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Все про:Киев (17765) ограбление (1238)

 Потерпевшие пытались обменять на валюту 5 млн грн, - в столичной полиции рассказали некоторые подробности сегодняшнего ограбления

стрельба пистолет

В столичной полиции рассказали некоторые подробности сегодняшнего ограбления, когда вооруженные преступники на бульваре Леси Украинки, 24, совершили ограбление двух мужчин, которые собирались обменять 5 миллионов гривен в пункте обмена валют.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина " сообщил Андрей Дуброва, начальник Печерского управления Нацполиции Киева.

"Два человека пытались обменять средства на сумму 5 млн грн., во время операции на них было совершено разбойное нападение. Три человека с оружием завладели их средствами. В больницу они (потерпевшие) не обращались, имеющихся телесных повреждений не имеют. Откуда у них эти деньги, устанавливаем. Заявление они подали через полтора часа после совершения данного преступления", - сообщил Дуброва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пять вооруженных преступников завладели суммой 5 млн грн в центре Киева. В столице введен план "Перехват", - "Еспресо"

Как известно, сегодня 2 августа в Киеве произошло дерзкое ограбление, в результате которого у потерпевших отняли 5 млн грн.
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200 тысяч долларов, тягать с собой кэшем, что бы обменять... это маразм
Скорее всего, 100% грабители знали где, когда и в какое время будет производится обмен. так, что им сдали инфу кто-то из потерпевших.
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5 лимонов меняют в спец обменниках ну или в вип залах Привата)
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С пятью лямами в обменку.. легко пришло - легко ушло. Хотя... в банках тоже иногда кидают.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПотерпевшие пытались обменять на валюту 5 млн грн, - в столичной полиции рассказали некоторые подробности сегодняшнего ограбления
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