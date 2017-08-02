EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  4035  70
Материалы по теме:
Все про:МИД РФ (1036) Россия (71686) санкции (6352) США (13137)

 МИД РФ о новых санкциях США: "Это очень недальновидная и даже опасная линия"

мид рф

Новый закон США о санкциях против России, который сегодня подписал президент США Дональд Трамп, вредит двусторонним отношениям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет Министерство иностранных дел (МИД) РФ.

"Вызывает сожаление, что в США введен в силу направленный против России санкционный закон. Само его название - "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - говорит за себя: инициаторы данной затеи пытаются внушить американской общественности соответствующее представление о нашей стране. Это очень недальновидная и даже опасная линия, чреватая подрывом стабильности, за которую именно Москва и Вашингтон несут особую ответственность", - сказано в заявлении.

"Мы также уже продемонстрировали, что не собираемся оставлять без ответа враждебные выпады, включая высылку американскими властями наших дипломатов и захват дипломатической собственности. Естественно, сохраняем за собой право и на другие контрмеры", - подчеркивает ведомство.

"Американским любителям санкций, ввергнувшим США в русофобскую истерику, давно пора избавиться от иллюзий и уяснить, что никакими угрозами и попытками оказать давление Россию не заставить изменить свой курс или поступиться национальными интересами", - заявили в МИД РФ.

"Обмены взаимными уколами - не наш выбор. Мы открыты к взаимодействию с США в тех сферах, где считаем это полезным для себя и международной безопасности, в том числе в урегулировании региональных конфликтов. Однако плодотворное сотрудничество возможно, только если вашингтонские политики преодолеют собственные заблуждения, перестанут воспринимать окружающий мир через искажающую реальность призму "американской исключительности", - добавили в министерстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о новых санкциях США против РФ: "Какие ответные меры? Ничего нового нет"

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий ужесточение американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Коли регочут Томагавки, Іскандерам не до сміху !!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для того, кто визжит, как недорезанный рогозин
 показать весь комментарий
Ответить
 
точнее обосралась в процессе вставания
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да всё хорошо,не стоит так расстраиваться,самое интересное ещё впереди ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
МИД РФ о новых санкциях США: "Это очень недальновидная и даже опасная линия"
---------
Та скажи вже просто, без дип.викрутасів :«НамКриш»))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кому вы, кацапские свиньи, опасны. Разве что ватникам своим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапы, определитесь наконец с полезностью санкций, а хрен поймешь-то санкции полезные и нужные, то это очень недальновидная и даже опасная линия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Намного дальновиднее и безопаснее линия по перекраиванию границ в Европе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Хуйло какое дальновидное, аж от бога прям. Так и расцвела росиюшка после хрюсской весны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Загорелася жопа русская.. (C. Вася Рыбников)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всё что может сейчас рф это выражать глубокую озабоченность в сторону США, потому как они сильны во всех отношениях. Только маленьких щимить могли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапи, а забороніть інтернет і бакси у відповідь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Американским любителям санкций, ввергнувшим США в русофобскую истерику, давно пора избавиться от иллюзий и уяснить, что никакими угрозами и попытками оказать давление Россию не заставить изменить свой курс или поступиться национальными интересами и с кален НЕ ВСТАНЕМ , и не умоляйте", - заявили в МИД РФ
🙌🙌🙌 .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапосвинские "интересы" никому и нах не нужны были бы, если бы кацапские свиньи не начали в крови соседей топить. Идиоты лишнехромосомные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем вставать? Поза называется "коленно-локтевая",или в простонародии - "раком"!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А какое дело РФ? Они ж не лезут в жизнь Рашки, как я понимаю? Ну, живите в своем болоте, импортозамещайте вы ж такие супер великие, не?
Вот мой сосед захочет что-то мне не дать - ну, а моё-то какое дело?!
Помните анекдот 80х? "Америка лезет во внутренние дела СССР по всему миру!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"... что никакими угрозами и попытками оказать давление Россию не заставить изменить свой курс или поступиться национальными интересами", - заявили в МИД РФ. Источник: https://censor.net.ua/n450197

