 ГФС открыла дело против ЦПК Шабунина. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в документе, который есть в распоряжении ЦПК.
"09.06.2017 Следственным управлением ГУ ГФС в г. Киеве по заявлению третьих лиц об уголовном правонарушении должностных лиц ОО "Центр противодействия коррупции" внесено в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство под №32017000000000081", - информирует ведомство.
(Скан-копия с сайта Центра противодействия коррупции)
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