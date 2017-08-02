 Российские литераторы требуют от террористов освободить донецкого журналиста Асеева: среди подписавших заявление - Алексиевич, Акунин и Улицкая

"Станислав Асеев (публиковавший свои материалы под псевдонимом Васин) является сотрудником Украинской службы Радио "Свободная Европа" / Радио Свобода, писателем и блогером. В своих текстах он выражает личный непредвзятый взгляд на происходящее в его родном Донецке. Расхождение его точки зрения с позицией официальных лиц ДНР не может быть основанием для его тайного ареста и удержания под стражей", - цитирует заявление Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.
"Ассоциация "Свободное слово" протестует против незаконного задержания журналиста. Мы считаем этот арест нарушением базовых прав и свобод человека. Мы опасаемся, что в заключении к журналисту были применены пытки и что это с неизбежностью привело к ухудшению состояния здоровья Станислава Асеева. Мы призываем силы, которые удерживают журналиста, немедленно допустить к нему международных наблюдателей и врачей и как можно скорее освободить журналиста из-под незаконного ареста", - подчеркивают российские литераторы.
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Напомним, Станислав Асеев пропал в оккупированном Донецке в начале июня, и долгое время его местонахождение было неизвестно. В середине июля представители террористической организации "МГБ ДНР" письменно сообщили матери Станислава о задержании сына. А в конце июля во время видеоконференции гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы представители боевиков официально подтвердили содержание журналиста под стражей.
Список литераторов, подписавших заявление:
Надежда Ажгихина
Светлана Алексиевич
Александр Архангельский
Нуне Барсегян
Леонид Бахнов
Михаил Берг
Татьяна Бонч-Осмоловская
Марина Бородицкая
Ольга Варшавер
Алина Витухновская
Марина Вишневецкая
Андрей Волос
Татьяна Вольтская
Алиса Ганиева
Александр Гельман
Кристина Горелик
Варвара Горностаева
Марк Гринберг
Наталья Громова
Юлий Гуголев
Наталия Демина
Виталий Диксон
Денис Драгунский
Ольга Дробот
Евгений Ермолин
Виктор Есипов
Георгий Ефремов
Наталья Иванова
Александр Иличевский
Геннадий Калашников
Ирина Кравцова
Геннадий Красухин
Григорий Кружков
Наталья Мавлевич
Павел Нерлер
Антон Нечаев
Максим Осипов
Сергей Пархоменко
Дмитрий Петров
Мария Рыбакова
Зоя Светова
Вячеслав Середа
Алексей Слаповский
Борис Соколов
Наталия Соколовская
Владимир Сотников
Татьяна Сотникова (Анна Берсенева)
Ирина Стаф
Любовь Сумм
Людмила Улицкая
Мария Фаликман
Алексей Цветков
Наталья Чепик
Татьяна Чернышева
Григорий Чхартишвили
Алла Шевелкина
Михаил Шишкин
Татьяна Щербина
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