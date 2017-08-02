 Замглавы НАПК Радецкого оштрафовали на 6,8 тыс. грн за несообщение о конфликте интересов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом " Українським Новинам " сообщил источник в правоохранительных органах.
"По его словам, соответствующее решение судья Андрей Курило вынес в среду", - говорится в сообщении.
Также Радецкий был оштрафован за совершение действий в условиях реального конфликта интересов.
Ранее сообщалось, что Нацполиция проводила обыск в кабинете замглавы НАПК Радецкого по подозрению в фальсификации документов. Полиция начала расследование против заместителя председателя НАПК Руслана Радецкого по подозрению в конфликте интересов.
Позже Национальное агентство по предотвращению коррупции на заседании приняло решение поручить заместителю председателя НАПК Руслану Радецкому провести проверку 27 деклараций чиновников в течение 2 месяцев.
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у свинодиабетного шакала есть офшорные криминальные избирательные ... интересы
но никкаких конфликтов интересов у свинодиабетного нет
вот у всех нас граждАн быдла есть конфликты интересов
кто сказал " у меня нет ?"
если у вас ещё нет конфликта интересов то это не ваша заслуга
это недоработка мусорорапрокуГора луцика и сэбэушника грицуцки
та шо не балуйте пля ...
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