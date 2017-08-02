 Комментарий Трампа к закону о санкциях вызывает вопросы, будет ли он его выполнять, - лидер Демократического меньшинства в Конгрессе Пелоси

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявила лидер Демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Она задалась вопросом, будет ли Трамп "продолжать поощрять и вознаграждать агрессию Владимира Путина". "Республиканский Конгресс не должен позволять Белому дому Трампа вырваться из своей обязанности налагать эти санкции за наглое нападение России на нашу демократию", - сказала политик.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий ужесточение американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В комментарии Трампа, распространенном Белым домом после подписания закона, говорится, что президент США видит серьезные недостатки документа, однако подписывает законопроект во имя национального единства.
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В срандель ранили Хуйла!
Вениками ссаными,
Ишаками пьяными!
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"Мальчик забил себе в голову гвоздик
Чтоб парикмахер машинку сломал...."
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В новой версии законопроекта появился пункт, в котором сказано, что согласие Конгресса не требуется, если правительство США выпускает «обычную» (routine) лицензию, которая «не вносит существенного изменения во внешнюю политику» США по отношению к РФ. В первоначальной версии документа этого пункта не было. Лицензия - это отдельное разрешение американских властей на конкретную транзакцию или класс сделок, которые в противном случае были бы запрещены санкциями.
Ранее немецкие СМИ уже писали, что судьбу санкций могут решить всего лишь «несколько слов». Сообщалось, что первоначальный вариант закона был гораздо жестче, чем его вторая редакция. Сейчас там указано, что решение по санкциям за участие в строительстве российских газопроводов «по согласованию с союзниками может принять» президент США, а это гораздо более мягкая формулировка, чем «обязан принять».
ЗЫ: ... что в переводе с языка дипломатов на гранёную феню означает:
- Воффка, я показал твою дулю этому долбаному конгрессу!
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Медведев: США объявили России торговую войну, мой ответ будет безжалостным - куплю второй виноградник в Италии.
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все будет вери гуд
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Отдел «Бизнес» 20:30
Падение российской валюты ускорилось из-за антироссийских санкций, которые утвердил президент США...
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"С нами даже в волейбол никто играть не хочет", - блогер рассказал о том, как в турецких отелях игнорируют россиян
dialog.ua/news/126548_15…
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По словам бывшего высокопоставленного сотрудника госдепа, советник Тиллерсона Р.К. Хаммонд заявил о нежелательности задействования соответствующих фондов, поскольку дополнительное финансирование программ, направленных против влияния РФ в сфере медиа, может вызвать раздражение Москвы.
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