 "Динамо" проиграло "Янг Бойз" и выбыло из Лиги чемпионов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Обыграв "Янг Бойз" на своем поле - 3:1, подопечные Хацкевича уступили сопернику в ответном матче - 0:2 и завершили свои выступления в самом престижном клубном турнире Европы.
Несмотря на поражение, еврокубки для "динамовцев" не закончились. 4 августа состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы, в котором примут участие 15 неудачников третьего квалифай-раунда ЛЧ, в том числе "Динамо".
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ни спереди,ни в центре...то тебе не шубы карпатам засылать.
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Сейчас только Ахметка что-то вкладывает в свою команду, остальные спонсоры либо свалили за поребрик, либо финансово сдулись. Как не печально футбол у нас скатился к дворовому уровню.
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