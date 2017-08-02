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 Песков о новых санкциях США против РФ: "Какие ответные меры? Ничего нового нет"

песков

Российские власти не планируют принимать меры в ответ на новый закон о санкциях США, который подписал президент Дональд Трамп.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Де-факто это ничего не меняет. Какие ответные меры? Ничего нового нет, уже были приняты ответные меры", - сказал он.

По его словам, само по себе утверждение Трампом соответствующего законопроекта - "это не новость". "Дело в том, что был принят законопроект и с подписью или без подписи президента он становился бы законом автоматом", - пояснил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Германии Габриэль назвал "противозаконными" новые санкции США против России

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий ужесточение американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.
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Отобрали у америкосов дачу, выслали дипломатов, запретили румынских свиней - скоро будут одну лебеду жрать.
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Заборонили румунську свинину у відповідь на заборону Румунією московитських свиней
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Хер там дипломатов. Во всём хуйлостане не наберётся столько дипломатов, сколько они выслать собрались. Просто таким образом сократят своих же подхуйловников и оставят их без дохода. Здаётся мне те склады и дачи ими же и использовались под маленький гешефт.
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Така кількість американських дипломатів навряд чи назбирається у всій Європі. І, що найцікавіше, запропонували американцям самим вибрати прізвища "висланих"... Такого в історії висилок джипломатів ніколи не було
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не слушайте, письков врет
1. кацапы могут еще выслать всех американских дипломатов из кацапии
2. и как контрольный удар- закрыть и опечатать здание американского посольства
3. ну и самый последний ответный удар, чтобы уже наверняка добить- запретить кацапам выезжать в США)
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" А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо !!!"")))
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Да... баксы - не помидоры, бульдозером давить - жалко...
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неа, они на такое не пойдут, ибо самые умные будут через пару лет менять килограм долларов на килограмм какой-нибудь еды
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А как же : Эмперия наносит ответный удар ? шо , Бобик здох
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У роSSии нет никаких возможностей ответить на санкции США. Американские сенаторы и миллиардеры не открывают счетов с Россией, не покупают в pоSSии квартиры и дома, не ездят сюда лечиться, учиться, жениться. Так что это - одностороннее движение, потому что российская элита стремится на Запад и в Америку. Рюзькие же не могут прищемить американскую элиту, поскольку она сюда не стремится. Бизнес они здесь делают, но бизнес у них отбирать никто не будет, как, собственно, и у русских в Америке бизнес не отберут.
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единственное, что они могут, это запретить своим свиньям ездить в Штаты
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шо-шо ? )))))))))))) кацапская падаль не рада трампу ... это только начало
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А шо такоє? А якже «ядєрний пепел» і інші «смєющієся іскандери»?
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Хороший старт предвыборной компании плешивого хуйла.
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Трамп - Некоторые положения закона о дополнительных санкциях против РФ идут вразрез с американской конституцией, однако выполняться они все равно будут.Песков "Какие ответные меры? Ничего нового нет".... Наверное всё же есть Источник: https://censor.net.ua/n450191
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чем больше шкаф, тем громче падает ... и да москалей на ножи
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Креатив закончился ? )) Могу подсказать московитам, как посильнее насолить штатам - запретить, к примеру, использование Windows на всей территории Московии.
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На самом деле можно пакостей придумать. Только кацапьё не будет. Зачем?
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И шо даже не запретите проклятым пиндосам уикэенды в Воронеж и экскурсии по Золотому кольцу?
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І південне узбережжя моря Лаптьових і курорти сонячного Магадану залишили відкритими !!!)))
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Ничего нового нет ... Как нас трахали - так и трахают..Ничему не удивляемся...
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так опустить россию как опустил путин еще никому не получалось
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Якщо нового нічого нема ,то Воронеж таки розбомблять
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че так приуныл пецков? Ты не понял? Это пиздец тебе, твоему хозяину и всем дебилам в госдуре. Ну и паравозом всех идиотов с собой в ад прихватите. Оставьте только 15% для новой нации.
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Насчет ядерного ПЕПЛА - как-то так - Військово-повітряні сили США відзвітували про чергові випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Це вже четвертий тест в цьому роціВВС США провели чергові успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III, повідомляє телеканал ABCNews.Ракета була запущена о 2:10 за місцевим часом (14:10 кск) з авіабази Вандерберг ВВС США, розташованої приблизно в 200 км на північний захід від Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія.
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Дочка писькова сейчас незаконно в севастополе. Надеюсь, рошен и его банда уже подали протест в ес с целью запрета дочке писькова на поездки в ес?
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Кацапы сдулись,в Воронеже могут спать спокойно
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просто ответить нечем. а шо моська может сделать слону?
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Зная хорошо Писькова, можно с уверенностью говорить, что он завтра будет талдычит совсем иное...
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Ну да - "Ничего нового"...
Песков о новых санкциях США против РФ: "Какие ответные меры? Ничего нового нет" - Цензор.НЕТ 588 просто уже наступил тот момент, когда "Размер не имеет значения"...
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ну хоть это было честно. Также вызывает беспокойство, что будет с гривной. Рубль может покатиться, и хоть бы гривна не вслед за ним.
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ой, все и так знают, что санкции только на пользу россии,

а новые, безвазелиновые, - так ва-аще эликсир на 180 дней
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Как будут наполнятся санкции ? Администрация должна объявить новый список компаний попавших в перечень . А если если не объявит ?
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Ну що? Касабів потрібно привітати з новими санкціями, які їм тільки на користь.
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московия !!!!! болото !!!! ВОШИ !!!!! это просто ЭПИТЕТЫ !!!! ГЫДОТА - это их СУТЬ !!!
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хуйло позорный тип. втянул рашку в передрягу и не видит слепец, что делает. падение уровня жизни обеспечено и где вЯличие путин?
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если вас насилуют, а вы не можете убежать, расслабьтесь и получайте удовольствия. ну же, вяликие! ща вам мало не покажется!
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Как ничего нового? Если закончились помидоры, начинайте давить яйца.
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Вне планово закупить большую партию ,пока еще не санкционного ,вазелина.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПесков о новых санкциях США против РФ: "Какие ответные меры? Ничего нового нет"
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