 Указ Трампа о санкциях против РФ предусматривает выделение $30 млн на энергобезопасность Украины, - посольство

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.
"Законодательный акт предусматривает создание "Фонда для противодействия российскому влиянию" и выделяет в его бюджет 250 млн. дол. на 2018-2019 финансовые годы. На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение 30 млн. дол", - говорится в сообщении.
По данным Посольства, политикой США, согласно закону, является поддержка правительства Украины в восстановлении суверенитета и территориальной целостности, осуждение и противодействие всем дестабилизирующим усилиям правительства РФ в Украине, непризнание незаконной аннексии Крыма правительством РФ или отторжения любой части территории Украины с использованием военной силы.
Предусмотрена также помощь США по реформированию энергетического сектора Украины и уменьшению зависимости от российских энергетических ресурсов, продолжение противодействия реализации проекта "Северный поток-2".
Как сообщалось ранее, сегодня, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.
Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен был подписать президент США Дональд Трамп.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
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в ГосДуре официально приветствовали избрание Трампа президентом США (такого
даже при Ельцине не было)… Дебилы б…. они еще Обамушку будут вспоминать…
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Просто амеры, спасибо им, сначала приняли законы, по которым Трамп отменить санкции не может, а потом приняли сами санкции.
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https://www.youtube.com/watch?v=a02T3ccgcy8
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или специально тут дезу гоняешь?
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Так что, правда в РФ всех русских в армии насилуют кавказцы? И вроде как с подачи Кадырова. Блин, обидно за русский мир.
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http://www.antonov.com/news/520
25-07-2017 / 19 липня 2017 року було опубліковано Постанову Кабінету Міністрів України
19 липня 2017 року було опубліковано Постанову Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року №546 «Про ліквідацію державного авіабудівного концерну «Антонов» та визнання такими,що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Постанова стосується рішення про ліквідацію Державного КОНЦЕРНУ «АНТОНОВ». До складу КОНЦЕРНУ входили три підприємства: Державне ПІДПРИЄМСТВО «АНТОНОВ», «Харківське Державне Авіаційне Виробниче Підприємство» (ХДАВП) та Державне підприємство «Завод 410 Цивільної авіації». В 2015 році з метою підвищення ефективності авіаційної галузі, Урядом України було прийняте рішення передати Державне ПІДПРИЄМСТВО «АНТОНОВ», ХДАВП та «Завод 410» (тобто всі три підприємства концерну «АНТОНОВ») в управління Державного концерну «Укроборонпром».
Державне ПІДПРИЄМСТВО «АНТОНОВ» продовжує працювати в штатному режимі. На ринку продукція підприємства, як і раніше, представлена під брендом «Антонов».
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а патамуша скрЄпі!
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Президент Трамп уже подписал закон США, вводящий серьезные санкции против КНДР, Ирана и России. Как минимум всем нам, 145 миллионам жителей России, после вступления санкций в силу «светит» долгое прозябание экономики, сползание страны на технологическую обочину мирового развития и дальнейший дрейф в стан третьеразрядных государств по всем направлениям: наука, медицина, образование, культура и прочее. Конечно, ядерная дубина пока сохранит нашу территориальную целостность и суверенитет (правда, не спасет от нарастающих внутренних противоречий), но любить нас и сотрудничать с нами долгие годы никто не будет. Если только по необходимости, как общаются между собой давно разведенные супруги после долгой войны за имущество, но так и не сумевшие разделить общую квартиру.
Добавьте сюда перекрытый на десятилетия кран международных инвестиций, поставок высокотехнологичной продукции и усугубляющуюся международную изоляцию. Хуже того, наша страна встала в глазах подавляющего большинства стран мирового сообщества в один ряд с радикальным исламским Ираном и вконец «очучхевшей» Северной Кореей. Как говорится, компания «оторви да брось»...https://charter97.org/ru/news/
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