 Политические советники лидеров "нормандского формата" проведут встречу в августе, - Ирина Геращенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас речь идет о встрече лично в августе политических советников президентов", - сказала она в интервью "5 каналу" в середу.
По словам И.Геращенко ключевыми аспектами на переговорах станут выполнение достигнутых договоренностей лидеров "нормандской четверки" в рамках недавнего телефонного разговора, в частности стабилизация ситуации с безопасностью, но также и обсуждение возможности проведения встречи на уровне глав государств.
"Я не исключаю, что игра Кремля заключается в том, что Германия заходит в выборы, которые у них в сентябре, и возможно РФ пытается блокировать эти личные встречи. … Мне кажется, что Россия пыталась поставить на паузу "нормандский формат", учитывая выборы во Франции, учитывая выборы в Германии, потому как там нужно отвечать на очень неприятные вопросы, относительно ситуации с безопасностью, относительно причастности российской армии и оружия к этому конфликту", - предположила она.
И.Геращенко также подчеркнула, что встреча лидеров в "нормандском формате" "рано или поздно она должна быть, лучше раньше". По ее словам, также крайне важно чтобы на встрече были достигнуты конкретные результаты.
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4 год. ·
Светлодарская дуга. Есть хорошие новости !!!
Из-за систематических обстрелов и провокаций со стороны противника, наша пехота на Светлодарской дуге была вынуждена хорошо прошагать вперед, больше чем на 1 км, закрепиться и поставить опорники уже на новых наших позициях.
Светлодарская дуга потихоньку закругляется...
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