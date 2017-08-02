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Все про:Молдова (848) нон грата (331) Песков (735) Рогозин (193)

 Объявление Рогозина персоной нон грата в Молдове хуже санкций США, - Песков

рогозин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал объявление персоной нон грата в Молдове вице-премьера России Дмитрия Рогозина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.Ru.

Также читайте: Молдову вовлекли в беспрецедентный геополитический скандал, - Додон про объявление Рогозина персоной нон грата

"Гораздо хуже (введения санкций США. - Ред.), конечно, ситуация с Рогозиным. Она абсолютно неприемлема", - сказал Песков.

В среду кабинет министров Молдовы объявил российского вице-премьера персоной нон грата. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции республики Андрея Галбура, соответствующая мера принята в связи с тем, что Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые "несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Как они будут вытирать сопли у своего румынского покровителя", - вице-премьер РФ Рогозин о его приглашении в Молдову

Напомним, ранее Румыния развернула самолет, на котором вице-премьер РФ Рогозин летел в Молдову на встречу с президентом Додоном.
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Бо він нічого іншого і не вміє робити.
"Слева насрать
Справа тож рать
Хорошо с перепою
Мечем нам помахать!"
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А еще почему этот небожитель поудалял свои гневные посты? Никто не знает? Или кто-то верит, что у него совесть проснулась?
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А у него принцип -"государство - это я". У них там, наверху все Людовики. Из палаты № 6.
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так скоро вас казлов вообще никуда пускать не будут .
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Пролетел как фанера над Молдовой.
Объявлен фанерой нон-грата.
Пусть в знак протеста Рогозин прострелит себе вторую половину жёппы ногу.
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Ну,в височную часть дурной башки направить.так и делать...
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вообще расейцев никуда не пускать, ну кроме науру, может дойдет?
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не дойдет, они будут рассказывать что они живут лучше всех и сами никого к себе не пускают
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Придеться козломордым свыкнуться с тем что они изгои во всем мире...Ну кроме Зимбабве,разумеется...
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То есть теперь рашистского борова сделать персона "грата" и можно вводить следующий пакет санкций, потом впустить гнома в какую-то международную тусовку и обьявлять торговое эмбарго, димону можно разрешить пофоткаться на Гаваях и отрубать ватникам свифт. Принимается.
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Очень странное заявление - ограничения кредитования и блокировка счетов госкомпаний vs право посещения чиновником Молдовы. Конечно второе горяздо хуже))
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мда, кстати, молдовани - я сомневалса в вас, я ошибалса - вы докозали - у вас парлементарная республика а не постсоветская самодержавие - извините, я был не прав.
После того, как вы на подобие балтииских фошиздо врезали по морде кремлеипанам - моё подчтение и извинение, за ошибочное мнение.
Надеюс, на следующих выборах вы будете серёзней относитса.
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Молдоване здесь ни причем. Вы просто не в курсе молдавских реалий. Додон- прокремлевский ган*он, но к власти его привели своим админресурсом именно нынешние парламентарии ( управляемые серым кардиналом Плахотнюком), якобы "проевропейцы", это чтобы настоящая проевропейка М.Санду не победила. Как говорится, чума на оба ваших дома. Но дали по мордасам хряку Рогозину- и на том спасибо.
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Объявление Рогозина персоной нон грата в Молдове хуже санкций США
Просто, Молдова уверена, что она прекрасно обойдется без руцкой свинины...
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мы такие ангелы а нас любит только северкорейский Чучхэ и Аятолла Ирана.Мало...
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Разумеется. Пинок от амбала это одно, а оплеуха от вчерашнего вассала империи совсем другое . Привыкайте, ватаны
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Рогозин взялся за "молдавский вопрос" и решил его.
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Бойцы Вооруженных сил Украины продвинулись вперед на расстояние около километра и заняли новые позиции на Светлодарской дуге в Донецкой области в зоне АТО, чтобы прекратить постоянные обстрелы со стороны боевиков "ДНР".
Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.
"Светлодарская дуга. Есть хорошие новости !!!
Из-за систематических обстрелов и провокаций со стороны противника, наша пехота на Светлодарской дуге была вынуждена хорошо прошагать вперед, больше чем на 1 км, закрепиться и поставить опорники уже на новых наших позициях.
Светлодарская дуга потихоньку закругляется..."
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Ну не везёт этому жиртресту, то в танке застрянет, то румыны его самолёт принимать отказываются. Заметьте не по политическим мотивам, а из боязни, что эта туша при посадке полосу на аэродроме продавит.
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Кто в курсе,а у нас эта парашинская свино-собака тоже невъездная?
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Абидно,да,ну ладно Америка ноги вытирает,а тут молдоване на голову насрали
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Ахаха. Во умыли кацапов так умыли. Сплошные ножи в спину.
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Пожалуй, в данном конкретном случае не нож... и не в спину .
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Привыкайте,ублюдки.
Вечно быковать нельзя.
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Піска: Молдова ми протестуем-м-м-м А вазелин хоч будете продавати? А то ми не гумові !
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Даже додонская молдова начала кассавских начальников в нон-нраты записывать. Похоже раисся таки-да приехала. Северная Коpея 2.0.
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Говорят, что в порядке компенсации казлаголовому рагозину передали огород, который в Серебряном бору засадили весной американские дипломаты, изгнанные теперь х@йлом из паРаши. Картохи, укропа и хрена хватит невыездному казлу на всю зиму.
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дело в том что конвульсии мордвы в Молдове уже невозможны. Если начнется движение с участием Румынии чтобы очистить гнойник под названием приднестровья то у русни не будет возможности даже куда нибудь убежать. С одной стороны Молдова а с другой Украина. У удмурдских коллаборантов географические возможности хуже чем на крысьме. Поэтому и сидит там русня тихонько как мышки в норках.
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Хороший знак. Даже молдаване хвост на мацковию подняли, слабеет хунта карликов на глазах. Одни истошные визги от шакалов карлика.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОбъявление Рогозина персоной нон грата в Молдове хуже санкций США, - Песков
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