 МИД РФ о новых санкциях США: "Это очень недальновидная и даже опасная линия"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет Министерство иностранных дел (МИД) РФ.
"Вызывает сожаление, что в США введен в силу направленный против России санкционный закон. Само его название - "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - говорит за себя: инициаторы данной затеи пытаются внушить американской общественности соответствующее представление о нашей стране. Это очень недальновидная и даже опасная линия, чреватая подрывом стабильности, за которую именно Москва и Вашингтон несут особую ответственность", - сказано в заявлении.
"Мы также уже продемонстрировали, что не собираемся оставлять без ответа враждебные выпады, включая высылку американскими властями наших дипломатов и захват дипломатической собственности. Естественно, сохраняем за собой право и на другие контрмеры", - подчеркивает ведомство.
"Американским любителям санкций, ввергнувшим США в русофобскую истерику, давно пора избавиться от иллюзий и уяснить, что никакими угрозами и попытками оказать давление Россию не заставить изменить свой курс или поступиться национальными интересами", - заявили в МИД РФ.
"Обмены взаимными уколами - не наш выбор. Мы открыты к взаимодействию с США в тех сферах, где считаем это полезным для себя и международной безопасности, в том числе в урегулировании региональных конфликтов. Однако плодотворное сотрудничество возможно, только если вашингтонские политики преодолеют собственные заблуждения, перестанут воспринимать окружающий мир через искажающую реальность призму "американской исключительности", - добавили в министерстве.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий ужесточение американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.
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Та скажи вже просто, без дип.викрутасів :«НамКриш»))))
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🙌🙌🙌 .
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Вот мой сосед захочет что-то мне не дать - ну, а моё-то какое дело?!
Помните анекдот 80х? "Америка лезет во внутренние дела СССР по всему миру!"
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То есть, воевать эти суки не хотят прекращать?!
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Помнится, Амина тогда ТОЖЕ расстреляли с детьми. Правда, не в Ипатьевском доме.
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Далі буде...
Висилка москальських шпигунів ..... це не прояв......., а адекватна відповідь на втручання у інтереси країни з посяганням на суверенітет.
А санкції це вже окрема тема......
Москаль це зрозуміти не бажає... у кобили інше бачення.
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Подобное ощущение складывается после прочтения законопроекта о санкциях, поданного на подпись президенту США. Как только он это подпишет - включается таймер в 180 дней. За это время разведывательные органы страны, во главе с финансовой разведкой, должны подготовить и предоставить для обозрения, подробный отчет об активах всего руководства РФ и самое главное - об активах, связанных с ними физических и юридических лиц.
Надо заметить, что у различных ведомств имеются собственные источники информации и ее настолько много, что даже ее части было бы достаточно для нескольких пожизненных сроков в тех же США. Владимир Владимирович вполне мог повторить судьбу Аль Капоне и серьезно засесть в одном из американских цугундеров.
Но это - не тот расклад. Путинские деньги держат множество людей, которые очень часто, не являются гражданами России, а часть из них никогда таковыми и не были. Это значит, что вместе с Путиным, надо будет выворачивать грязное белье людей с финскими, германскими, французскими, австрийскими и голландскими паспортами. Самое смешное, что у части этих людей окажутся дипломатические паспорта, а сами они - довольно известные личности.
Похоже, что приступ падучей в германском руководстве - именно такого свойства. Дело в том, что обобщенный доклад соберет в одну кучу информацию АНБ, ФБР, ЦРУ, Финразведки и других ведомств, которые не слишком привыкли делиться своими данными. Закон обязывает их это сделать, в отношении данного конкретного случая.
Это будет не просто утверждение факта ограбления лично Путиным казны РФ на $200-300 млрд., но и фактическое их отмывание, руками массы яркого и знаменитого народа по всему миру.
В этом случае, вменяемые государства должны поступать предсказуемым образом и привлекать всех этих деятелей к ответственности за финансовые махинации Путина, в качестве соучастников. Но если это не простой бизнесмен, а депутат Бундестага, например, яростно голосующий за «Северный Поток-2» и прочие игрушки Путина, то дело переходит в другую плоскость и уже может квалифицироваться как государственная измена. А кое- кто может продвинуться дальше и получить обвинение в шпионаже.
По своей сути Путин - урка и должен знать базовый бандитский принцип: чем больше подельников, тем больше вероятность засыпаться. А у Путина подельников очень много, от бывших президентов и канцлеров, до нынешних высокопоставленных деятелей в Штатах Европе и других регионах.
Самое интересное, когда вскроются имена китайских товарищей, включенных в эти схемы. Там за это легко и непринужденно расстреливают.
Как только вскроются имена и пойдут первые аресты, обязательно окажутся деятели, которые возьмут на вооружение опыт Соньки Облигации, и вместо того, чтобы «пыхтеть» за тучные годы, проведенные в сотрудничестве с другом Владимиром, начнут петь такое сопрано, что грустно станет очень и очень многим. А потому, начнутся массовые инфаркты, автомобильные катастрофы, выпадение из балконов и прочие неприятности.
В общем, эти 180 дней будут очень веселыми и насыщенными. Очень многим придет в голову изменить свою жизнь и внешность, а кто-то резко поменяет свои взгляды. Такое было и будет.
А вот когда этот срок пройдет и доклад станет достоянием гласности, то он уже не будет иметь вид информационной дубины, которой обещал помахать перед уходом экс-президент США Обама, но четкий план действий.
Вот тогда мир увидит то, что можно будет назвать настоящими санкциями. Именно эта бумага станет основания для прикрытия всей этой веселой лавочки, считавшейся непотопляемой. Оттуда будут взяты конкретные фамилии, название предприятий и организаций, и там же будут счета и суммы, подлежащие аресту.
Что характерно, такой себе откат в сумме примерно $110 млрд., вложенные Россией в облигации США уже не делают погоды. Поезд ушел и теперь начинается игра за лысый скальп известного индейца и скальпов индейцев его племени. С другой стороны, за оставшиеся 180 дней можно славно покутить, а потом - выпить яду.
Короче говоря, многим это время покажется очень скоротечным, а по их окончанию - начнется совсем другая жизнь.
anti-colorados
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в холодильнике мля шиш,
расскажи же горбачев
что нас ждет и че по чем
Может репку посадить
да силенок нет тащить
Так мы вроде гыгымоны
тока рваны панталоны!
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Не "импортозамещение", а "импортоЗАПРЕЩЕНИЕ"
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