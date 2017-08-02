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 Политика Украины
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 Террористы на Донбассе получают от РФ больше оружия, чем есть у многих стран Европы, - украинские дипломаты в СБ ООН

оон совбез

Террористы на Востоке Украины получают оружие и боеприпасы из России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявили представители украинской делегации во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Возникает риторический вопрос: как террористические организации в Украине получали оружие в количествах, часто превышавших запасы многих государств на европейском континенте? Или почему у террористов никогда не заканчивается топливо и боеприпасы?" - отметили дипломаты.

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По их словам, полученное из-за границы оружие было использовано для совершения разрушительных террористических атак, в том числе сбивания самолета рейса МН17.

"Международный режим, призванный прекратить поставки оружия террористам, сталкивается с проблемой, когда государства, которые должны его придерживаться, на самом деле нарушают собственные международные обязательства и обещания. Одним из самых ярких современных примеров этого является продолжение притока на оккупированные территории Восточной Украины разнообразного оружия из соседнего государства", - заявили представители украинской делегации.
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Динамо Киев это не команда,это сборище безвольных подонков !!!
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Не тому СБ ООН рассказали, где россия имеет право вето?
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Вірно робити- тепер рашку всюди добивати треба.
Слава Україні!
Смерть рашці!
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Вот заладили ТЕРРОРИСТЫ, ТЕРОРИСТЫ.
Какие нах** террористы. Есть оккупанты из паРашки и коллаборационисты из местных, поддерживающих оккупантов.
Но так говорить низзя, они же "торговые партнеры" шоколадно-барыжной власти, по-этому есть мифические террористы, против которых ведут не войну, а антитеррористическую операцию.
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Терористи із держави, де сцарює терорист N 1 хУЙЛО.
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Как можно называть воинские части террористами.
Террористы не захватывают территории, не создают органы управления, не пользуются атрибутами государства как паспорта граждан недореспублик. Территория лугандона тупо оккупирована, ведена другая денежная единица, свой документооборот, свои органы власти, свои воинские части.
Вот назовите хоть одну террористическую организацию в мире, которая платит пенсии и социальные пособия?
Все в мире должно называться своими именами.
Террористами можно было еще назвать банду Дыркина в Славянске, но когда вошла бронетехника и ВС паРашки, началась оккупация.
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А почему вы решили что ИГИЛ - террористы? Религиозные фанатики, со своим пониманием мироустройства, своими методами борьбы, это да. Ну традиция у них такая, головы отрезать своим оппонентам.
Кстати Иран тоже туда, к террористам, попадает?
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Терроризм всегда поддерживают определенные государства. В данном случае терроризм и оккупация подобны.
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поставь в тупик ватника.
Попроси умножить расход топлива танка на количество танков в Мышероссии и умножить на три года. И спроси - а откуда топливо берется?
тогда как-то и про снаряды, ракеты, сами танки есть повод поговорить
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Террористы Лугандона и оккупанты из параши имеют столько же танков, сколько армии Германия, Франция и Чехии вместе взятые. Ото у хуйла насосали
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А все понят, как Колыван сказал: "У нас было несколько танков, захваченных у ВСУ, а теперь это могучая и многочисленная сила!"?
Никто в мире не хочет спросить у Окурка - а откуда, собсно?!
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Финансист: Путин богаче Джеффа Безоса и Билла Гейтса вместе взятых
2 августа 2017 г.
Уже давно не секрет, что Путин входит в клуб долларовых миллиардеров. Однако неясно, сколько же денег у президента России. Его не найдешь в списке богатейших людей по версии Forbes. Капитал Путина оценивается в диапазоне от 36 до 200 млрд долларов.
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Да, а парашинцы как всегда скажут где ваши доказательства,а импотентное оон,как всегда озабочено сглотнет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррористы на Донбассе получают от РФ больше оружия, чем есть у многих стран Европы, - украинские дипломаты в СБ ООН
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