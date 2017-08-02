 "Давай добазаримся", - "бухой вояка", ударивший пропагандиста росТВ, предложил мировую

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте пропагандистского ресурса.
"Слушайте, я готов принести извинения и денежную компенсацию, сколько нужно. Давай добазаримся. Я не хотел. Просто я иду, и он мне какую-то гадость говорит, а я ему руку кинул, и все", - заявил он.
Известно, что в отношении мужчины 1985 года рождения, который ударил пропагандиста НТВ Никиту Развозжаева, возбуждено уголовное дело о побоях.
Также сообщалось, что мужчина входит в группировку фанатов футбольного клуба ЦСКА "Ярославка".
Напомним, сегодня бородатый мужчина в футболке с надписью "Оплот" ударил в лицо пропагандиста росТВ во время прямого эфира с празднования Дня ВДВ в Москве.
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А ведь мог зарядить и с ноги
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мировая . Русский мир однако
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В "русском мире" это традиция...)))
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