 Неизвестные подорвали памятник ликвидированным террористам "ЛНР" в оккупированной Вознесеновке (Червонопартизанске) на Луганщине

По информации луганских пропагандистов на окраине Краснопартизанска на перекрестке в бывшей котельной Ворошилова прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвалась мина, заложенная в основание памятника террористам.
Открытие которого должно было состояться завтра, 3 августа.
Согласно приведенной информации, в результате взрыва ранения различной степени тяжести получили пять человек, они были отправлены на лечение в Должанскую центральную городскую больницу № 1. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии.
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Хотя скорей всего сами сепарасы и взорвали, для "Х@йлоТВ"...
Наши взорвали бы завтра, вместе с каким нибудь козырным 3/14дарасом, который открывать бы приехал...
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