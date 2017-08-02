 Ряд положений закона о санкциях против РФ противоречат конституции США, но выполняться будут, - Трамп

Об этом заявил президент США Дональд Трамп сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Конгресс, торопившийся одобрить этот закон, внес ряд явно неконституционных положений", - отмечается в заявлении президента.
Д.Трамп перечисляет пункты закона, которые, по его мнению, противоречат конституции. Тем не менее, он подчеркивает, что администрация будет выполнять закон "таким образом, который будет соответствовать обозначенным в конституции полномочиям президента, касающимся определения внешней политики страны".
Среди прочего, Д.Трамп отметил, что пункты 253 и 257 закона "влияют на закрепленное в конституции право президента самостоятельно признавать иностранные правительства и их территориальные границы, что противоречит недавнему вердикту верховного суда по делу "Зивотофски против Керри".
Недовольство президента вызвал и пункт 216, который "дает Конгрессу возможность видоизменять закон по системе, которая противоречит конституции". Речь идет, в частности, о том, что для изменений в санкционном списке президент должен обязательно обратиться за разрешением в Конгресс. Конгрессменам же будет отведено время для того, чтобы проанализировать предложения президента.
Д.Трамп подчеркивает, что подобного рода система идет вразрез с вердиктом верховного суда США по делу "INS против Чадхи".
"Тем не менее, я планирую соблюдать предусмотренные в законе периоды ожидания (рассмотрения запросов в Конгрессе - Ред.), чтобы дать Конгрессу возможность в полной мере воспользоваться правом на изучение предложений о модификациях (закона - Ред.)", - добавил президент США.
Кроме того, глава государства перечисляет пункты, которые, по его словам, ограничивают его возможность "определять, время, цели международных переговоров".
Ранее агентство Bloomberg, ознакомившееся с заявлением Д.Трампа, предположило, что, судя по формулировкам, администрация США оставляет за собой некоторую возможность свободной трактовки закона о санкциях.
Как сообщалось ранее, сегодня, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.
Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен был подписать президент США Дональд Трамп.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
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#TrumpRussia #RussiaSanctions bbc.com/russian/blog-p…
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со ссылкой на Интерфакс-Украина ( http://interfax.com.ua/ ) ...
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типа "ссылка на ( http://interfax.com.ua/ )" НИКУДА не указывает
оно типа ссыль на общество секс меньшинств
фэйко вброс кремляботов кароче
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В ответ @yadrobotun
С праздником вас, мокшане! С днём кончины вашей сучьей империи!
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