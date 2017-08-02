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 "Давай добазаримся", - "бухой вояка", ударивший пропагандиста росТВ, предложил мировую

драка россии десант

Задержанный за нападение на пропагандиста из НТВ Александр Орлов принес извинения и предложил "договориться".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте пропагандистского ресурса.

"Слушайте, я готов принести извинения и денежную компенсацию, сколько нужно. Давай добазаримся. Я не хотел. Просто я иду, и он мне какую-то гадость говорит, а я ему руку кинул, и все", - заявил он.

Смотрите также: "Моя страна, сука, бл#дь, Украину захватит!", - пропагандиста росТВ избили во время прямого эфира с празднования Дня ВДВ в Москве. ВИДЕО

Известно, что в отношении мужчины 1985 года рождения, который ударил пропагандиста НТВ Никиту Развозжаева, возбуждено уголовное дело о побоях.

Также сообщалось, что мужчина входит в группировку фанатов футбольного клуба ЦСКА "Ярославка".

Смотрите также: "За Веру, Царя и Отечество", - страница "бухого вояки", напавшего на пропагандиста росТВ. ФОТО

Напомним, сегодня бородатый мужчина в футболке с надписью "Оплот" ударил в лицо пропагандиста росТВ во время прямого эфира с празднования Дня ВДВ в Москве.



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Кстати, кацапа бородатый ни дня не служил .
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Свинья с кулаками-это круто! Не дай Бог свинье рогов,а холопу барства...
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Отпустите орки этого долбня. Там по еб....алу ждут уроды со звёзды, первого канала, киселевы, соловьевы и прочая мразь.
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ну,этот хоть умнее хуйла,решил добазариться до введения санкций
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Лечить нужно это животное от кидания руками.
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А хто тоді лікуватиме інших тварин він бовкання язиком? Усе збалансовано.
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Я ему кинул руку ....
А ведь мог зарядить и с ноги
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Героя паРаші дати обидвом - і товстуну , і журналісту з побитою пикою ... заслужили !
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Дохленький "захватчик" оказался. Слился на раз-два. А как же "верой и правдой" отстаивать свою "позицию"?
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Неправий був журналіст, він навіть сам і вибачився. Де таке бачили, взяв і зі всієї щелепи влупив бідолашному по кулаку.
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Было бы неплохо, если бы эти придурки - что русдесантура, что роспропагандоны - друг друга взаимно перебила, ну а последний оставшийся застрелился. Без такой мрази мир бы только чище стал.
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".....а ему руку кинул". Ох мля, какие же они все гнылые эти "Оплотовцы", "Сомалийцы", "Призраки", "Пятнашки" и прочая шушера.
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А что тут договариваться? Очень вежливый, бывший зелёный человечек, очень вежливо сделал замечание репортёру.
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"Давай добазаримся", - "бухой вояка", ударивший пропагандиста росТВ, предложил мировую

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мировая "Давай добазаримся", - "бухой вояка", ударивший пропагандиста росТВ, предложил мировую - Цензор.НЕТ 4914. Русский мир однако
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что значит руку кинул? Зигануть хотел и не рассчитал растояние?
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"Помолчите, ПОЖАЛУЙСТА"- это, оказывается, "гадость". :D "Расплескалась синева........" Сколько раз буду слышать эту песню, столько раз буду вспоминать этот "видеоряд"......
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Отсосут друг другу и помирятся...
В "русском мире" это традиция...)))
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Журнашлюх еНТеВеее ещё и ссыкло. Он как они гиройски на даунбасе про хунту розказывали, с каким пафосом обличали "зверства" ВСУ. А тут какойто калдырь разок "руку кинул" и сразу потух пропогандончик. Они б должни раз-на-раз выти в прямом эфире, тем более спор у них как я понял идейный, хто более скрёпно еРФею любит, а мы бы заценили зрелище.
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был бы эрзянский пропагандон нормальным то в ответ по ипалу этому рюсичу зарядил и неоднократно, пока тот не начал бы похрюкивать хуйловвиди.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Давай добазаримся", - "бухой вояка", ударивший пропагандиста росТВ, предложил мировую
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