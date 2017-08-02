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 США в интересах своих компаний вправе приостанавливать санкции против разведки и оборонного сектора РФ, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что подписанный им закон о дополнительных санкциях против РФ предусматривает возможность приостановки Вашингтоном ограничительных мер против российской разведки и оборонного сектора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Обновленная версия закона закрепляет за нашими агентствами возможность приостановки санкций против разведки и оборонного сектора в случаях, когда подобные санкции могут негативно сказаться на работе американских компаний и компаний наших союзников", - отметил он в заявлении.

Кроме того, президент отметил, что финальная версия закона учитывает беспокойство, которое выражали европейские союзники США по пунктам, которые связаны со сферой энергетики.

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"Обновленная версия закона также отражает реакцию наших европейских союзников на предложенные ограничения в сфере энергетики. Наши союзники были надежными партнерами по санкциям против РФ", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, сегодня, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.

Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен был подписать президент США Дональд Трамп.

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
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Оу, стукачка пожаловала.
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Це ніщо інше як переведення співвідношень між сек"юріті у ручний режим.
Це говорить про те що Трам-пам-пам віддає повноваження свому опоненту.
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Трамп непредсказуем до безумия, но северный поток вредит интересам и экономике СшА.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША в интересах своих компаний вправе приостанавливать санкции против разведки и оборонного сектора РФ, - Трамп
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