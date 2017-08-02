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 России объявлена полноценная торговая война, которая будет длиться десятилетиями, - Медведев о санкциях США

медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введением новых санкций США объявили полноценную торговую войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

Также читайте: "Как мы и договаривались", - Порошенко поздравил всех с подписанием нового пакета санкций США против РФ

"Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США", - написал он.

"Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо. Причем он будет жестче закона Джексона - Вэника, ибо носит всеобъемлющий характер и не может быть отложен специальными распоряжениями президента без согласия Конгресса. Таким образом, отношения между РФ и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента. Предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах. Дальнейшее усиление международной напряженности. Отказ от решения важнейших международных проблем", - подчеркнул Медведев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые санкции США - это решительный шаг для привлечения России к ответственности, - Яценюк

Как сообщалось ранее, сегодня, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.

Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен был подписать президент США Дональд Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп может похоронить проект по строительству газопровода "Северный поток-2", - Die Zeit

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.


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"И не говорите холопы что вас не предупреждали" жить вы будете в дерьме десятилетиями, так сказал димон, теперь есть на кого всё свалить, на проклятую Америку!
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Отказ от решения важнейших международных проблем", - подчеркнул Медведев. /// вот все пральна рашист раскладыват....отказалси от выполнения БУДАПЕШТСКОГО МЕМОРАНДУМА,оккупацией Крыма и Донбасса- получил на десятилетия геморой....
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а хорошего настроения не пожелал, уже поплохело да?
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ЦБ рекомендует россиянам меньше думать о росте цен

Директор департамента исследований и прогнозирования Центробанка России Александр Морозов порекомендовал меньше думать о росте цен, так как такие настроения помогают росту инфляции.думаю, что правительство РФ скоро объявит, что россиянам нужно меньше думать о еде..)))
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Потрібно ще для них вернути поправку Дже́ксона - Ве́йніка

І буде їм щастя.
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димон, не паникуй - всех вас посядят, так что, проект с навальным не серёзно и не будешь сьеден в одиночку.
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Интересно, а у Рашки еще останутся какие-то средства на канистру бензина для трупика во рву у Кремльсканцелярии?
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Сейчас в Кремле мозговой штурм ... По результатам штурма принято решение : наложить в вето
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как можэт быть мозговой шторм, разве там умных завезли.
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Ну всё. "Трамп- чмо" уже окончательно и бесповоротно. Обама может спокойно отдыхать.
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Там фишка покруче. Для отмены этого закона нужно 2/3 голосов, чего не будет. Конгресс давно мечтал поставить в стойло президентскую власть. Прецедент сейчас создали действительно на грани фола Конституции. Как это всё аукнется в будущем похоже и сами пока не знают.
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Ни че,Димон,нарисуй на валенки Nike и гуляй дальше
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россия развалится без правоприемника и никто никому не должен. (с) многоходовочка
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Ну, минус все зарубежные активы и большинство долей в международных финансовых проектах...
А, ну и недвижимость, оформленная на юрлица...)))
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Если Россия развалится ( что вряд ли - сами штаты этого не допустят , разве что отвалятся от нее что то на подобии чечни ) это будет лучше чем возврат всех долгов и выплат по искам - хотя с другой стороны не управляемый хаус на 1/6 суши то еще удовольствие сомнительное
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Валится страна на крупные куски размером с Францию. Потом за понятные, по меркам мировой политики, деньги проводится решение о ликвидации стратегов и МБР, контроле над ЯО. Потом это под благовидным предлогом ЯО отбирается и привет.
Как оно и было в Украине.
А дальше - ну, пусть поубивают друг друга - что янки, что фрицам на это начхать.
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Дымят дымоходы у русни сегодня знатно, похлеще чем у ихнего чуда техники Кузи
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а ГРИБ в Обхазии какой красавец)) говорят у ваты от санкцый пердаки рванули что та РСЗО, аж склады "ихтамнетов" загорелись)) жарко
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...лучше всех сказали украинские мультипликаторы...
России объявлена полноценная торговая война, которая будет длиться десятилетиями, - Медведев о санкциях США - Цензор.НЕТ 870
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Все эти санкции слабенькое начало, в перспективе Россию ждет налог за агрессию, это когда с каждой литры нефти и куба газа, леса, тонны металла... продаваемых на экспорт Россия будет как минимум недополучить 20-30%, которые будут изыматься виде пошлины в пользу Украины, с целью восстановления ее экономики и территориальной целостности...
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Уже втрой раз за два дня, новости Луганды:

