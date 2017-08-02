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Все про:Жданов (139) награда (1205) премия (269) соревнования (145)

 Чемпионы Всемирных игр получат по 480 тыс. грн, серебряные призеры - по 400 тыс., бронзовые - по 240 тыс., - Жданов

игры всемирные

Украинским спортсменам - призерам Всемирных игр во Вроцлаве будут выделены премии от государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

По его словам, чемпионы Всемирных игр получат по 480 тыс. грн, серебряные призеры - по 400 тыс. грн, бронзовые призеры - по 240 тыс. грн.

"Уже 14 спортсменов вместе с тренерами получили вознаграждения, в частности, за подводное плавание и сумо. В ближайшее время, в течение 4-5 дней, получат и остальные, будут подписаны приказы на спортсменов и тренеров", - сказал он.

Министр добавил, что премии в полном объеме получат и представители показательных видов спорта, которые победили на Всемирных играх (спортсмены по кикбоксингу и академической гребле в помещении), несмотря на то, что их медали не пошли в официальный зачет.

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Напомним, Всемирные игры проходили в польском Вроцлаве с 20 по 30 июля.
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А люди выращивающие хлеб, добывающие уголь, перевозящие грузы,врачи и учителя и т.д. плодами трудов которыми пользуется вся страна должны работать за 4000тыс .грн. Платит не государство , а мы со своих налогов! Что мне от их побед? А другим?
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Заборонити спорті у першу чергу футбол бо це спустошує бюджет!
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Чем беднее страна, тем больше получают победители спортивных соревнований.
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Цензор.НЕТНовостиСпортЧемпионы Всемирных игр получат по 480 тыс. грн, серебряные призеры - по 400 тыс., бронзовые - по 240 тыс., - Жданов
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