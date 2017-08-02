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Все про:Абхазия (308) боеприпасы (1223) взрыв (4233)

 От взрыва на военном складе в Абхазии пострадали 60 человек

абхазия взрыв

Общее количество пострадавших при взрыве склада боеприпасов в оккупированной Россией Абхазии составляет 60 человек.

Об этом сообщил журналистам "министр" здравоохранения Тамаз Цахнакия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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По его словам, 27 пострадавших госпитализированы. Состояние четырех из них оценивается как тяжелое, двоим сделана операция, но угрозы для их жизни нет, добавил Цахнакия.

Он уточнил, что среди пострадавших двое детей с осколочными ранениями и ожогами легкой степени.

Цахнакия также сообщил, что число пострадавших российских туристов составляет 35 человек.

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В свою очередь, "министр" внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия сообщил журналистам, что опасность для людей после пожара на складе боеприпасов в населенном пункте Приморское к 20:00 миновала.

Пожар локализован, специалисты МЧС вышли на место взрыва.
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Абхазія - самопроголошена місцевими сепаратистами за активної підтримки Мацкви псевдодержава. А відтак - пох на їхні проблеми. Нехай хоч щодня склади вибухають
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Туристическая достопримечательность - военный склад. Не удивительно что столько "туристов" и именно из эРэФии пострадало.
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а как ихтамнетов в Сирии называет - ясно что
в Украине - ихтамнеты
в Абхазие - руске туристы
а как в Сирие
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Надеюсь среди пострадавших в основном были кацапские оккупанты.
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Мальчик грузинский спичку поджёг -
Склад уничтожен, печальный итог.
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ну вот почему всё, к чему прикасается Рашкасовок, всё превращается в говно?
Анти-Мидас какой-то....
Сравните Батуми и Сухуми, сравните 2 Кореи или 2 Германии, Крым до и после...
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Цахнакия также сообщил, что число пострадавших российских туристов составляет 35 человек. - нихрена себе, как ихтамнетов называет, хм, вот почему набирает обороты компания в туристическом бизнесе - русских не обслуживаем, руских нет
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август набирает обороты, кстати, кто знает, можэт цезерь Август был русофобом, но уверен - был хорошим человеком.
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мда, у вас осталса и своё название этому месецу, кстати, литовцам тоже, а мы о своём знаем только от специальных каландареи - увы, это надо признать уже как факт.
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а что расейские туристы делали на складе боеприпасов? или это те туристы,которые там вооружались,а потом собирались ехать в Лугандон?
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Хороший был день , даже в обхезии шкваренная русня.
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В Сирії ще посольство кацапні мінами закидали якісь редиски.
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Суд отказал в работе крымскому педагогу с украинской судимостью за сепаратизм

Приговор в отношении Подъячего, активиста народного фронта «Севастополь-Крым-Россия», был вынесен апелляционным судом Крыма в 2011 году, тогда полуостров еще входил в состав Украины. Мужчина получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.
«Российский суд признал, что Подъячий совершил преступление против национальной безопасности Украины, и установил, что лицам, судимым по таким преступлениям, работать учителями нельзя»
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОт взрыва на военном складе в Абхазии пострадали 60 человек
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