 ЕС защитит интересы европейских компаний, если они пострадают от санкций США против РФ, - Юнкер

Об этом говорится в заявлении председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы должны защищать наши интересы также перед Соединенными Штатами, и мы готовы это сделать", - отмечается в документе.
По словам главы Еврокомиссии, в ЕС будут готовы предпринять ответные действия в отношении Вашингтона.
"На саммите G7 в Таормине в Италии, а также на саммите "Двадцатки" в германском городе Гамбурге я сказал, что если американцы сделают такой шаг (введут антироссийские санкции, затрагивающие Европу - Ред.), то мы будем готовы предпринять адекватные ответные меры", - подчеркнул Ж.-К.Юнкер.
При этом председатель Европейской комиссии отметил, что США должны вводить ограничительные меры только после консультаций со своими партнерами.
"Эти санкции должны приниматься лишь после обсуждений с союзниками. Я исхожу из того, что мы являемся партнерами США", - добавил Ж.-К.Юнкер.
Как сообщалось ранее, сегодня, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.
Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен был подписать президент США Дональд Трамп.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
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Кроме нас больше всех еще Прибалтика переживает- а все остальные в ЕС далеко, поговорили, выразили обеспокоенность и все- просто порох хочет все сделать чужими руками, вот в этом основная проблема!
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ведь вовсе не ЭТО главное в санкциях!!! А вылавливание из офшорных и прочих теневых аквариумов рассейских и повязаных с ними финансовых акаул...путлеровских милллиардеров!!!! На это в санкциях отпущено 180 дней!!! Вот где самое- То....пекло для держателей хуйловского общака!!! И на это Рыжему прихвостню хуйло никто в Конгрессе не позволит замахнуться!!!
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Т.е закроют подразделение Сименс в США и прекратят торги на Нью-Йоркской бирже??
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Вонь будете нюхать сами
Амеры далеко
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Признайте что пока нефть и прочие коммодити будут котироваться в долларах все ваши санкции будут схожи с громким пуком
Вонь будете нюхать сами
Амеры далеко
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Увы
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Это пидоры
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Самыми крупными европейскими экспортерами в США стали Германия(31% от общеевропейского экспорта), Великобритания(15%), Франция и Италия (по 9%).
Первенство в импорте американских товаров также принадлежит Германии(19%). За ней следует Великобритания (18%), Нидерланды (15%) и Франция (14%).
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Оно тупой бот
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Что и требовалось доказать.
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интересно какие?
Господа юнкера - в штыковую, ура!
Замерзают окопы пустые.
Господа юнкера, кем вы были вчера,
Да и нынче вы все холостые.
Балы, красавицы, лакеи, юнкера, и вальсы Шуберта, и хруст французской булки. ...
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проститутки за деньги
Эти за поговорить
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В Москве две бригады строителей избили друг друга кувалдами
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Румыния запретила ввоз московской свиньи. В ответ русня запретила ввоз румынской свинины.
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Суки, Украина защищает вас, а вы защищаете свои бабки(!!!).
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Ф . ЭНГЕЛЬС про руССкую армию
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Ничего лучше я не видел. ВДВ п///здит НТВ. Встретились две скрепы, одна взрощенная другой. Боже, боже, как же это прекрасно...
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Как теперь выглядят европейские ценности?
Сотрудничай с агрессором и убийцей, ибо деньги не пахнут.
А по большому счёту уже давно наступила реальность, что Европы две есть. Есть пропуйловская часть это старая Европа (Германия, Франция, Италия, Австрия, итд.) кроме Великобритании. Для них ценности цивилизации это пустой звук.
А есть новая Европа, это восточная Европа (Польша, страны Балтии, Румыния, итд.), которые критически настроены к рашке ибо испытали на себе все прелести совковой оккупации и "русского мира".
А вообще, удивительно как пуйло фактически купил элиту старой Европы. С потрохами. Эта элита готова с ним идти ко дну, даже конфликтовать с американцами.
И ради чего, ради пуйла, ради его недоимперии которую он строит?
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