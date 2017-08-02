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Все про:Динамо (710) Лига чемпионов (127) футбол (3158)

 "Динамо" проиграло "Янг Бойз" и выбыло из Лиги чемпионов

динамо

Киевское "Динамо" не сумело преодолеть третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, уступив на этой стадии турнира в двухматчевом противостоянии швейцарскому "Янг Бойз".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Обыграв "Янг Бойз" на своем поле - 3:1, подопечные Хацкевича уступили сопернику в ответном матче - 0:2 и завершили свои выступления в самом престижном клубном турнире Европы.

Несмотря на поражение, еврокубки для "динамовцев" не закончились. 4 августа состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы, в котором примут участие 15 неудачников третьего квалифай-раунда ЛЧ, в том числе "Динамо".
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Не команда а сборище УРОДОВ - мерзких,трусливых,безвольных УРОДОВ !!!!
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А хто кого зрадив? Немає тих грошей, які були до війни, немає сильних футболістів. У чемпіонаті України число команд з кожним роком падає, а їхній клас - знижується. Клуби так і не стали акціонерними товариствами, тож цілковито залежні від забаганок та стану гаманця своїх власників, яким в більшості випадків начхати на рядових уболівальників. Тож маємо те, що маємо. Але це не означає, що нам потрібно відвертатись від футболу. Все одно це одна з віддушин у наш непростий час для замученого негараздами народу. Тож уболіваймо і далі за наших. І рано чи пізно футболісти почнуть нас радувати. Бо Україна - футбольна країна з багатими традиціями. А негаразди - вони закінчаться.
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Довбойоби блять.((( Але все одно вболюватиму за цей клуб.
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Смотрел матч полностью - с такой игрой и в ЛЕ делать нечего...
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Это все результат постоянных тренеров-физруков с динамовскими сердцами во главе клуба.
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Поки Суркіс в Динамо - віри в сітле майбутнє команди нема.
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И на хера я эту порнографию смотрел? Рукожопые швейцарские лузеры делали что хотели. Динамовцы с бодуна играли? Это просто позор какой-то...
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Це явний пройоб тренерського штабу. Грати на утримання рахунку весь матч, коли супернику для перемоги треба 1 гол - це м'яко кажучи погана ідея. Особливо враховуючи хронічну хворобу наших команд в єврокубках - пропускати голи на останніх хвилинах.
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просто сегодня динамовцы решили болелам шлюхтэра зробыты прыйемнэ...плюс судэйко ватный франэк.
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Пеналь левый, на мой взгляд, но Динамо сегодня должно было влетать 4:0, так что......
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та левый...один коваль метался.
ни спереди,ни в центре...то тебе не шубы карпатам засылать.
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Не тягне нинішнє Динамо на Лігу Чемпіонів. Хацкевич лише починає будувати нову команду. Що в нього вийде - покаже час. Жаль Максима Коваля. Голкіпер тягнув всю гру, і така прикра помилка в самому кінці матчу.
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Коли в минулому році Шахтар програв, то було прикро. А зараз - соромно. Соромно за динамівський бренд, який маловідома команда зі Швейцарії била як немовля. Про грі Динамо, можна сказати одне - продули по всіх статтях! Позорище! Яка Ліга чемпіонів? Першість Чорнобаївки - рівень киян.
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Второй гол в конце игры, 100% на совести вратаря. Ну реально дырявый он. С такими детскими ошибками нечего делать в ЛЧ.
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Глаза разуй... Коваль молодец... Второй тайм играл один вратарь... Ни один вратарь столько атак не выдержит...
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Ну справедливості ради варто зауважити, що воротар тягнув команду увесь матч. І помилився лише один раз. А так після здавалось би вічного Олександра Шовковського воротарська позиція в Динамо тебе дуже вразлива, це так.
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В Динамо то играл один Коваль сегодня, но... ошибки бывают у всех
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Сколько тренеров нужно поменять "Динамо", 100, 150... Я всегда говорил, что проблема в Суркисах... Пока тут ничего не поменяется, так и будет...
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ужас, скоро докатимся до одного места в лиге чемпов и лиге европы(((
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Бюджет Динамо в 30 раз больше, чем у Янг Бойза! А у Шахтера, раньше, был больше в 70 раз!
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Футбол в Украине закончился, вместе с олигархами времен Януковоща.
Сейчас только Ахметка что-то вкладывает в свою команду, остальные спонсоры либо свалили за поребрик, либо финансово сдулись. Как не печально футбол у нас скатился к дворовому уровню.
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Ничего удивительного. Посмотри на уровень чемпов Польши и, допустим Чехии. А те страны побогаче нашей будут. Так что, да все зависело от олигархов, которые вкладывали крохи из наворованного. Типа создавали зрелища для народа
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Надо взять нормального тренера за нормальные деньги.
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И хорошо что вылетели. Если их раздавила команда уровня ниже среднего, то представляете что с ними сделали бы топ команы в ЛЧ. Нахер надо такое позорище.
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Это и хорошо что в начале сошли по тихому,а не опозориться потом проиграв 10-0 Реалу или Баварии,нет команды и при Суркисе ее никогда не будет.
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Я прожив на світі 70 років і ні разу небачив такої гри!Я думаю, немає в світі команди яка могла б це повторити!Неповторна гра!Чемпіони!
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Из "Динамо" играл Коваль. Остальные "счет удерживали".
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Результат по игре,швейцарцы сильнее,про футбол пока можно забыть и нехрен комментировать
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Цензор.НЕТНовостиСпорт"Динамо" проиграло "Янг Бойз" и выбыло из Лиги чемпионов
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