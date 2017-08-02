 Это решение - сильный и необходимый шаг в поддержку Украины, - Гройсман о новых санкциях США против России

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Премьер отметил: " Приветствую подписание Президентом Дональдом Трампом закона о новом пакете санкций США против России.
Это решение американских партнеров является сильным и необходимым шагом в поддержку Украины, нашей борьбы с российской агрессией в Крыму и на Донбассе. В то же время, это не только поддержка Украины, но и серьезный сигнал о необходимости придерживаться международного права, демократических ценностей.
Благодарен американскому Конгрессу и Администрации при таком подходе!"
Как известно, 2 августа Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.
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США объявили войну всему российскому руководству, подрывая основу существования российских чиновников, которые грабят Россию и пользуются награбленным на Западе, отметил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.
Пионтковский: Закон США объявляет войну всему российскому руководству
Новые санкции США ударят лично по президенту РФ Владимиру Путину.
Политолог отметил, что американцы подготовили очень серьезные секторальные санкции, захватывающие в первую очередь энергетический и финансовый секторы РФ, в том числе иностранные компании, участвующие в совместных проектах с Россией.
"Но при всей серьезности этих вещей это мелочи по сравнению с разделом о персональных санкциях в отношении практически всего российского руководства. Начиная персонально с господина Путина, который лично упоминается в законе несколько раз", - подчеркнул он.
Пионтковский пояснил, что закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения об активах российского руководства, находящихся на Западе.
"По существу, все эти сведения известны финансовой разведке. Речь идет об их публичном обнародовании, о замораживании этих средств и применении к их владельцам, даже косвенным (ведь понятно, что ни на каких активах нет имени Путина...), законодательства США о борьбе с отмыванием средств, добытых преступным путем", - подчеркнул он.
Политолог добавил, что до этого по политическим причинам американцы не были готовы таким образом обострять отношения с Кремлем.
"Это удар в самую сердцевину российской политической системы. Это не только угроза активам российской верхушки из списка Forbes 100 российских миллиардеров. Это угроза активам тех, кто не упоминается в таких списках, угроза всему политическому руководству страны. Не все еще поняли, что же на самом деле произошло. Все политическое руководство РФ объявлено преступной группировкой", - отметил он.
Пионтковский обратил внимание, что санкционный закон против России, Ирана и Северной Кореи не предусматривает аналогичных мер для иранского руководства и главы КНДР.
"Хотя они и законченные мерзавцы, но не держат свои активы на Западе. И весь их образ жизни, медицина, образование детей, недвижимость, жены, любовницы - все это не связано с Западом. Они неуязвимы в такой степени, как российская верхушка. То есть этот закон объявляет войну всему российскому руководству, называя их преступниками, и подрывает саму основу их существования, которая заключается в том, что они грабят в России, а накапливают и пользуются этими ресурсами на Западе", - подытожил политолог.
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а шо скажет тавариСЧ сабаков ?
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грося хоре киздеть. Вот как работают нормальные страны. А ты с пецей ну вы поняли кто вы
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9 ч ·
До врага уже почти дошло.
На прошлой неделе центральный канал ТВ РФ посвятил передачу нашей Витрине. Также главный пропагандист РФ признал Анаконду.
( моё интервью от 2014 года https://www.obozrevatel.com/…/47526-zapad-budet-udushat-put…).
Только некоторые наши блогеры нервно хихикают. Но я их понимаю и жалею, ведь #ихнепечатаетForbes.
http://el-murid.livejournal.com/3339796.html
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https://ria.ru/politics/20170802/1499643976.html
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На "Ждите ответа, гады" никакого ответа моментально не последовало. Въезд свинорылому Рогозину в Румынию был запрещён давно, вместе с введением против него персональных санкций ЕС. И не только въезд, но и транзитный пролёт через румынское воздушное пространство. Свинорылый Рогозин был вынужден просто обтекать, в полёте и на земле; более того, остаётся только гадать, кто как и почему заставил этого свинорылого удалить все антирумынские и антимолдавские твиты из его свиного аккаунта.
Далее последовало объявление свинорылого персоной нон-грата в Молдове. Это уже было что-то вроде 3:0 или 4:0.
И, наконец, последовал симметричный ответ. Россия запретила импорт румынской свинины.
Что в этом тексте не так?
Обсуждаем свиней. Вице-премьера российского правительства, как персону нон-грата в странах ЕС и не только. И румынские свиные тушки, в качестве зеркальной меры.
Может, Рогозин теперь проверит на вшивость Израиль? Может, там свиней привечают?
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https://twitter.com/Gulay_Pole/status/892736525842231297
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https://twitter.com/Anakoyher/status/892781812795277312
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Хуже точно не будет.
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Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет
http://tass.ru/politika/4458013?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share
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У Путина новый свинячий фейс
https://twitter.com/IgorLukianchuk/status/892796278597353473
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В Абхазії прогримів потужний вибух на військових складах, постраждала велика кількість росіян (відео)
http://patrioty.org.ua/other/v-abkhazii-prohrymiv-potuzhnyi-vybukh-na-viiskovykh-skladakh-postrazhdala-velyka-kilkist-rosiian-video-185259.html
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