То есть, воевать эти суки не хотят прекращать?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гдето я это уже слышал. про анти-истерику и обман своего народа обремененного отсутсвием дружбы с кремлем... ах да, итар-тасс в советах говорил одно и тоже....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
причем санкции тоже были за то же - начали освобождать Афган от его народа. По Крымскому сценарию: захват учреждений, новое"правительство", а от него - запрос на ввод войск.
Помнится, Амина тогда ТОЖЕ расстреляли с детьми. Правда, не в Ипатьевском доме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А захватывать без обьявления войны чужие территории, угрожать ядерной бомбой, сбивать пассажирские борты и массово убивать людей в разных странах не опасно ? рашисты - деграданты и угроза миру, подлежат уничтожению в том числе и экономическими способами. Санкциям быть !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А як у кацапів з "дальновидностью"? Вони, коли Крим захоплювали, а потім на Донбасі різанину влаштовували, а опісля на вибори президента США вплинути хотіли, далекоглядністю чомусь "нє замарачивались"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Арешт москальської власності - це не є проявом......, це є виконанням рішення суду по ЮКОСУ.
Далі буде...
Висилка москальських шпигунів ..... це не прояв......., а адекватна відповідь на втручання у інтереси країни з посяганням на суверенітет.
А санкції це вже окрема тема......
Москаль це зрозуміти не бажає... у кобили інше бачення.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ГОПника из КООП "Озеро" дали в рыло. Даже еще не дали, только замахнулись. А скрепные уже обделались
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В этот раз правы на 100% - следующим шагом будет арест всех долларовых счетов. Повеселимся, однако.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Даже вытянутый барак, который Обама, по поводу захвата Крыма, заявил, что это недальновидная и опасная политика и что всё имеет свою цену. Так что, кремлю приготовиться к серьёзной оплате за нарушение Международного Права.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какие еще двусторонние отношения? То что Федерашка стоит в коленнолоктевой позиции пытаясь встать с колен и не может из за большого американского члена в жопе который все время в движении, еще мало говорит об отношениях. Ето просто говорит о том что кого то ипут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
180 дней

Подобное ощущение складывается после прочтения законопроекта о санкциях, поданного на подпись президенту США. Как только он это подпишет - включается таймер в 180 дней. За это время разведывательные органы страны, во главе с финансовой разведкой, должны подготовить и предоставить для обозрения, подробный отчет об активах всего руководства РФ и самое главное - об активах, связанных с ними физических и юридических лиц.

Надо заметить, что у различных ведомств имеются собственные источники информации и ее настолько много, что даже ее части было бы достаточно для нескольких пожизненных сроков в тех же США. Владимир Владимирович вполне мог повторить судьбу Аль Капоне и серьезно засесть в одном из американских цугундеров.

Но это - не тот расклад. Путинские деньги держат множество людей, которые очень часто, не являются гражданами России, а часть из них никогда таковыми и не были. Это значит, что вместе с Путиным, надо будет выворачивать грязное белье людей с финскими, германскими, французскими, австрийскими и голландскими паспортами. Самое смешное, что у части этих людей окажутся дипломатические паспорта, а сами они - довольно известные личности.

Похоже, что приступ падучей в германском руководстве - именно такого свойства. Дело в том, что обобщенный доклад соберет в одну кучу информацию АНБ, ФБР, ЦРУ, Финразведки и других ведомств, которые не слишком привыкли делиться своими данными. Закон обязывает их это сделать, в отношении данного конкретного случая.

Это будет не просто утверждение факта ограбления лично Путиным казны РФ на $200-300 млрд., но и фактическое их отмывание, руками массы яркого и знаменитого народа по всему миру.

В этом случае, вменяемые государства должны поступать предсказуемым образом и привлекать всех этих деятелей к ответственности за финансовые махинации Путина, в качестве соучастников. Но если это не простой бизнесмен, а депутат Бундестага, например, яростно голосующий за «Северный Поток-2» и прочие игрушки Путина, то дело переходит в другую плоскость и уже может квалифицироваться как государственная измена. А кое- кто может продвинуться дальше и получить обвинение в шпионаже.

