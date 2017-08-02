 Террористы на Донбассе получают от РФ больше оружия, чем есть у многих стран Европы, - украинские дипломаты в СБ ООН

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявили представители украинской делегации во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.
"Возникает риторический вопрос: как террористические организации в Украине получали оружие в количествах, часто превышавших запасы многих государств на европейском континенте? Или почему у террористов никогда не заканчивается топливо и боеприпасы?" - отметили дипломаты.
По их словам, полученное из-за границы оружие было использовано для совершения разрушительных террористических атак, в том числе сбивания самолета рейса МН17.
"Международный режим, призванный прекратить поставки оружия террористам, сталкивается с проблемой, когда государства, которые должны его придерживаться, на самом деле нарушают собственные международные обязательства и обещания. Одним из самых ярких современных примеров этого является продолжение притока на оккупированные территории Восточной Украины разнообразного оружия из соседнего государства", - заявили представители украинской делегации.
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Слава Україні!
Смерть рашці!
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Какие нах** террористы. Есть оккупанты из паРашки и коллаборационисты из местных, поддерживающих оккупантов.
Но так говорить низзя, они же "торговые партнеры" шоколадно-барыжной власти, по-этому есть мифические террористы, против которых ведут не войну, а антитеррористическую операцию.
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Террористы не захватывают территории, не создают органы управления, не пользуются атрибутами государства как паспорта граждан недореспублик. Территория лугандона тупо оккупирована, ведена другая денежная единица, свой документооборот, свои органы власти, свои воинские части.
Вот назовите хоть одну террористическую организацию в мире, которая платит пенсии и социальные пособия?
Все в мире должно называться своими именами.
Террористами можно было еще назвать банду Дыркина в Славянске, но когда вошла бронетехника и ВС паРашки, началась оккупация.
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Кстати Иран тоже туда, к террористам, попадает?
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Попроси умножить расход топлива танка на количество танков в Мышероссии и умножить на три года. И спроси - а откуда топливо берется?
тогда как-то и про снаряды, ракеты, сами танки есть повод поговорить
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Никто в мире не хочет спросить у Окурка - а откуда, собсно?!
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2 августа 2017 г.
Уже давно не секрет, что Путин входит в клуб долларовых миллиардеров. Однако неясно, сколько же денег у президента России. Его не найдешь в списке богатейших людей по версии Forbes. Капитал Путина оценивается в диапазоне от 36 до 200 млрд долларов.
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