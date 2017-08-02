 Неизвестные подорвали памятник ликвидированным террористам "ЛНР" в оккупированной Вознесеновке (Червонопартизанске) на Луганщине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на сепаратистские ресурсы.





По информации луганских пропагандистов на окраине Краснопартизанска на перекрестке в бывшей котельной Ворошилова прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвалась мина, заложенная в основание памятника террористам.

Открытие которого должно было состояться завтра, 3 августа.



