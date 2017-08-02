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 Паспортистка-взяточница во Львове получила 3 года с конфискацией имущества

взятка

Галицкий районный суд Львова приговорил главного специалиста одного из районных отделов Государственной миграционной службы во Львовской области к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества за взяточничество.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, в апреле 2016 года женщина требовала взятку от мужчины, который обратился к ней для получения в срочном порядке паспортов граждан Украины для себя, дочери и еще четырех человек.

На следующий день чиновница получила от него 9 тыс. грн: 4 тыс. грн - для оплаты официальных платежей, а 5 тыс. грн - в качестве неправомерной выгоды.

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Не побивайся так андруша смицький. Колись тут проходила й інформація про суд над кацапським тролем, котрий паскудив на форумі Цензора.
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Ага, взяточница... Стрелочница она!!!
Тот, кто получал поболее этой дамы, начальник ейный, не сел, белый и пушистый!
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За что ее взяли? Да там таких честных граждан, 85% живет! Почему только ее одну накрыли?
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Брать нужно по крупному чтоб на депутатство хватило иначе посадят !

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Если угонять, то мерседес, а не ладу. Сажать-то будут за "угон", а не за марку автомобиля.
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Ну или быть просты бриллиантовым прокурором...
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На мізері багато не наконфіскуєте. А в прокурорів, суддів та інших тварюк не насмілюєтесь конфіскувати, до речі й про їх родичів не треба забувати.
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Да.. вот к простым взяточникам законы есть. А к самым главным и наглым , где миллиарды тырят- к ним прилагается 10 адвокатов.
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Хоть бы, блд, не позорились! У нас судья самого задрипаного райсуда с лестницы бы спустил за такие деньжищи...
Хоть у одного что-нибудь конфисковали? Я уже не говорю о многосотнемиллионных Емельяновых, Татьковых и прочих...
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прокурворів відпускають бо то свої а тут звістно що посадять... вібіркове покарення сподіваюсь коли небудь скінчитця.
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Вкрав мільярд вийщов під залог у сто тисяч - вкрав тисячу - сів бо немає на залог... ось до якого висновку штовкає ця влада корцпціогерів???....
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Ситуація звісно двояка. Ніби й карати треба за хабар, але ті 5 тис. явно не пішли їй в кишеню. Бо терміновість - на це відповідна резолюція начальника була потрібна. Чому ж сидітиме одна паспортистка.
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Срок дали,але це не означає що вирок вступив в силу,є ще апеляції ось коли вона поїде по етапу на зону то тоді і пишіть,а апеляції скинуть срок до умовного і весь розклад
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правильно сделали. теперь остальные трижды подумают, а начальник недополучит нехилую сумму, и не передаст выше чемодан с деньгами.
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А бриллиантовые прокуроры себя прекрасно чувствуют при Барыге!
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Низовая коррупция порождает коррупцию высших эшелонов. Только вот беда, что коррупционные дела практически всегда заканчиваются ничем.
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