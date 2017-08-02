 Никто снимать претензии и отменять иски к Газпрому не будет, - Нафтогаз ответил на заявления МИД РФ

Как информирует Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.
Витренко отметил: "В российском МИДе заявили, что "сохранение транзита газа через Украину было бы возможным только в случае предоставления Киевом конкурентоспособных тарифов на транзит и нивелирования известных транзитных рисков, включая снятие всех претензий и отмену абсурдных исков в отношении "Газпрома".
Отвечаем.
Никто снимать претензии и отменять абсолютно обоснованные иски в отношении Газпрома не будет.
Наш иск в Стокгольмском арбитраже по контракту на куплю-продажу газа был признан обоснованным, и наши требования были удовлетворены. Хотя нам тоже рассказывали, что у нас нет шансов и мы проиграем.
Наш иск по транзиту не менее обоснован.
Так что выиграли по одному иску, рассчитываем на победу и по второму иску.
Поэтому отменять мы наши иски не будем!
В заявлении российского МИДе также говорится: "что касается Украины, то концепция строительства "Северного потока - 2" не подразумевает прекращения транзита российского газа по действующим газопроводам."
Этим заявлениям веры нет. Прошлый раз нас тоже уверяли, что запуск "Северного потока -1" не приведет к уменьшению транзита через Украину. Обманули.
Мало того, еще недавно российская сторона публично заявляла, что ни при каких обстоятельствах транзита через Украину по окончанию текущего контракта не будет.
И изменилась эта позиция только после того, как мы в Стокгольмском арбитраже потребовали удовлетворения нашего контрактного права о пересмотре транзитного тарифа в соответствии с европейскими условиями тарифообразования. А эти условия позволяют нам требовать гораздо более высокой платы за транзит для покрытия наших увеличившихся расходов из-за необходимости ускоренно амортизировать нашу газотранспортную систему.
Другими словами, на добрую волю Газпрома мы не рассчитываем".
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И как же это радует
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Та скока ж можна уже, да, коцабы ???
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