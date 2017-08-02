 Потерпевшие пытались обменять на валюту 5 млн грн, - в столичной полиции рассказали некоторые подробности сегодняшнего ограбления

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина " сообщил Андрей Дуброва, начальник Печерского управления Нацполиции Киева.
"Два человека пытались обменять средства на сумму 5 млн грн., во время операции на них было совершено разбойное нападение. Три человека с оружием завладели их средствами. В больницу они (потерпевшие) не обращались, имеющихся телесных повреждений не имеют. Откуда у них эти деньги, устанавливаем. Заявление они подали через полтора часа после совершения данного преступления", - сообщил Дуброва.
Как известно, сегодня 2 августа в Киеве произошло дерзкое ограбление, в результате которого у потерпевших отняли 5 млн грн.
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Скорее всего, 100% грабители знали где, когда и в какое время будет производится обмен. так, что им сдали инфу кто-то из потерпевших.
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