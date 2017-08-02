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 Посольство России в Сирии обстреляли из минометов, - МИД РФ

миномет

Посольство России в Дамаске (Сирия) подверглось минометному обстрелу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ, два снаряда упали на территории дипмиссии, еще два разорвались в непосредственной близости от ее внешнего периметра. Обошлось без жертв, имеется незначительный материальный ущерб.

"Решительно осуждаем террористические атаки против российского дипломатического представительства в Дамаске. Хотели бы еще раз напомнить, что Россия неоднократно привлекала внимание к варварскому характеру обстрелов, которым террористы на регулярной основе подвергают жилые кварталы Дамаска и других густонаселенных сирийских городов. Их жертвами ежедневно становятся мирные граждане, женщины и дети", - заявляет ведомство.

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2 августа 2017 года явно не задался для слапатоедии
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У день ВДВ рашке в морду не только прЄссе дают..но и дипломатии)
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есть повод оппозицию газом еще раз потравить.
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рашистские оккупанты обнаглели до такой степени, что ещё и удивляются почему это в них-оккупантов стреляют сирийцы?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосольство России в Сирии обстреляли из минометов, - МИД РФ
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