 Посольство России в Сирии обстреляли из минометов, - МИД РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ, два снаряда упали на территории дипмиссии, еще два разорвались в непосредственной близости от ее внешнего периметра. Обошлось без жертв, имеется незначительный материальный ущерб.
"Решительно осуждаем террористические атаки против российского дипломатического представительства в Дамаске. Хотели бы еще раз напомнить, что Россия неоднократно привлекала внимание к варварскому характеру обстрелов, которым террористы на регулярной основе подвергают жилые кварталы Дамаска и других густонаселенных сирийских городов. Их жертвами ежедневно становятся мирные граждане, женщины и дети", - заявляет ведомство.
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