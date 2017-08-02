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 Политика Украины, За рубежом
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 Указ Трампа о санкциях против РФ предусматривает выделение $30 млн на энергобезопасность Украины, - посольство

украина сша

Закон "Противодействие противникам Америки через санкции", подписанный президентом США Дональдом Трампом в среду, предусматривает выделение средств на поддержание энергетической безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

Также читайте: Новые санкции США - это решительный шаг для привлечения России к ответственности, - Яценюк

"Законодательный акт предусматривает создание "Фонда для противодействия российскому влиянию" и выделяет в его бюджет 250 млн. дол. на 2018-2019 финансовые годы. На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение 30 млн. дол", - говорится в сообщении.

По данным Посольства, политикой США, согласно закону, является поддержка правительства Украины в восстановлении суверенитета и территориальной целостности, осуждение и противодействие всем дестабилизирующим усилиям правительства РФ в Украине, непризнание незаконной аннексии Крыма правительством РФ или отторжения любой части территории Украины с использованием военной силы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против РФ не должны подрывать усилия европейских союзников США по разрешению конфликта в Украине, - Трамп

Предусмотрена также помощь США по реформированию энергетического сектора Украины и уменьшению зависимости от российских энергетических ресурсов, продолжение противодействия реализации проекта "Северный поток-2".

Как сообщалось ранее, сегодня, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.

Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен был подписать президент США Дональд Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп может похоронить проект по строительству газопровода "Северный поток-2", - Die Zeit

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
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09.11.2016 Кацапы
в ГосДуре официально приветствовали избрание Трампа президентом США (такого
даже при Ельцине не было)… Дебилы б…. они еще Обамушку будут вспоминать…
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Обама по сравнению с Трампом сцыкло)))))))) Повезло Раше)) ЫЫЫ
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походу так , , аднака , , почитайте , справедливости ради , цензор осенне-зимний весенний ,,, , за кого было большинство форумчан , за клинтон или за трампа ? , , приходилось доказывать , что миллиардер-американец , рискнувший стать президентом сша , по-умолчанию не будет дружить с хуйлом , и цель у него одна - величие и богатство соединенных штатов , ,
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Трампа амеры крепко держат за яйца и ещё неизвестно чем он кончит...
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а нам важно не чем трамп кончит , ( аднака , , все мужчины кончают одинаково , раз , , и все люди умирают в конце жизненного пути , два ,,, ) , а какую пользу / помощь он принесет Украине , , , политическая кончина трампа - это геополитика , раз , и , более , внутреннее дело североамериканцев , два
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Та гнилой понтач этот Трамп...
Просто амеры, спасибо им, сначала приняли законы, по которым Трамп отменить санкции не может, а потом приняли сами санкции.
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Киньте сюда плиз, видео там где Жирик "За Трампа!" шампусик открывает, а какая то голимая телка, пыталась тогда с "американским флагом" по Москве проехаться. Будем ржать все вместе!
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Зачетка! Но хочется на еще одну гордость России - "придурка Жирика" еще раз посмотреть!
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Не то! Вот оно - ТО! Русские, "своих патриотов" - не расстреливают :D
https://www.youtube.com/watch?v=a02T3ccgcy8
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Вот под этим видео я больше всего ржунимагу. А ведь если серьезно, то за этого придурка очень многие стоят в России.
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Все, писец! Пойду напьюсь! Эй, "Газпром" РФ, я вас угощаю!
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Да не вопрос! Вот если только с жопы поднимутся, а то говорят что им "на коленках было плохо стоять".
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А чому так мало???........
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...и пусть Трампушка проследит кто их разворовывать будет...А может это наживка на крючок ЦРУ?
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Господа рашкасрани ! Вас предали !!!Пейте шампунь ,но лудче Баярышник..
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Так Трамп наш чи не наш ? Хто доходчиво может объяснить бо уже запутался ?
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Обама 8 лет ,только мелко гадил в российских подъездах , а Трамп только занял пост президента , и уже столько блага для рассеи успел сделать.
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Так что, завод "Антонов" кончили всё-таки? И вроде как с подачи Боинга. Блин, перемога за перемогой.

