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Все про:санкции (6348) США (13134) Евросоюз (12061) Юнкер (124)

 ЕС защитит интересы европейских компаний, если они пострадают от санкций США против РФ, - Юнкер

юнкер

Евросоюз оставляет за собой право принять ответные меры в случае, если интересы европейских компаний в сфере экономики будут ущемлены санкциями США против РФ.

Об этом говорится в заявлении председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы должны защищать наши интересы также перед Соединенными Штатами, и мы готовы это сделать", - отмечается в документе.

По словам главы Еврокомиссии, в ЕС будут готовы предпринять ответные действия в отношении Вашингтона.

"На саммите G7 в Таормине в Италии, а также на саммите "Двадцатки" в германском городе Гамбурге я сказал, что если американцы сделают такой шаг (введут антироссийские санкции, затрагивающие Европу - Ред.), то мы будем готовы предпринять адекватные ответные меры", - подчеркнул Ж.-К.Юнкер.

При этом председатель Европейской комиссии отметил, что США должны вводить ограничительные меры только после консультаций со своими партнерами.

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"Эти санкции должны приниматься лишь после обсуждений с союзниками. Я исхожу из того, что мы являемся партнерами США", - добавил Ж.-К.Юнкер.

Как сообщалось ранее, сегодня, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.

Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен был подписать президент США Дональд Трамп.

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
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ничего, продажные шлюшки, Украина всегда защищала себя сама и сейчас защитит...)
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Хоч раз захистила?
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Юнкер,нехрен торговать с фашистами,с ними воевать нужно,а ты торгуешь,сатана.
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а за нас или вместо нас никто ничего делать не будет
Кроме нас больше всех еще Прибалтика переживает- а все остальные в ЕС далеко, поговорили, выразили обеспокоенность и все- просто порох хочет все сделать чужими руками, вот в этом основная проблема!
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Так он до сих пор торгует с врагом и имеет предприятия на его территории.О чем речь?
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Ша, господа!! Ша !
ведь вовсе не ЭТО главное в санкциях!!! А вылавливание из офшорных и прочих теневых аквариумов рассейских и повязаных с ними финансовых акаул...путлеровских милллиардеров!!!! На это в санкциях отпущено 180 дней!!! Вот где самое- То....пекло для держателей хуйловского общака!!! И на это Рыжему прихвостню хуйло никто в Конгрессе не позволит замахнуться!!!
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Ну а с учетом шо санкции супротив США тоже голосовать надо...так вам прибалты и проголосовали
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Україна себе не зможе захистити з наскрізь корумпованою владою.Всі реформи виявилися ширмою і всього 10 високопосадовців посаджено за корупцію...Всі інші під "слідством" для заспокоєння нас телепнів..
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ответные действия в отношении Вашингтона?
Т.е закроют подразделение Сименс в США и прекратят торги на Нью-Йоркской бирже??
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Ничего толерастическую Гейропу история не учит: ни события 1938-45, ни нынешние с 2014 года начиная.
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Но кто забывает уроки истории, обречен проходить их снова, пока не выучит.
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пусть потявкает эти путлеровская шавка Юнкер)))пусть хоть усрётся -ничего он с санкциями США не поделает...только если под себя))))
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Признайте что пока нефть и прочие коммодити будут котироваться в долларах все ваши санкции будут схожи с громким пуком
Вонь будете нюхать сами
Амеры далеко
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Повторяю специально для любителей спамить из под тишка
Признайте что пока нефть и прочие коммодити будут котироваться в долларах все ваши санкции будут схожи с громким пуком
Вонь будете нюхать сами
Амеры далеко ЕС защитит интересы европейских компаний, если они пострадают от санкций США против РФ, - Юнкер - Цензор.НЕТ 6287
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Оно то да..Но содержать такую территорию с десятками миллионов воєнных и невоенных пенсионеров и такую огромную репресивно-силовую и воєнную машину с низкой ценой за барель будет ну оооочень сракрально-скрепно...
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Им это пока удавалось и не сомневаюсь что так будет и далее
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Венесуэла тому пример..Именно сейчас Мадуро стреляет в голодный народ.Хоть венсуэльской,доларовой нефти хоть весь Мир утопить можно..
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В Украине нефти как таковой практически нет но это вовсе не помешает украинскому мадуро пострелять свой народ
Увы
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Вероятно вы здесь ошиблись написав еды
Это пидоры
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Санкции вам только на пользу уроды. Пусть Европа откажется покупать американские... Кока-колу пусть запретит.
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Юнкер очередная хуйловская прокладка! Против США, ЕС не попрёт. Товарооборот с расеей ни в какое сравнение не идёт с товарооборотом с США.
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Хотелось бы посмотреть,как Европейские компании откажутся от рынка США в пользу Кацапии.
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Тот который теперь плачет навзрыд,что его обманули?
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Кто от такого откажется?
Самыми крупными европейскими экспортерами в США стали Германия(31% от общеевропейского экспорта), Великобритания(15%), Франция и Италия (по 9%).
Первенство в импорте американских товаров также принадлежит Германии(19%). За ней следует Великобритания (18%), Нидерланды (15%) и Франция (14%).
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Интересно, а что они ввозят из США кроме фильмов и оружия?
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Это кацапские консервы вылезают?
Что и требовалось доказать.
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То есть Юнкеру плевать что погибло столько украинцев на востоке. Вскрываются рашкины консервы. Щас обнаружиться, что и в раше он жил за счёт Кремля и Ел за счёт Кремля.
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да кого вы слушаете - этот алкаш вечно чушь несет
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Алкаш это мартин шульц а этот пидорок вегетарианец ставленник меркель
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"Эти санкции должны приниматься лишь после обсуждений с союзниками. Я исхожу из того, что мы являемся партнерами США", - добавил Ж.-К.Юнкер -сливая Украину в Минске проталкивая потоки,продавая турбины и это заявление указывает на фрицов.как подельников куйла в мире,,,
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"На саммите G7 в Таормине в Италии, а также на саммите "Двадцатки" в германском городе Гамбурге я сказал, что если американцы сделают такой шаг (введут антироссийские санкции, затрагивающие Европу - Ред.), то мы будем готовы предпринять адекватные ответные меры", - подчеркнул Ж.-К.Юнкер.

