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 Общество
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 За полгода полиция составила 40 тыс. протоколов на пьяных водителей, - Билошицкий

билошицкий

За первые шесть месяцев 2017 года в Украине составлено свыше 40 тыс. протоколов за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Автоцентр", об этом заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, нетрезвых водителей не пугают даже возросшие в несколько раз штрафы и перспектива лишиться прав управления на год.

По словам чиновника, в Украине наметилась еще одна негативная тенденция: суды закрывают дела на нетрезвых водителей (статья 130 Кодекса об административных правонарушениях) в связи с малозначимостью, а также передают их на рассмотрение трудового коллектива.

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Напомним, что за первое полугодие в Украине зафиксировано свыше 76 тыс. ДТП, в которых 15 тыс. человек травмированы и 1377 погибли.
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Та это подготовка общественного мнения перед вводом ментами дополнительных расширенных причин остановки
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а сколько эти картонщики составили левых протоколов 400 тыс??? Или 4 млн? каков собаков такая и полюция. Это жесть и срань а не реформа
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Ну да. В действительности пьяных на дорогах Украины намного больше и антинародная власть должна вводить действенные меры против них,штрафы не помогают,а пьяный водитель-это потенциальный убийца на дороге.Почему у пьяных сразу не конфисковывают автомобили и права навсегда? Сколько еще нужно задавить на дорогах украинцев,чтобы депутаты написали действенные законы? Если не пишете для людей законы и люди погибают,то идите нах на перевыборы,кому вы в Раде нужны? Чего вы там сидите,в носу ковыряетесь?
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Це менше аніж по 7 тис. у місяць................ і це по всій Україні...........
Я б ще зрозумів - коли б це відносилось до якоїсь однієї області........
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Смотрю на лицо этого дЫбила и так и хочется сказать - феерический долбо*б,
Неужели он не понимает, что никакие штрафы и меры не решают ЭТУ проблему простым ужесточением санкций. Если бы это было так, то тогда введение смертной кары за тяжкие преступления должны были бы полностью искоренить этот вид преступности.Пьянству дожна быть альтернатива: доступные культурно-развлекательные учреждения, масса спортивных площадок и тренажерных залов. А еще - работа, досуг, и все, что с этим связано.
Они скоро договорятся до того, что надо будет прекратить продавать бензин, автомобили и спиртное. Ну что взять с дегенаратов?
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Если твою дочь пьяный депутат переедет, то радоваться больше будешь?
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опять суды виноваты менты кивают на суды, суды на ментов. Все норм, все по старому)))
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Ваня Сидоров! Не забудь в конце недели эти 40 тыщ прОтоколов в достижения вставить!
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А пьяных прокуроров,судей,депутатов,мусоров... там сколько тысяч было ? Или эта ублюдочная конституция их защищает ,правонарушения узаконивает ?!!
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И сколько из задержанных лишили водительских удостоверений?
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Если не удается приструнить пьяных водителей, то нужно браться за непьяных. С ними легче вести диалог, они более сознательные и их можно конкретно щемить.
Примерно так, как и с нарушителями скоростного режима. Нарушают они, а скорость до 50 км/час предпишут снижать всем.
И какие аваковы в этом виноваты?
Средства и способы традиционные.
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Они хотят разрешить останавливать все автомобили чтоб выявлять пьяных, а затем!! посмотреть на статистику и если что ужесточать наказание.
А сразу блядь нельзя такое сделать? Выпил и сел за руль - пошел нахуй. Права на 15 лет лишайте.
А так, это выглядит обычной отмазкой чтоб тормозить всех подряд и трусить бабки.
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смотреть в багажник им нужно!!! на остальное им нас....ть
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа полгода полиция составила 40 тыс. протоколов на пьяных водителей, - Билошицкий
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