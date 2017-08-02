EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  2660  23
Все про:жара (329) Луцк (388)

 Женщина умерла из-за жары в Луцке

жара

В Луцке на остановке на проспекте Соборности внезапно стало плохо пожилой женщине, которая находилась в троллейбусе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луцка.

В полиции уточнили, что очевидцы сообщили о смерти пассажирки от жары примерно в 19:00.

Пассажиры рассказали, что в троллейбусе №15 женщина в возрасте 60 лет, внезапно упала на пол. Спасти ее не удалось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за жары на Закарпатье сократили рабочий день на час
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
З яких пір очевидці встановлюють причину смерті?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пожилым людям рекомендуют находиться дома в такую жару, но им видимо не сидится. Все троллейбусы, автобусы и трамваи заполнены ими. На базаре не протолкнуться, в магазинах очереди. Каждый день для них, это конец света. Не постижимо. Тут и здоровый молодой без надобности из помещений не выходит, а они....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У этих старичков здоровья побольше будет чем у молодых.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В субботу постарайтесь, друзья мои, не выходить без надобности на улицу, 38-40 в тени, отдадим дань общению на Цензоре.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я в селі на річці краще цей час проведу- пляж від водоростей почищу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы как моя мама, та считает если она что то делает полезное, солнышко ее не ударит, будьте осторожнее, вода снизу - а солнышко над головой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там в мене тінь- та й без головного убору я не ходжу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если причину смерти установил врач, ехавший в том же троллейбусе, тогда диагноз верный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в 60 лет уже пожилая женщина? ужос - ужос
Женщина умерла из-за жары в Луцке - Цензор.НЕТ 1919

На фото ей 59 лет, например.

Сьюзан Стрит сбросила 20 килограммов, когда ей было больше 50 лет. И тут она обнаружила, что ей нужна новая одежда. А одеваться она совсем не умеет. Она решила исправить ситуацию. И даже больше - начать новую жизнь, чтобы стать счастливой.
У нее была непростая жизнь: развод, рак кожи, потеря работы, лишний вес. Все это она смогла пережить.
И в 50 лет изменить свою жизнь: она стала вегетарианцем, занялась спортом, открыла магазин украшений, похудела на 20 килограммов. Оставалось обновить гардероб, но она не знала, как это сделать. и т.д и т.п...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Проживая в стабильной стране без перемен и покращань, сильно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
При наших заботливых жидах многие и до 60 не доживают !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не могу ответить, меня на этом "свободном" ресурсе сразу банят
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Антисемиты, как ты точно не доживают. Отношение к евреям в обратной пропорции с степени ума. ( я не еврей. Я украинец)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я про евреев не чего не писал,я писал про жидов .
А так к общему развитию - в Польше по другому и не говорят .И в антисемитизме их почему- то не обвиняют!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не худшая смерть...рано,конечно,но пусть уж лучше так. Как говорила моя покойная и уважаемая мной теща,второй жизни не предусмотрено.Родственникам-соболезнование.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сьогодні цілий день займався фізичною працею (важкою) на вулиці. Ледве живий ввечері
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну вы и мазохист ! в тени пиво (газировку,мороженное) надо пить.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сегодня в Хмельницком в тени было +37. Взял другой термометр, дома +23, положил на солнышке.


 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖенщина умерла из-за жары в Луцке
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти