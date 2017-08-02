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Все про:штрафы (729) НАПК (485)

 Замглавы НАПК Радецкого оштрафовали на 6,8 тыс. грн за несообщение о конфликте интересов

радецкий

Днепровский районный суд Киева оштрафовал заместителя председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Руслана Радецкого на 6,8 тыс. гривен за несообщение о потенциальном конфликте интересов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом " Українським Новинам " сообщил источник в правоохранительных органах.

"По его словам, соответствующее решение судья Андрей Курило вынес в среду", - говорится в сообщении.

Также Радецкий был оштрафован за совершение действий в условиях реального конфликта интересов.

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Ранее сообщалось, что Нацполиция проводила обыск в кабинете замглавы НАПК Радецкого по подозрению в фальсификации документов. Полиция начала расследование против заместителя председателя НАПК Руслана Радецкого по подозрению в конфликте интересов.

Позже Национальное агентство по предотвращению коррупции на заседании приняло решение поручить заместителю председателя НАПК Руслану Радецкому провести проверку 27 деклараций чиновников в течение 2 месяцев.

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"За несообщение о потенциальном конфликте интересов." Это что за хрень? Штраф за неосуществлённое преступление? Скоро за мысли будут штрафовать.
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В том, что раньше такое и представить себе нельзя было
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та у него фамилиё с польского переводится как советский .явный конфликт интересов...
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Чек в магазине сегодня будет без излишнего элитного алкоголя.Печалька.
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сичасс токко у свинодиабетного шакала нет конфликта интересов. святой -ой -ой -ой

у свинодиабетного шакала есть офшорные криминальные избирательные ... интересы
но никкаких конфликтов интересов у свинодиабетного нет

вот у всех нас граждАн быдла есть конфликты интересов
кто сказал " у меня нет ?"
если у вас ещё нет конфликта интересов то это не ваша заслуга
это недоработка мусорорапрокуГора луцика и сэбэушника грицуцки

та шо не балуйте пля ...
.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗамглавы НАПК Радецкого оштрафовали на 6,8 тыс. грн за несообщение о конфликте интересов
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