EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  408  16
Материалы по теме:
Все про:Россия (71680) санкции (6348) США (13134) Трамп (1305)

 Ряд положений закона о санкциях против РФ противоречат конституции США, но выполняться будут, - Трамп

сша санкции

Некоторые положения закона о дополнительных санкциях против РФ, КНДР и Ирана идут вразрез с американской конституцией, однако выполняться они все равно будут.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: ЕС защитит интересы европейских компаний, если они пострадают от санкций США против РФ, - Юнкер

"Конгресс, торопившийся одобрить этот закон, внес ряд явно неконституционных положений", - отмечается в заявлении президента.

Д.Трамп перечисляет пункты закона, которые, по его мнению, противоречат конституции. Тем не менее, он подчеркивает, что администрация будет выполнять закон "таким образом, который будет соответствовать обозначенным в конституции полномочиям президента, касающимся определения внешней политики страны".

Среди прочего, Д.Трамп отметил, что пункты 253 и 257 закона "влияют на закрепленное в конституции право президента самостоятельно признавать иностранные правительства и их территориальные границы, что противоречит недавнему вердикту верховного суда по делу "Зивотофски против Керри".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Как мы и договаривались", - Порошенко поздравил всех с подписанием нового пакета санкций США против РФ

Недовольство президента вызвал и пункт 216, который "дает Конгрессу возможность видоизменять закон по системе, которая противоречит конституции". Речь идет, в частности, о том, что для изменений в санкционном списке президент должен обязательно обратиться за разрешением в Конгресс. Конгрессменам же будет отведено время для того, чтобы проанализировать предложения президента.

Д.Трамп подчеркивает, что подобного рода система идет вразрез с вердиктом верховного суда США по делу "INS против Чадхи".

"Тем не менее, я планирую соблюдать предусмотренные в законе периоды ожидания (рассмотрения запросов в Конгрессе - Ред.), чтобы дать Конгрессу возможность в полной мере воспользоваться правом на изучение предложений о модификациях (закона - Ред.)", - добавил президент США.

Кроме того, глава государства перечисляет пункты, которые, по его словам, ограничивают его возможность "определять, время, цели международных переговоров".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции против РФ не должны подрывать усилия европейских союзников США по разрешению конфликта в Украине, - Трамп

Ранее агентство Bloomberg, ознакомившееся с заявлением Д.Трампа, предположило, что, судя по формулировкам, администрация США оставляет за собой некоторую возможность свободной трактовки закона о санкциях.

Как сообщалось ранее, сегодня, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.

Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен был подписать президент США Дональд Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп может похоронить проект по строительству газопровода "Северный поток-2", - Die Zeit

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Благодаря Хуйлу, паРашка получила много полезных и долгоиграющих санкций
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ничего, Дональд, в таком важном деле порки русни некоторые перекосы - мелочь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мацковия - враг , вот главный итог. Без сомнений и колебаний. А , значит, смерть хунты карликов не за горами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чему это они противоречат?...давить империю зла?, да вы должны это прописать отдельным пунком!, №1 давить русский мир в горе и радости!!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да это рыжий типа отмазывается перед плешивым Хуйлом, разводят карлика
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
_Сука! Рыжий совсем берега потерял, так ссать против ветра... Самоубийца. Да что такое с этим ублюдком? Как его рашисты так намертво прихватили, что он на минном поле готов танцевать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сенат и Конгресс, получается по Трампу, набор тупых бездарей, а он один в белом? Лучше бы ему заткнуться и делать то что сказали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и всё ! Начинайте включать рычаги санкций . От этого только будет крепнуть экономика рашистана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"сообщает Цензор.НЕТ ( https://censor.net.ua/ )
со ссылкой на Интерфакс-Украина ( http://interfax.com.ua/ ) ...
- ========

типа "ссылка на ( http://interfax.com.ua/ )" НИКУДА не указывает
оно типа ссыль на общество секс меньшинств

фэйко вброс кремляботов кароче
.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Iaroslav Drobotun‏ @yadrobotun

В ответ @yadrobotun

С праздником вас, мокшане! С днём кончины вашей сучьей империи!

Ряд положений закона о санкциях против РФ противоречат конституции США, но выполняться будут, - Трамп - Цензор.НЕТ 1491
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хуйло глотнул волчий крюк в форме крыма и теперь не выкакать не вырыгать не может. Так что хуйло так бывает, держись типа там.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
86% кацапов ,голосующих за Путлера ни в чем не виноваты?! Ну-ну! В Третьем Рейхе за Гитлера голосовало примерно столько же.Они то же ни в чем не виноваты?!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРяд положений закона о санкциях против РФ противоречат конституции США, но выполняться будут, - Трамп
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти