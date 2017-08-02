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 Политика Украины, Экономика
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 Никто снимать претензии и отменять иски к Газпрому не будет, - Нафтогаз ответил на заявления МИД РФ

витренко

Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Украина не будет отзывать свои иски и претензии к Газпрому, поскольку не рассчитывает на его "добрую волю".

Как информирует Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Витренко отметил: "В российском МИДе заявили, что "сохранение транзита газа через Украину было бы возможным только в случае предоставления Киевом конкурентоспособных тарифов на транзит и нивелирования известных транзитных рисков, включая снятие всех претензий и отмену абсурдных исков в отношении "Газпрома".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сохранение транзита российского газа через Украину возможно при снятии Киевом всех претензий с Газпрома, - МИД РФ

Отвечаем.

Никто снимать претензии и отменять абсолютно обоснованные иски в отношении Газпрома не будет.

Наш иск в Стокгольмском арбитраже по контракту на куплю-продажу газа был признан обоснованным, и наши требования были удовлетворены. Хотя нам тоже рассказывали, что у нас нет шансов и мы проиграем.

Наш иск по транзиту не менее обоснован.

Так что выиграли по одному иску, рассчитываем на победу и по второму иску.

Поэтому отменять мы наши иски не будем!

Также читайте: Стокгольмский арбитраж вынесет решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" не позднее 30 ноября текущего года

В заявлении российского МИДе также говорится: "что касается Украины, то концепция строительства "Северного потока - 2" не подразумевает прекращения транзита российского газа по действующим газопроводам."

Этим заявлениям веры нет. Прошлый раз нас тоже уверяли, что запуск "Северного потока -1" не приведет к уменьшению транзита через Украину. Обманули.

Мало того, еще недавно российская сторона публично заявляла, что ни при каких обстоятельствах транзита через Украину по окончанию текущего контракта не будет.

И изменилась эта позиция только после того, как мы в Стокгольмском арбитраже потребовали удовлетворения нашего контрактного права о пересмотре транзитного тарифа в соответствии с европейскими условиями тарифообразования. А эти условия позволяют нам требовать гораздо более высокой платы за транзит для покрытия наших увеличившихся расходов из-за необходимости ускоренно амортизировать нашу газотранспортную систему.

Другими словами, на добрую волю Газпрома мы не рассчитываем".

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правильна позиція, тепер нехай кацапня почеше башку як далі робити.
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Какую "добрую волю"? Добрая воля возникала у кацапов только когда угроза четвертования с предварительным изнасилованием...Иначе доброй воли не видать...
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2 августа для росеи прям таки черный день...
И как же это радует
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Рашка як той гопнік, людської мови не розуміє, а як зробиш «фізічєскає замєчаніє» так зразу скімлити починає: «нє ну братішка ти мєня нє понял, я ж пашутіл»
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Сначала "отзовите иск из арбитража", потом, наверняка, "отзовите ВСУ с Донбасса"? А "ключ от квартиры, где деньги лежат", как говаривал известный сын турецкоподданного, кацапам не нужен?
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конешно нужен. Они только отжимать умеют, а все остальное, что знали, и то забудут. Вырождение мозга. Турбины СССР умел свои делать.
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наши наконец то научились говорить "нет" лаптеносам?
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Опять сцаными трусами по коцабской морде ???
Та скока ж можна уже, да, коцабы ???
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Дебил, блядь. Или ты думаешь, что с такими тарифами тебе яйца не вырвут? По хрену все иски и понты, если газ загонишь в сотку долларов. Бьют не по паспорту, а по морде. И вы, курвы панамские, только и можете киздеть да газпромовский газ через оффшорки свои ганять, неся херню собачью про реверс. Только не все идиеты и есть достаточно вумных, которые давно высрали все, что вы даже и не съели. Промышленность зашнали в жопу, народ обдираете до костей, понты ганяете для дебилов , набивая себе карманы и надеетесь пропетлять? Хрен вы угадали.
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короче . русня путена вам за обе щеки и чтобы голова не шаталась.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикто снимать претензии и отменять иски к Газпрому не будет, - Нафтогаз ответил на заявления МИД РФ
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