Неизвестные взорвали основание памятника пророссийским боевикам в Червонопартизанске оккупированного Должанского (Свердловского) района, в результате чего ранены пять человек.
Об этом передает "Остров" со ссылкой на сепаратистские СМИ.
"Сегодня около 10 часов утра на окраине Червонопартизанска на перекрестке у бывшей котельной Ворошилова прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвалась мина, заложенная в основание памятника ополченцам, открытие которого должно было состояться завтра, 3 августа", - сказано в сообщении.
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Ситуация патовая ...как объяснить казламордии , что Трамп ввёл санкции , за то что ему помогли стать президентом
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Действительно, оксюморон какой-то; только руцкая хромоссома могла добиться такого нонсенса)...
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ну, этого обыватель толком и не знает. А вот как объяснить, за что в прямом эфире пили шампанское в Госдуме?!!
Повторяю - как объяснить усредненному великороссу, за что так радовались в главном государственном органе "великой" страны?!!!
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Лебединое озеро отменяется. Федероссия продвинулась намного дальше https://www.youtube.com/watch?v=klLbU_JJ-f8&list=LLHx14nn4KUPXZi--UJcIMvg&index=1
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Димон, а ты прикинь: и при всём при этом "ножек Буша" уже НЕ БУДЕТ..........
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китайцы накормят и оставят миллионов 30-40 россиян для обслуживания господ.
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Чем их китайцы накормят? Жареными тараканами? "ножками Буша" точно кормить не будут
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Вы пребываете в плену представлений о голодном, нищем Китае времен Мао и постМао.
Ну что такое для полуторамиллиардного народа накормить 30 млн?
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Я не совсем о том. Я о том, что нахрена китайцам кацапов кормить? Кто-кто, а китайцы альтруизмом не отличаются
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дык рабов-то кормить надо. Вместо зарплаты.
Что, китайцам самим по Сибири на нефтегазодобыче вкалывать, лес валить да руду копать?!
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димон, кажись шишку всадили засрашке по самыя помпидоры
.
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да нет у них ВООБЩЕ никакого пути! Они ж на месте топчутся, у них в мозгах, культуре, политике и жизни - 70е года.
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да я не новый. Я - Юный техник. Не знаю, почему, но у меня не получается со второго компа зайти как надо. Я даже понятия не имею, кто такая эта Эльвира!
Я ж в Луганске живу, приходится иметь разные каналы связи. Это - для побрехенек, другие - для дела.
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сенс промови: "здається бджоли почали про щось здогадуватися"
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не война, ватан!, а укрепление руссиканомики!, будете должны!!)))
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Ой, я вас умоляю!!! Это такая мелочь по сравнению с "крымнашем"!!!
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Тавы шо........ Ваас опять с вашими наглыми мордами нахер послалии? Какая неожиданнность....
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У козломордых как всегда:с больной головы-на здоровую.
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Строй вазелиновую фабрику!
На ближайшие десятилетия - самый ходовой товар в 3/14дерации...
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В России появится национальная система фильтрации интернета

Для россиян подготовят «белые списки» доверенных сайтов

---

Чем ближе крах режима - тем сильней тотальная цензура
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Десятилетиями говоришь... россия столько не просуществует... я в этом уверен на все 200%
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В чем проблема. Уходите с Крыма и Донбасса и на следующий день все решается. Ну еще есть вариант самопроизвольного развала России, которая будет не в состояние на свои жалкие гроши содержать Крым и лугвндонию. А может быть и Чечню.
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для этого нужно свой народ любить больше, чем ненавидеть соседние.
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Денег нет но вы держитесь, нищеброды рассеянские.
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Шёл третий год санкций ....Бояра закончилась , закуска осталась .Что делать ?????
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Фима, ви слишали? Эти поцы собираются рулить Запоребриком ещё десятилетиями?
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А тем временем в рассее ввели новые награды-медаль "За возвращение дачи" и орден "За возвращение склада"
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В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США", - написал он на своей странице в Facebook.

Купите медведу атлас, он совсем плохо разбирается в политической географии. Ну, нельзя таким идиотом являться миру и делать такого рода заявления.
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)) Можеш йому атлас особисто відправити.
Дмитрий Медведев
1 год ·

Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США.