интересно какие?

Господа юнкера - в штыковую, ура!
Замерзают окопы пустые.
Господа юнкера, кем вы были вчера,
Да и нынче вы все холостые.

Балы, красавицы, лакеи, юнкера, и вальсы Шуберта, и хруст французской булки. ...
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Гыга начинаешь поражать мое воображение
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ни о какой морали,правилах,законах-только интересы за бабки ну проститутка что еще сказать.За бабки кто угодно и куда угодно-это принципы современной Европы?
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_Не только современной. Сто лет назад то же самое было. Евромещане. Лавочники без чести и совести.
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Ну барыги есть барыги. Потому пуйло их и чморит.
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Нет
проститутки за деньги
Эти за поговорить
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Бля, дыбилы, - вам дешевле будет навалится всем вместе и задушить рашку по-быстрее - тогда они вам тот же газ бесплатно готовы отдавать будут - только дайте им пожрать!
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Вот из-за таких прокулйловских шавок, как юнкер, гибнут наши хлопцы, а если бы Запад по настоящему наехал на куйла, то на данбаце все давно бы решилось.
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Ху///овый Краснодон‏ @xy_krasnodon 3 ч.3 часа назад
Румыния запретила ввоз московской свиньи. В ответ русня запретила ввоз румынской свинины.
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Ах вы уроды, как запели. Вот в этом Европа,вся ваша продажная сущьность(!!!).

Суки, Украина защищает вас, а вы защищаете свои бабки(!!!).
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ага, ничего личного - бизнес, сцуки, и до них это дерьмо доплывет
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_По своей близорукой тупости Европа снова вскормила - и хочет продолжать - людоедов. Близорукие болваны почему-то уверены, что их то самих точно нет в меню. Эта уверенность - следствие их глупости.
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Видите, сколько барыг в ЕС? ПП курит в сторонке.
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Цікаво що скаже Юнкерс коли ЦРУ опобулікує звіт про звяок бізнесменів та політиків з рашкою
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как всегда радует в этом контексте антиукраинский 112-й канал, молодцы рассказывают как хохлам будет хреново и как великая рассеюшка всех победит
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Еврошлюхи, мутящие с россией свои и только свои гешефты, рискуют не только не найти жалости и поддержки у Америки, но и перейти в ее глазах из разряда добросовестно заблужлающихся - в злокозненных тварей. О них тогда просто вытрут ноги. И запрягут в повозку Трампа в качестве тягловой силы, а не партнеров, как леня голубков когда-то.
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ню-ню юнкер, смени Штатовский рынок с разными преференциями на рынок города Моськов и ещё 10-15 расеянских мухосрансков, вот тогда тваи Европейские компании зажывут. Капусту станут лопатой загребать, а в добавок ещё и девятизначные фублёвые кредиты набирать в Мухосранскбанках
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Старшина Запаса‏ @StarshinaZapasa 5 ч.5 часов назад
Ничего лучше я не видел. ВДВ п///здит НТВ. Встретились две скрепы, одна взрощенная другой. Боже, боже, как же это прекрасно...
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Европейские барыги фактически сателлиты пуйла а значит ответственны за кровь в Украине, Сирии...
Как теперь выглядят европейские ценности?
Сотрудничай с агрессором и убийцей, ибо деньги не пахнут.
А по большому счёту уже давно наступила реальность, что Европы две есть. Есть пропуйловская часть это старая Европа (Германия, Франция, Италия, Австрия, итд.) кроме Великобритании. Для них ценности цивилизации это пустой звук.
А есть новая Европа, это восточная Европа (Польша, страны Балтии, Румыния, итд.), которые критически настроены к рашке ибо испытали на себе все прелести совковой оккупации и "русского мира".
А вообще, удивительно как пуйло фактически купил элиту старой Европы. С потрохами. Эта элита готова с ним идти ко дну, даже конфликтовать с американцами.
И ради чего, ради пуйла, ради его недоимперии которую он строит?
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Ну они не виноваты,они пример с Барыги Липецкого берут.
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Если Украина торгует с Хуйлом, почему ЕС должен быть "святее Папы римского"?
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Сейчас надо вести мониторинг, когда повылазит вся прикормленная кацапсинами сволота. Интересы бизнеса им оч-чень дороги, а как быть с демократическими ценностями? А с международным правом?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕС защитит интересы европейских компаний, если они пострадают от санкций США против РФ, - Юнкер
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