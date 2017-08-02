 За полгода полиция составила 40 тыс. протоколов на пьяных водителей, - Билошицкий

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Автоцентр", об этом заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
По его словам, нетрезвых водителей не пугают даже возросшие в несколько раз штрафы и перспектива лишиться прав управления на год.
По словам чиновника, в Украине наметилась еще одна негативная тенденция: суды закрывают дела на нетрезвых водителей (статья 130 Кодекса об административных правонарушениях) в связи с малозначимостью, а также передают их на рассмотрение трудового коллектива.
Напомним, что за первое полугодие в Украине зафиксировано свыше 76 тыс. ДТП, в которых 15 тыс. человек травмированы и 1377 погибли.
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Я б ще зрозумів - коли б це відносилось до якоїсь однієї області........
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Неужели он не понимает, что никакие штрафы и меры не решают ЭТУ проблему простым ужесточением санкций. Если бы это было так, то тогда введение смертной кары за тяжкие преступления должны были бы полностью искоренить этот вид преступности.Пьянству дожна быть альтернатива: доступные культурно-развлекательные учреждения, масса спортивных площадок и тренажерных залов. А еще - работа, досуг, и все, что с этим связано.
Они скоро договорятся до того, что надо будет прекратить продавать бензин, автомобили и спиртное. Ну что взять с дегенаратов?
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Примерно так, как и с нарушителями скоростного режима. Нарушают они, а скорость до 50 км/час предпишут снижать всем.
И какие аваковы в этом виноваты?
Средства и способы традиционные.
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А сразу блядь нельзя такое сделать? Выпил и сел за руль - пошел нахуй. Права на 15 лет лишайте.
А так, это выглядит обычной отмазкой чтоб тормозить всех подряд и трусить бабки.
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