 Чемпионы Всемирных игр получат по 480 тыс. грн, серебряные призеры - по 400 тыс., бронзовые - по 240 тыс., - Жданов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.
По его словам, чемпионы Всемирных игр получат по 480 тыс. грн, серебряные призеры - по 400 тыс. грн, бронзовые призеры - по 240 тыс. грн.
"Уже 14 спортсменов вместе с тренерами получили вознаграждения, в частности, за подводное плавание и сумо. В ближайшее время, в течение 4-5 дней, получат и остальные, будут подписаны приказы на спортсменов и тренеров", - сказал он.
Министр добавил, что премии в полном объеме получат и представители показательных видов спорта, которые победили на Всемирных играх (спортсмены по кикбоксингу и академической гребле в помещении), несмотря на то, что их медали не пошли в официальный зачет.
Напомним, Всемирные игры проходили в польском Вроцлаве с 20 по 30 июля.
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