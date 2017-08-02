 России объявлена полноценная торговая война, которая будет длиться десятилетиями, - Медведев о санкциях США

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.
"Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США", - написал он.
"Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо. Причем он будет жестче закона Джексона - Вэника, ибо носит всеобъемлющий характер и не может быть отложен специальными распоряжениями президента без согласия Конгресса. Таким образом, отношения между РФ и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента. Предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах. Дальнейшее усиление международной напряженности. Отказ от решения важнейших международных проблем", - подчеркнул Медведев.
Как сообщалось ранее, сегодня, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.
Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен был подписать президент США Дональд Трамп.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
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Директор департамента исследований и прогнозирования Центробанка России Александр Морозов порекомендовал меньше думать о росте цен, так как такие настроения помогают росту инфляции.думаю, что правительство РФ скоро объявит, что россиянам нужно меньше думать о еде..)))
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І буде їм щастя.
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А, ну и недвижимость, оформленная на юрлица...)))
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Как оно и было в Украине.
А дальше - ну, пусть поубивают друг друга - что янки, что фрицам на это начхать.
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БиллиВовку не побили - не было ни дня!
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Неизвестные взорвали основание памятника пророссийским боевикам в Червонопартизанске оккупированного Должанского (Свердловского) района, в результате чего ранены пять человек.
Об этом передает "Остров" со ссылкой на сепаратистские СМИ.
"Сегодня около 10 часов утра на окраине Червонопартизанска на перекрестке у бывшей котельной Ворошилова прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвалась мина, заложенная в основание памятника ополченцам, открытие которого должно было состояться завтра, 3 августа", - сказано в сообщении.
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Повторяю - как объяснить усредненному великороссу, за что так радовались в главном государственном органе "великой" страны?!!!
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Ну что такое для полуторамиллиардного народа накормить 30 млн?
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Что, китайцам самим по Сибири на нефтегазодобыче вкалывать, лес валить да руду копать?!
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Я ж в Луганске живу, приходится иметь разные каналы связи. Это - для побрехенек, другие - для дела.
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На ближайшие десятилетия - самый ходовой товар в 3/14дерации...
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Для россиян подготовят «белые списки» доверенных сайтов
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Чем ближе крах режима - тем сильней тотальная цензура
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Купите медведу атлас, он совсем плохо разбирается в политической географии. Ну, нельзя таким идиотом являться миру и делать такого рода заявления.
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Дмитрий Медведев
1 год ·
Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США.
Что это означает для них? Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых - отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован. При этом интересы американского бизнеса практически проигнорированы. Политика возвысилась над прагматическим подходом. Антироссийская истерия превратилась в ключевую часть не только внешней (что было много раз), но и внутренней американской политики (а это - новелла).
Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо. Причем он будет жестче закона Джексона - Вэника, ибо носит всеобъемлющий характер и не может быть отложен специальными распоряжениями президента без согласия Конгресса. Таким образом, отношения между РФ и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента. Предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах. Дальнейшее усиление международной напряженности. Отказ от решения важнейших международных проблем.
Что это означает для нас? Мы спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной сферы, будем заниматься замещением импорта, решать важнейшие государственные задачи, рассчитывая прежде всего на себя. Мы научились это делать за последние годы. В условиях почти закрытых финансовых рынков, боязни иностранных кредиторов и инвесторов вкладываться в Россию под страхом санкций против третьих лиц и стран. В чем-то это даже пошло нам на пользу, хотя санкции - в целом - бессмысленны. Мы справимся.
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(Думаю, що таке зараз в половині ватних голів...)
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Строительство "Северного потока - 2" не подразумевает прекращения транзита российского газа по действующим газопроводам - МИД РФ
В министерстве иностранных дел РФ заявили, что США решили прибегнуть к неэкономическим методам борьбы за европейский газовый рынок, что стало главной причиной санкций в отношении "Северного потока - 2"
В МИД говорят, что "Северный поток - 2" чрезвычайно важен с точки зрения поставок в ЕС трубопроводного газа
Строительство газопровода "Северный поток - 2" не подразумевает прекращения транзита российского газа по действующим газопроводам. Сохранение транзита газа через Украину возможно только в случае предоставления Украиной конкурентоспособных тарифов и снятия всех претензий к "Газпрому".
Об этом сообщила заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел России Анастасия Федорова, комментируя потенциальный вред от газопровода для энергобезопасности Евросоюза и энергореформ в Украине, пишет пресс-служба ведомства.
"Нам и многим нашим партнерам в Евросоюзе данный проект видится чрезвычайно важным с точки зрения поставок в ЕС трубопроводного газа, потребность европейских потребителей в котором с годами будет только возрастать в силу как падения собственной добычи в Европе, так и устойчивого спроса на данный энергоноситель", - заявила Федорова.
По ее словам, в условиях, когда сжиженный природный газ США проигрывает в цене российскому трубопроводному газу, Соединенные Штаты решили прибегнуть к неэкономическим методам борьбы за европейский газовый рынок, что стало главной причиной санкций в отношении "Северного потока - 2".
"В ход пущены самые циничные методы недобросовестной конкуренции, когда главной задачей ставится очернение конкурента и воздействие на контрагента, в том числе посредством санкционного запугивания, с целью заставить его покупать свой более дорогой товар. При этом замалчивается, что изменение структуры рынка приведет к изменению цен на газ, поступающий в Евросоюз", - уверяет чиновница.
По ее мнению, противники "Северного потока - 2" заботятся о собственной выгоде или руководствуются стремлением "навредить России".
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