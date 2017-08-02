 Враг выпустил 30 мин из 82 мм минометов по нашим защитникам в районе Троицкого, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "В частности, на Луганском направлении под вражеским огнем оказались наши опорные пункты в поселках Крымское и Причепиловка. А около 16-00 часов преступники выпустили не менее 30 мин калибра 82 миллиметра по украинским защитникам в Троицком.
На Донецком направлении из стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования били по Авдеевке, а на Мариупольском - работал снайпер.
Уже традиционно на неуклюжие попытки врага продемонстрировать огневое преимущество, силы АТО быстро ответили стрелковым оружием и крупнокалиберными пулеметами".
16 0
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
"Министру финансов "ДНР" заочно объявлено подозрение в финансировании терроризма, - прокуратура. ФОТО(15)
За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще два бойца получили ранения, – Лысенко(16)
Террористы "ДНР" обстреляли жилые кварталы поселка Зайцево, - украинская сторона СЦКК(3)
Ситуация в зоне АТО обострилась: за сутки - 34 обстрела, враг бил из 120-мм минометов, зениток, РСЗО и БМП, - штаб(11)
В чем заключается антитеррористическая ситуация, которой пошел уже четвертый год?(0)
Террористы "ДНР" более 7 часов удерживали автомобиль с видеооборудованием ОБСЕ возле Оленовки(13)
Враг за сутки осуществил 18 обстрелов в зоне АТО. Украинские воины открывали ответный огонь, - штаб(1)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума