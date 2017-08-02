 На август назначен новый поезд Николаев - Киев - Херсон

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании, поезд будет отправляться из Николаева 11, 13, 21, 23 августа, из Киева - 12, 14, 22, 24 августа. Маршрут пролегает через Мироновку. В составе - купейные, плацкартные вагоны и вагоны класса люкс.
Также в августе "Укрзализныця" увеличила периодичность курсирования двух поездов. Поезд №206/205 Николаев - Киев осуществит дополнительные рейсы в обоих направлениях 6, 12, 20 августа, а поезд №223/224 Киев - Одесса отправится в дополнительные рейсы из Киева и из Одессы 5, 12, 19 и 20 августа.
В этом году на летний период назначены уже 35 дополнительных поездов.
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