Что это означает для них? Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых - отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован. При этом интересы американского бизнеса практически проигнорированы. Политика возвысилась над прагматическим подходом. Антироссийская истерия превратилась в ключевую часть не только внешней (что было много раз), но и внутренней американской политики (а это - новелла).
Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо. Причем он будет жестче закона Джексона - Вэника, ибо носит всеобъемлющий характер и не может быть отложен специальными распоряжениями президента без согласия Конгресса. Таким образом, отношения между РФ и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента. Предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах. Дальнейшее усиление международной напряженности. Отказ от решения важнейших международных проблем.
Что это означает для нас? Мы спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной сферы, будем заниматься замещением импорта, решать важнейшие государственные задачи, рассчитывая прежде всего на себя. Мы научились это делать за последние годы. В условиях почти закрытых финансовых рынков, боязни иностранных кредиторов и инвесторов вкладываться в Россию под страхом санкций против третьих лиц и стран. В чем-то это даже пошло нам на пользу, хотя санкции - в целом - бессмысленны. Мы справимся.
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наконецто давно - пора хотя прорашенский бред в этих словах очевиден
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Нежданчик. До этого кацапы считали своим, исконно православным правом объявлять торговые войны, соседям...
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С санкциями получился жесткий поворот. Ведь хуйло убеждал олигархов и народ внутри рфии, что это дело временное, вот трамп прийдет, вот лепен прийдет и т.д. А тут выходит десятилетия придеться лапу сосать. Так еще в течение полугода финмониторинг США будет готовить списки рашн олигархов и подставных лиц для приминения санкций. Конец этого срока приходится на самый разгар предвыборной кампании преза РФии. Совпадение? Не думаю.
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- И чё? Прям-так по телику и сказали: "нам 3,14здец"?! А как же путин? А как же встаёмсколен? Чё? Нас на е ба ли?!
(Думаю, що таке зараз в половині ватних голів...)
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лом в жопе всегда добавляет ума владельцу этой самой жопы
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эх медмедь ты медмедь....когда объявят полноценную войну, в лапти переобуешься...
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ПОШЕЛ В ЖОО-ПУУУ !!!

Строительство "Северного потока - 2" не подразумевает прекращения транзита российского газа по действующим газопроводам - МИД РФ
В министерстве иностранных дел РФ заявили, что США решили прибегнуть к неэкономическим методам борьбы за европейский газовый рынок, что стало главной причиной санкций в отношении "Северного потока - 2"

России объявлена полноценная торговая война, которая будет длиться десятилетиями, - Медведев о санкциях США - Цензор.НЕТ 8675В МИД говорят, что "Северный поток - 2" чрезвычайно важен с точки зрения поставок в ЕС трубопроводного газа

Строительство газопровода "Северный поток - 2" не подразумевает прекращения транзита российского газа по действующим газопроводам. Сохранение транзита газа через Украину возможно только в случае предоставления Украиной конкурентоспособных тарифов и снятия всех претензий к "Газпрому".
Об этом сообщила заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел России Анастасия Федорова, комментируя потенциальный вред от газопровода для энергобезопасности Евросоюза и энергореформ в Украине, пишет пресс-служба ведомства.
"Нам и многим нашим партнерам в Евросоюзе данный проект видится чрезвычайно важным с точки зрения поставок в ЕС трубопроводного газа, потребность европейских потребителей в котором с годами будет только возрастать в силу как падения собственной добычи в Европе, так и устойчивого спроса на данный энергоноситель", - заявила Федорова.
По ее словам, в условиях, когда сжиженный природный газ США проигрывает в цене российскому трубопроводному газу, Соединенные Штаты решили прибегнуть к неэкономическим методам борьбы за европейский газовый рынок, что стало главной причиной санкций в отношении "Северного потока - 2".
"В ход пущены самые циничные методы недобросовестной конкуренции, когда главной задачей ставится очернение конкурента и воздействие на контрагента, в том числе посредством санкционного запугивания, с целью заставить его покупать свой более дорогой товар. При этом замалчивается, что изменение структуры рынка приведет к изменению цен на газ, поступающий в Евросоюз", - уверяет чиновница.
По ее мнению, противники "Северного потока - 2" заботятся о собственной выгоде или руководствуются стремлением "навредить России".
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Скоро сотка нах.нікому не потрібної землі в Криму буде москалем обходиться в сто тис вічно Трамповських$ ....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссии объявлена полноценная торговая война, которая будет длиться десятилетиями, - Медведев о санкциях США
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