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 Политика Украины
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 Это решение - сильный и необходимый шаг в поддержку Украины, - Гройсман о новых санкциях США против России

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал принятие США санкций против России "сильным и необходимым шагом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Премьер отметил: " Приветствую подписание Президентом Дональдом Трампом закона о новом пакете санкций США против России.

Это решение американских партнеров является сильным и необходимым шагом в поддержку Украины, нашей борьбы с российской агрессией в Крыму и на Донбассе. В то же время, это не только поддержка Украины, но и серьезный сигнал о необходимости придерживаться международного права, демократических ценностей.

Благодарен американскому Конгрессу и Администрации при таком подходе!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Как мы и договаривались", - Порошенко поздравил всех с подписанием нового пакета санкций США против РФ

Как известно, 2 августа Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.

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Пионтковский: Не все еще поняли, что произошло. Все политическое руководство РФ объявлено преступной группировкой
США объявили войну всему российскому руководству, подрывая основу существования российских чиновников, которые грабят Россию и пользуются награбленным на Западе, отметил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Пионтковский: Закон США объявляет войну всему российскому руководству

Новые санкции США ударят лично по президенту РФ Владимиру Путину.
Политолог отметил, что американцы подготовили очень серьезные секторальные санкции, захватывающие в первую очередь энергетический и финансовый секторы РФ, в том числе иностранные компании, участвующие в совместных проектах с Россией.
"Но при всей серьезности этих вещей это мелочи по сравнению с разделом о персональных санкциях в отношении практически всего российского руководства. Начиная персонально с господина Путина, который лично упоминается в законе несколько раз", - подчеркнул он.
Пионтковский пояснил, что закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения об активах российского руководства, находящихся на Западе.
"По существу, все эти сведения известны финансовой разведке. Речь идет об их публичном обнародовании, о замораживании этих средств и применении к их владельцам, даже косвенным (ведь понятно, что ни на каких активах нет имени Путина...), законодательства США о борьбе с отмыванием средств, добытых преступным путем", - подчеркнул он.
Политолог добавил, что до этого по политическим причинам американцы не были готовы таким образом обострять отношения с Кремлем.
"Это удар в самую сердцевину российской политической системы. Это не только угроза активам российской верхушки из списка Forbes 100 российских миллиардеров. Это угроза активам тех, кто не упоминается в таких списках, угроза всему политическому руководству страны. Не все еще поняли, что же на самом деле произошло. Все политическое руководство РФ объявлено преступной группировкой", - отметил он.
Пионтковский обратил внимание, что санкционный закон против России, Ирана и Северной Кореи не предусматривает аналогичных мер для иранского руководства и главы КНДР.
"Хотя они и законченные мерзавцы, но не держат свои активы на Западе. И весь их образ жизни, медицина, образование детей, недвижимость, жены, любовницы - все это не связано с Западом. Они неуязвимы в такой степени, как российская верхушка. То есть этот закон объявляет войну всему российскому руководству, называя их преступниками, и подрывает саму основу их существования, которая заключается в том, что они грабят в России, а накапливают и пользуются этими ресурсами на Западе", - подытожил политолог.
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третий выпердыш вынырнул...
а шо скажет тавариСЧ сабаков ?
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ему и говорить не надо, там один фейс чего стоит
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Ущемили твоего залупенфюрера и его холопку Вану?
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хезать я хотел на куйловскую косу и на все шоколадное шобло, в отличии от тебя не состою у них на содержании
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Краще заяву Юнкера прокоментуйте- зі США і так все ясно.
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Представник ЕС, интеграцію в який вибрала Україна. А от хто ти такий?
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К продлению санкций ЕС против РФ присоединились еще четыре страны

Это решение - сильный и необходимый шаг в поддержку Украины, - Гройсман о новых санкциях США против России - Цензор.НЕТ 4869

грося хоре киздеть. Вот как работают нормальные страны. А ты с пецей ну вы поняли кто вы
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НА САНКЦИИ Может мы слабы и небогаты, Но ответ придет, товарищ, верь! Нам враги сожгли родную хату - Мы возьмем, наложим им под дверь!
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Олег Пономарь
9 ч ·

До врага уже почти дошло.
На прошлой неделе центральный канал ТВ РФ посвятил передачу нашей Витрине. Также главный пропагандист РФ признал Анаконду.
( моё интервью от 2014 года https://www.obozrevatel.com/…/47526-zapad-budet-udushat-put…).
Только некоторые наши блогеры нервно хихикают. Но я их понимаю и жалею, ведь #ихнепечатаетForbes.

http://el-murid.livejournal.com/3339796.html
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Санкции против США исчерпаны. Россиянам подготовиться. Воронежу - трепетать....

https://ria.ru/politics/20170802/1499643976.html
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А самим бы тоже не мешало какие-нибудь санкции наложить на россию.
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Нету методов против амеров у карликов , карлики - импотенты
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Зеркально свиньями:

На "Ждите ответа, гады" никакого ответа моментально не последовало. Въезд свинорылому Рогозину в Румынию был запрещён давно, вместе с введением против него персональных санкций ЕС. И не только въезд, но и транзитный пролёт через румынское воздушное пространство. Свинорылый Рогозин был вынужден просто обтекать, в полёте и на земле; более того, остаётся только гадать, кто как и почему заставил этого свинорылого удалить все антирумынские и антимолдавские твиты из его свиного аккаунта.

Далее последовало объявление свинорылого персоной нон-грата в Молдове. Это уже было что-то вроде 3:0 или 4:0.

И, наконец, последовал симметричный ответ. Россия запретила импорт румынской свинины.

Что в этом тексте не так?

Обсуждаем свиней. Вице-премьера российского правительства, как персону нон-грата в странах ЕС и не только. И румынские свиные тушки, в качестве зеркальной меры.

Может, Рогозин теперь проверит на вшивость Израиль? Может, там свиней привечают?
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Грося ответь, а Украина когда санкции введет против рашки, или даунбасские торговые партнеры сильно обеспокоены будут после этого.
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У Гнойсика "рейтинг", ну, никака не паднимаетца....
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Есть такие люди, которым корону на голове очень хочется поправить лопатой или кувалдой....Ваще-чемто тяжелым и тупым....
Хуже точно не будет.


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Не поможет, горбатого только могила исправит.
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Ибо больше нету ни хера, кончилось

Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет

http://tass.ru/politika/4458013?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share
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Обрезной захрюкал,это тот который готов торговать с террористами из Лугандона.
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Дедушка,у которой оторвали яйца....Стала бабушкой...

У Путина новый свинячий фейс

https://twitter.com/IgorLukianchuk/status/892796278597353473
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В кацапстане введение санкций отметили салютами.
В Абхазії прогримів потужний вибух на військових складах, постраждала велика кількість росіян (відео)
http://patrioty.org.ua/other/v-abkhazii-prohrymiv-potuzhnyi-vybukh-na-viiskovykh-skladakh-postrazhdala-velyka-kilkist-rosiian-video-185259.html
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пьяный мудак сделал с нтв то, о чем давно мечтали тысячи российских интеллигентов. примерно так в России и случаются революции.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто решение - сильный и необходимый шаг в поддержку Украины, - Гройсман о новых санкциях США против России
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