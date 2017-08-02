 Паспортистка-взяточница во Львове получила 3 года с конфискацией имущества

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, в апреле 2016 года женщина требовала взятку от мужчины, который обратился к ней для получения в срочном порядке паспортов граждан Украины для себя, дочери и еще четырех человек.
На следующий день чиновница получила от него 9 тыс. грн: 4 тыс. грн - для оплаты официальных платежей, а 5 тыс. грн - в качестве неправомерной выгоды.
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Тот, кто получал поболее этой дамы, начальник ейный, не сел, белый и пушистый!
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Хоть у одного что-нибудь конфисковали? Я уже не говорю о многосотнемиллионных Емельяновых, Татьковых и прочих...
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