как тяжелое, двоим сделана операция, но угрозы для их жизни нет, добавил Цахнакия.
Он уточнил, что среди пострадавших двое детей с осколочными ранениями и ожогами легкой степени.
Цахнакия также сообщил, что число пострадавших российских туристов составляет 35 человек.
В свою очередь, "министр" внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия сообщил журналистам, что опасность для людей после пожара на складе боеприпасов в населенном пункте Приморское к 20:00 миновала.
Пожар локализован, специалисты МЧС вышли на место взрыва.
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в Украине - ихтамнеты
в Абхазие - руске туристы
а как в Сирие
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Склад уничтожен, печальный итог.
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Анти-Мидас какой-то....
Сравните Батуми и Сухуми, сравните 2 Кореи или 2 Германии, Крым до и после...
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Приговор в отношении Подъячего, активиста народного фронта «Севастополь-Крым-Россия», был вынесен апелляционным судом Крыма в 2011 году, тогда полуостров еще входил в состав Украины. Мужчина получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.
«Российский суд признал, что Подъячий совершил преступление против национальной безопасности Украины, и установил, что лицам, судимым по таким преступлениям, работать учителями нельзя»
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