Указ Трампа о санкциях против РФ предусматривает выделение $30 млн на энергобезопасность Украины, - посольство - Цензор.НЕТ 4539
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а кто самолёты конструировать будет? Ярош и Парасюком?
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ты реально не знаешь ситуации
или специально тут дезу гоняешь?
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не они найдут кто будет это делать. конструировать не им самолеты им конструировать государство. они депутаты и каждый должен делать то, что обязан делать.
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Не гони волну, а читай и разбирайся больше! Кончили "Акционерное Товарищество - КБ Антонов". И правильно сделали! На х..й нужно "Акционерное Товарищество" без "акционеров"?
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походу мутно там , на заводе антонова , , треба слышать мнения рабочих / инженеров заводчан , , тогда ясно станет , что и как ,,,
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"Так что, завод "Антонов" кончили всё-таки? И вроде как с подачи Боинга. Блин, перемога за перемогой."
Так что, правда в РФ всех русских в армии насилуют кавказцы? И вроде как с подачи Кадырова. Блин, обидно за русский мир.

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Да ні, там юридичні якісь тонкощі.
http://www.antonov.com/news/520

25-07-2017 / 19 липня 2017 року було опубліковано Постанову Кабінету Міністрів України

Указ Трампа о санкциях против РФ предусматривает выделение $30 млн на энергобезопасность Украины, - посольство - Цензор.НЕТ 6275

19 липня 2017 року було опубліковано Постанову Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року №546 «Про ліквідацію державного авіабудівного концерну «Антонов» та визнання такими,що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Постанова стосується рішення про ліквідацію Державного КОНЦЕРНУ «АНТОНОВ». До складу КОНЦЕРНУ входили три підприємства: Державне ПІДПРИЄМСТВО «АНТОНОВ», «Харківське Державне Авіаційне Виробниче Підприємство» (ХДАВП) та Державне підприємство «Завод 410 Цивільної авіації». В 2015 році з метою підвищення ефективності авіаційної галузі, Урядом України було прийняте рішення передати Державне ПІДПРИЄМСТВО «АНТОНОВ», ХДАВП та «Завод 410» (тобто всі три підприємства концерну «АНТОНОВ») в управління Державного концерну «Укроборонпром».
Державне ПІДПРИЄМСТВО «АНТОНОВ» продовжує працювати в штатному режимі. На ринку продукція підприємства, як і раніше, представлена під брендом «Антонов».
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уголь компенсируют. Спасибо США, ты начал исполнять свое слово. с такими людьми можно и нужно иметь дело и относиться к ним соответственно.
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просто если бы США себя вела как РАША, не было бы доларов по всему миру, этого объяснения хватает))
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Не набридло збагачувати ахмєтку?вротердам чотири хрести,нехай його вилупків розірве на шмаття!
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а шо то ахметка лично на публике / голубых экранах не появляется , , шифруется , штоле ?
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Походу Штаты возьмутся за нашу ГТС ,не?Если так,то Норд стриму,хана
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По ходу, не только "Норд Стриму" хана. Там жирный писец подкрадывается тихо.
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дык в США более как год решают проблему как избавить ЕС да и Украину от иглы)
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Геннадий Гудков

Президент Трамп уже подписал закон США, вводящий серьезные санкции против КНДР, Ирана и России. Как минимум всем нам, 145 миллионам жителей России, после вступления санкций в силу «светит» долгое прозябание экономики, сползание страны на технологическую обочину мирового развития и дальнейший дрейф в стан третьеразрядных государств по всем направлениям: наука, медицина, образование, культура и прочее. Конечно, ядерная дубина пока сохранит нашу территориальную целостность и суверенитет (правда, не спасет от нарастающих внутренних противоречий), но любить нас и сотрудничать с нами долгие годы никто не будет. Если только по необходимости, как общаются между собой давно разведенные супруги после долгой войны за имущество, но так и не сумевшие разделить общую квартиру.
Добавьте сюда перекрытый на десятилетия кран международных инвестиций, поставок высокотехнологичной продукции и усугубляющуюся международную изоляцию. Хуже того, наша страна встала в глазах подавляющего большинства стран мирового сообщества в один ряд с радикальным исламским Ираном и вконец «очучхевшей» Северной Кореей. Как говорится, компания «оторви да брось»...https://charter97.org/ru/news/
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вот нахрен тут какой-то сраный кацап, хоть и гудков?
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Интересная статья. Написана задолго до всех этих событий.
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Спасибо за деньги, пригодятся. А. Так я их не увижу, это Ахметову. Всё равно спасибо, барин.
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"ПРОРОЧЕСТВО ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКОГО СВЯЩЕННИКА, ОТЦА ГЕРМАНА БУДЗИНСКОГО СДЕЛАННОЕ В ДЕНЬ УКРАИНСКОГО РЕФЕРЕНДУМА ГОДА БОЖЕГО 1991."
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Авакову гибридный Бентли купят. У нас полиция в основном экологию защищает. А должна граждан защищать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУказ Трампа о санкциях против РФ предусматривает выделение $30 млн на энергобезопасность Украины, - посольство
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