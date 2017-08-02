 После скандала в Рогозиным Россия запретила поставки румынской свинины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте российского Россельхознадзора.
В Россельхознадзоре сообщили, что ограничение введено в связи с обнаружением очага африканской чумы свиней на территории Румынии.
Информация об ограничении продовольственных поставок из Румынии поступила на фоне скандала вокруг действий властей страны, не разрешивших самолету с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным пролет по своей территории в Молдавию.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее вице-премьер страны-агрессора России Дмитрий Рогозин не смог долететь до Кишинева на встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном. Румынские власти не дали ему пересечь воздушное пространство страны.
5241 107
Молдову вовлекли в беспрецедентный геополитический скандал, - Додон про объявление Рогозина персоной нон грата(78)
Рогозин объявлен в Молдове персоной нон грата(107)
"Как они будут вытирать сопли у своего румынского покровителя", - вице-премьер РФ Рогозин о его приглашении в Молдову(56)
Рогозин пообещал Румынии и Венгрии персональные санкции за срыв его визита в Молдову(193)
Санкционный Рогозин - авиатерроризм и торжественная порка россии(0)
Додон решил не ехать в Приднестровье на празднование 25-летия миротворческой операции(125)
"Ждите ответа, гады", - Рогозин прокомментировал запрет на полет над Румынией(354)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить