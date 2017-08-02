 США в интересах своих компаний вправе приостанавливать санкции против разведки и оборонного сектора РФ, - Трамп

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Обновленная версия закона закрепляет за нашими агентствами возможность приостановки санкций против разведки и оборонного сектора в случаях, когда подобные санкции могут негативно сказаться на работе американских компаний и компаний наших союзников", - отметил он в заявлении.
Кроме того, президент отметил, что финальная версия закона учитывает беспокойство, которое выражали европейские союзники США по пунктам, которые связаны со сферой энергетики.
"Обновленная версия закона также отражает реакцию наших европейских союзников на предложенные ограничения в сфере энергетики. Наши союзники были надежными партнерами по санкциям против РФ", - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, сегодня, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.
Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен был подписать президент США Дональд Трамп.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
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Це говорить про те що Трам-пам-пам віддає повноваження свому опоненту.
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моРДрешки от кетайтсев жгунов..)
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