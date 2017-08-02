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Все про:коррупция (7380) уголовное дело (2316) ГФС (3092) Шабунин (89)

 ГФС открыла дело против ЦПК Шабунина. ДОКУМЕНТ

шабунин

Главное управление Государственной фискальной службы в Киеве открыло уголовное производство в отношении руководителей общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в документе, который есть в распоряжении ЦПК.

"09.06.2017 Следственным управлением ГУ ГФС в г. Киеве по заявлению третьих лиц об уголовном правонарушении должностных лиц ОО "Центр противодействия коррупции" внесено в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство под №32017000000000081", - информирует ведомство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционеру Шабунину вручили повестку в военкомат. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

ГФС открыла дело против ЦПК Шабунина 01

(Скан-копия с сайта Центра противодействия коррупции)
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эти оторвы от власти еще не напились крови
Улыбнитесь
ГФС открыла дело против ЦПК Шабунина - Цензор.НЕТ 1313
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С повесткой не прокатило.Зашли с другого бока
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да был бы мужиком, то сам бы в военкомат пришел бы, показал документы и стал на учет, как это по закону должно быть, а то раскричался как девочка, смотреть тошно уже на эти крики "нас сливают"
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Дэвушка мечтающая о кредитах
Вы их лично отдавать намерены или перепоручите всему народу Украины7
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Петя усралася от Шабунина и ваняет . Петя серливая - забрала гражданство у Михо .
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Понятно что третье лицо это конь перзидента но почему обозван во множественном числе не понятно
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А где-то в Ростове от этой новости икнулось Виктору Фёдорычу и он, переходя почти на шёпот, сконфуженно процедил: Вот дурааааак!.....это ж мои грабли, Петя...
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Дмитрий Гордон‏ @dmitry_gordon 3 ч.3 часа назад

Трубецкой: Ко второй половине президентского срока Порошенко его отличия от Путина и Лукашенко стали исчезать
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Пусть Виталя попробует подтерться американськими бумажками. https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/12653-u-ssha-zvinuvatili-shabunina-i-ko-v-vitratah-amerikanskih-groshej-na-neruhomist.htm.
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А як там насіров? Сидить? І ці люди можуть щось казати про законність?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГФС открыла дело против ЦПК Шабунина. ДОКУМЕНТ
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