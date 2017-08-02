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 Комментарий Трампа к закону о санкциях вызывает вопросы, будет ли он его выполнять, - лидер Демократического меньшинства в Конгрессе Пелоси

пелоси пэлоси

Комментарий президента США Дональда Трампа к подписанному им закону о санкциях против РФ, Ирана и КНДР вызывает серьезные вопросы о том, намерена ли его администрация следовать этому закону.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявила лидер Демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Она задалась вопросом, будет ли Трамп "продолжать поощрять и вознаграждать агрессию Владимира Путина". "Республиканский Конгресс не должен позволять Белому дому Трампа вырваться из своей обязанности налагать эти санкции за наглое нападение России на нашу демократию", - сказала политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о новых санкциях США против РФ: "Какие ответные меры? Ничего нового нет"

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий ужесточение американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В комментарии Трампа, распространенном Белым домом после подписания закона, говорится, что президент США видит серьезные недостатки документа, однако подписывает законопроект во имя национального единства.
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В срандель ранили Хуйла!
Вениками ссаными,
Ишаками пьяными!

Комментарий Трампа к закону о санкциях вызывает вопросы, будет ли он его выполнять, - лидер Демократического меньшинства в Конгрессе Пелоси - Цензор.НЕТ 9200

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Картинка гарна, а пісенька краща у харківських ультрас.
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А ще кращий віршик про антисанкції -
"Мальчик забил себе в голову гвоздик
Чтоб парикмахер машинку сломал...."
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конечно будет выполнять - выполнять требования закона должэн и президент.
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В санкциях США против России нашли лазейку для Трампа.
В новой версии законопроекта появился пункт, в котором сказано, что согласие Конгресса не требуется, если правительство США выпускает «обычную» (routine) лицензию, которая «не вносит существенного изменения во внешнюю политику» США по отношению к РФ. В первоначальной версии документа этого пункта не было. Лицензия - это отдельное разрешение американских властей на конкретную транзакцию или класс сделок, которые в противном случае были бы запрещены санкциями.
Ранее немецкие СМИ уже писали, что судьбу санкций могут решить всего лишь «несколько слов». Сообщалось, что первоначальный вариант закона был гораздо жестче, чем его вторая редакция. Сейчас там указано, что решение по санкциям за участие в строительстве российских газопроводов «по согласованию с союзниками может принять» президент США, а это гораздо более мягкая формулировка, чем «обязан принять».
ЗЫ: ... что в переводе с языка дипломатов на гранёную феню означает:

- Воффка, я показал твою дулю этому долбаному конгрессу!
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Непременно. Тяжело, скрепя сердце, вступая в мысленную полемику со своей совестью, которая заставляет отрабатывать обещания, данные "другу Владимиру" за какие-то неизвестные пока цацки. Но выполнять будет. Под угрозой импичмента. И это ещё раз доказывает живучесть американской демократии, которая научилась защищать себя сама.
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Там как я понял не все так однозначно и содержится формулировка может что президент может ввести санкции, а не обязан это сделать.
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Гурьянов Сергей

Медведев: США объявили России торговую войну, мой ответ будет безжалостным - куплю второй виноградник в Италии.
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не ссыте либерастики-
все будет вери гуд
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Хуйло избавляется от санкций https://www.youtube.com/watch?v=-lI7gLXjhUw&index=1&list=LLHx14nn4KUPXZi--UJcIMvg
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Диалог.UA

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Комментарий Трампа к закону о санкциях вызывает вопросы, будет ли он его выполнять, - лидер Демократического меньшинства в Конгрессе Пелоси - Цензор.НЕТ 8357 Комментарий Трампа к закону о санкциях вызывает вопросы, будет ли он его выполнять, - лидер Демократического меньшинства в Конгрессе Пелоси - Цензор.НЕТ 8357
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Бачу, в них знову почалася передвиборча гонитва... на Трампа!
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отказывается тратить почти 80 миллионов долларов, выделенных конгрессом для борьбы с террористической пропагандой и кампанией по дезинформации, якобы проводимой властями России, пишет издание Politico со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве.
По словам бывшего высокопоставленного сотрудника госдепа, советник Тиллерсона Р.К. Хаммонд заявил о нежелательности задействования соответствующих фондов, поскольку дополнительное финансирование программ, направленных против влияния РФ в сфере медиа, может вызвать раздражение Москвы.
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Конгресс, Трамп и правительство = лебедь, рак и щука.
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Перевод : Кто бы мог подумать, что звезда реалитишоу без опыта управления гос. структурой, с 6 банкротствами, с 5-ю детьми от трёх разных браков, с 11 обвинения в сексуальных домогательствах и с более чем 4000 судебных исков против него, может оказаться таким плохим президентом?
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Да хуйня все это, как говорит один из немногих адекватных за поребриком: санкции вводили не для того что бы их потом снимать :D Не ссыте
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о боже - какую чушь несёт обоср-вшися кацапы, под разными флажками - сто процентов, ни кто из них даже однои страницы этого закона не прочли - не говоря о более 90 посвещённым рашке - но о всяких отступах - как эксперды приносят с разяснениями.
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Нужно меньше слушать Трампа - руководит "парадом" вице президент Пенс и министр обороны Маттис ! ... а рыжему просто разрешили немного посидеть в Белом доме..
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в думе обсуждают санкции, на НАСА, ввести хотят. говорят пусть на МКС пешком добираются.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомментарий Трампа к закону о санкциях вызывает вопросы, будет ли он его выполнять, - лидер Демократического меньшинства в Конгрессе Пелоси
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