 Объявление Рогозина персоной нон грата в Молдове хуже санкций США, - Песков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.Ru.
"Гораздо хуже (введения санкций США. - Ред.), конечно, ситуация с Рогозиным. Она абсолютно неприемлема", - сказал Песков.
В среду кабинет министров Молдовы объявил российского вице-премьера персоной нон грата. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции республики Андрея Галбура, соответствующая мера принята в связи с тем, что Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые "несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер".
Напомним, ранее
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"Слева насрать
Справа тож рать
Хорошо с перепою
Мечем нам помахать!"
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Объявлен фанерой нон-грата.
Пусть в знак протеста Рогозин прострелит себе вторую
половину жёппыногу.
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После того, как вы на подобие балтииских фошиздо врезали по морде кремлеипанам - моё подчтение и извинение, за ошибочное мнение.
Надеюс, на следующих выборах вы будете серёзней относитса.
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Просто, Молдова уверена, что она прекрасно обойдется без руцкой свинины...
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Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.
"Светлодарская дуга. Есть хорошие новости !!!
Из-за систематических обстрелов и провокаций со стороны противника, наша пехота на Светлодарской дуге была вынуждена хорошо прошагать вперед, больше чем на 1 км, закрепиться и поставить опорники уже на новых наших позициях.
Светлодарская дуга потихоньку закругляется..."
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Вечно быковать нельзя.
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