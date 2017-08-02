 Песков о новых санкциях США против РФ: "Какие ответные меры? Ничего нового нет"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Де-факто это ничего не меняет. Какие ответные меры? Ничего нового нет, уже были приняты ответные меры", - сказал он.
По его словам, само по себе утверждение Трампом соответствующего законопроекта - "это не новость". "Дело в том, что был принят законопроект и с подписью или без подписи президента он становился бы законом автоматом", - пояснил Песков.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий ужесточение американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.
5068 73
Материалы по теме: Санкции против России
Комментарий Трампа к закону о санкциях вызывает вопросы, будет ли он его выполнять, - лидер Демократического меньшинства в Конгрессе Пелоси(3)
России объявлена полноценная торговая война, которая будет длиться десятилетиями, - Медведев о санкциях США(136)
ЕС защитит интересы европейских компаний, если они пострадают от санкций США против РФ, - Юнкер(103)
США в интересах своих компаний вправе приостанавливать санкции против разведки и оборонного сектора РФ, - Трамп(107)
В Кремле продолжают называть УПЦ "Русской Православной Церковью на Украине"(0)
Новые санкции США - это решительный шаг для привлечения России к ответственности, - Яценюк(129)
Санкции против РФ не должны подрывать усилия европейских союзников США по разрешению конфликта в Украине, - Трамп(105)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1. кацапы могут еще выслать всех американских дипломатов из кацапии
2. и как контрольный удар- закрыть и опечатать здание американского посольства
3. ну и самый последний ответный удар, чтобы уже наверняка добить- запретить кацапам выезжать в США)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
просто уже наступил тот момент, когда "Размер не имеет значения"...
Ответить
Ответить
Ответить
а новые, безвазелиновые, - так ва-аще эликсир на 180 дней
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить