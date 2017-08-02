 Женщина умерла из-за жары в Луцке

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луцка.
В полиции уточнили, что очевидцы сообщили о смерти пассажирки от жары примерно в 19:00.
Пассажиры рассказали, что в троллейбусе №15 женщина в возрасте 60 лет, внезапно упала на пол. Спасти ее не удалось.
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На фото ей 59 лет, например.
Сьюзан Стрит сбросила 20 килограммов, когда ей было больше 50 лет. И тут она обнаружила, что ей нужна новая одежда. А одеваться она совсем не умеет. Она решила исправить ситуацию. И даже больше - начать новую жизнь, чтобы стать счастливой.
У нее была непростая жизнь: развод, рак кожи, потеря работы, лишний вес. Все это она смогла пережить.
И в 50 лет изменить свою жизнь: она стала вегетарианцем, занялась спортом, открыла магазин украшений, похудела на 20 килограммов. Оставалось обновить гардероб, но она не знала, как это сделать. и т.д и т.п...
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А так к общему развитию - в Польше по другому и не говорят .И в антисемитизме их почему- то не обвиняют!
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