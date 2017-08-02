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Все про:Рогозин (192) Румыния (504) свинина (54)

 После скандала в Рогозиным Россия запретила поставки румынской свинины

рогозин

Со 2 августа Россия запретила поставки из Румынии живых свиней и продукции свиноводства, а также охотничьих трофеев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте российского Россельхознадзора.

В Россельхознадзоре сообщили, что ограничение введено в связи с обнаружением очага африканской чумы свиней на территории Румынии.

Информация об ограничении продовольственных поставок из Румынии поступила на фоне скандала вокруг действий властей страны, не разрешивших самолету с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным пролет по своей территории в Молдавию.

Также читайте: "Ждите ответа, гады", - Рогозин прокомментировал запрет на полет над Румынией

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее вице-премьер страны-агрессора России Дмитрий Рогозин не смог долететь до Кишинева на встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном. Румынские власти не дали ему пересечь воздушное пространство страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рогозин удалил все твиты о конфликте с румынскими властями из-за самолета
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Я бы Рогозина на африканскую чуму проверил, а то он какой то ..анутый - то луну заселяет, то телепорт строит, то в ногу себе стреляет...
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Духовноскрепные гнилозубы будут грызть теперь белорусскую свинину (если денег дадут) румынского производства!
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Да еж вашу свинную мать...Сколько же можно,россияне дно пробивать???
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Бозе,Бозе...Как,говорил мой покойный попугайчик.......
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толстожопый дебил, не могший вылезти из " арматы" - типичный карлик
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосле скандала в Рогозиным Россия запретила поставки румынской свинины
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