По своей сути Путин - урка и должен знать базовый бандитский принцип: чем больше подельников, тем больше вероятность засыпаться. А у Путина подельников очень много, от бывших президентов и канцлеров, до нынешних высокопоставленных деятелей в Штатах Европе и других регионах.

Самое интересное, когда вскроются имена китайских товарищей, включенных в эти схемы. Там за это легко и непринужденно расстреливают.

Как только вскроются имена и пойдут первые аресты, обязательно окажутся деятели, которые возьмут на вооружение опыт Соньки Облигации, и вместо того, чтобы «пыхтеть» за тучные годы, проведенные в сотрудничестве с другом Владимиром, начнут петь такое сопрано, что грустно станет очень и очень многим. А потому, начнутся массовые инфаркты, автомобильные катастрофы, выпадение из балконов и прочие неприятности.

В общем, эти 180 дней будут очень веселыми и насыщенными. Очень многим придет в голову изменить свою жизнь и внешность, а кто-то резко поменяет свои взгляды. Такое было и будет.

А вот когда этот срок пройдет и доклад станет достоянием гласности, то он уже не будет иметь вид информационной дубины, которой обещал помахать перед уходом экс-президент США Обама, но четкий план действий.

Вот тогда мир увидит то, что можно будет назвать настоящими санкциями. Именно эта бумага станет основания для прикрытия всей этой веселой лавочки, считавшейся непотопляемой. Оттуда будут взяты конкретные фамилии, название предприятий и организаций, и там же будут счета и суммы, подлежащие аресту.

Что характерно, такой себе откат в сумме примерно $110 млрд., вложенные Россией в облигации США уже не делают погоды. Поезд ушел и теперь начинается игра за лысый скальп известного индейца и скальпов индейцев его племени. С другой стороны, за оставшиеся 180 дней можно славно покутить, а потом - выпить яду.

Короче говоря, многим это время покажется очень скоротечным, а по их окончанию - начнется совсем другая жизнь.

anti-colorados
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что-то мне подсказывает, что на конфискованные суммы США не только облигации выкупят, но и ядерное оружие роSSии приобретут (шоб було)
 показать весь комментарий
Ответить
 
а вот если европа не поддержит? это будет удар по трампу или по конгрессу? кому избиратель минус поставит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
так меркель с трампулей в контрах.она может ему подляну подкинуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может пора РФ сделать пару шагов назад. Начать переговоры с Украиной о Крыме, о транспорте газа через Украину, вывести своих головорезов из Донбасса, включая вооружение и т д
 показать весь комментарий
Ответить
 
Никаких переговоров уже не будет... Будет паническое бегство казламордой орды с территорий Украины, в отпущенные Трампом следующие 180 дней, или развал кацапостана на фрагменты... ну, или всё то же самое, только вместе и сразу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поздно пить "Боржоми". Печень отвалилась
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нефти газу гуталину на РАБссии завались.скрепы вялика хромосомные выживут что Крысы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
о да, очень опасная просто тиллерсон с лаврояном не будут чаи гонять как гоняли лавроян с керри, вот и весь расклад опасности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И заметте - это ещё "камней с неба" не было и доллар ещё не по 200...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коцабы, так я никак в толк не возьму: у вас Трамп уже чмо или ещё нет ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Был крымнаш а стал намкрыш,
в холодильнике мля шиш,
расскажи же горбачев
что нас ждет и че по чем
Может репку посадить
да силенок нет тащить
Так мы вроде гыгымоны
тока рваны панталоны!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что петухи говеные приуныли? Ягель в пасть не лезет? Ползите на улицы со своих берлог и кричите: им-пор-то-за-ме-щение !!! Какие смешные эти санкции,правда?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это у них с выбитыми зубами дикция нарушилась.
Не "импортозамещение", а "импортоЗАПРЕЩЕНИЕ"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так опасность то в чём? Кацапы Воронеж розбёмбят, так на это всем посрать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так надеялись , что про Крым все забудут , как забыли о Приднестровье и Абхазии.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД РФ о новых санкциях США: "Это очень недальновидная и даже опасная линия"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти