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 Враг выпустил 30 мин из 82 мм минометов по нашим защитникам в районе Троицкого, - штаб АТО

штаб ато

В отличии от вчерашнего дня, когда наблюдалась активность террористов, сегодня, в зоне АТО, российско-оккупационные войска несколько уменьшили количество огневых провокаций. Всего с полуночи и до 19 часов боевики 5 раз нарушили перемирие.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "В частности, на Луганском направлении под вражеским огнем оказались наши опорные пункты в поселках Крымское и Причепиловка. А около 16-00 часов преступники выпустили не менее 30 мин калибра 82 миллиметра по украинским защитникам в Троицком.

На Донецком направлении из стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования били по Авдеевке, а на Мариупольском - работал снайпер.

Уже традиционно на неуклюжие попытки врага продемонстрировать огневое преимущество, силы АТО быстро ответили стрелковым оружием и крупнокалиберными пулеметами".

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг выпустил 30 мин из 82 мм минометов по нашим защитникам в районе Троицкого, - штаб АТО
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