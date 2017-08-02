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 Неизвестные подорвали памятник ликвидированным террористам "ЛНР" в оккупированной Вознесеновке (Червонопартизанске) на Луганщине

Неизвестные подорвали основу памятника боевикам "ЛНР" в подконтрольном российско-террористическим войскам городе Вознесеновка (бывший Червонопартизанск) Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на сепаратистские ресурсы.

По информации луганских пропагандистов на окраине Краснопартизанска на перекрестке в бывшей котельной Ворошилова прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвалась мина, заложенная в основание памятника террористам.

Открытие которого должно было состояться завтра, 3 августа.

Согласно приведенной информации, в результате взрыва ранения различной степени тяжести получили пять человек, они были отправлены на лечение в Должанскую центральную городскую больницу № 1. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии.

Также читайте: Памятник ликвидированным террористам пытались взорвать в центре оккупированного Луганска

Неизвестные подорвали памятник ликвидированным террористам ЛНР в оккупированной Вознесеновке (Червонопартизанске) на Луганщине 01

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Поздравляю Динамо с очередным позором. Хотя... что тут нового?
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Позор это не то слово,после такого надо команду распускать к чёртовой матери,пусть идут на завод болванки точить ....
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Вот хотелось бы узнать мнение того кто меня спамит. С чем не согласен?
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Я тебя только что из спама вытащил,а спамят соевые,больше некому !
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То есть соевых это позорище устраивает?
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Ну если их устраивает такое позорище,как петя,то совершенно нечему удивляться ...
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Может и лучше что вылетели, не так стыдно будет! Характера нет (а зачем он в ЧУ, там судья левые пенали не ставит и знает в чью сторону свистеть надо!), играть 90 мин на удержание? а за пас назад воротарю, вообще бы штрафовал!
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Непонятно нафига они вообще на поле выходили ..
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Соевых устраивает всё, где платят. А динамовцам, может в сердцах, хочу сказать: "Не умеете в воде пердеть, не пугайте рыбы!."
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И тебя спамят...
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Ну для меня это не новость они по скудоумии своему не понимают,что ПРАВДУ не заспамить ...
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типа нас с тобой заспамят, лягут спать,, а утром Динамо в группе ЛЧ?
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Похоже на то ...
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кто такой этот ярош?
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Партизанен уничтожают руССофашискую мразь рабсийского мирка.
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Так сами сепары и подорвали! Чтобы учинить провокацию и очередной раз обвинить ВСУ или укр.ДРГ.
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Вот и ладненько...
Хотя скорей всего сами сепарасы и взорвали, для "Х@йлоТВ"...
Наши взорвали бы завтра, вместе с каким нибудь козырным 3/14дарасом, который открывать бы приехал...
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причем чертям в плохом смысле этого слова.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные подорвали памятник ликвидированным террористам "ЛНР" в оккупированной Вознесеновке (Червонопартизанске) на Луганщине
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