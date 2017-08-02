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 Политика Украины, Общество
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 18 человек, включенных террористами в списки обмена пленных, отказываются возвращаться на Донбасс, - Лутковская

лутковская

18 человек, включенных террористами в списки на обмен пленными, категорически отказываются, чтобы их передавали на оккупированную территорию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

По ее словам, процесс обмена пленными в рамках минских переговоров сейчас находится на этапе уточнения списков на обмен. Она отметила, что 18 человек, которые были включены в списки террористами, "категорически отказываются быть переданными на территорию, не подконтрольную украинскому правительству".

Также она добавила, что со стороны так называемых "ЛНР/ДНР" в списки были включены лица, которые никоим образом не причастны к событиям на востоке Украины: "Например, есть человек, совершивший преступление на территории Киевской области. Почему он должен быть передан в рамках этого обмена?" - сказала омбудсмен.

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Лутковская добавила, что представители так называемой "ДНР" согласились с ее позицией, а боевики "ЛНР" еще работают и не готовы уточнить списки.

Чиновник подчеркнула, что формирование обменных списков существенно затруднено тем, что украинская сторона не имеет доступа к неподконтрольным территориям, чтобы узнать, сколько именно там находится пленных украинцев. Однако она надеется на помощь в этом вопросе со стороны координатора гуманитарной подгруппы в рамках Трехсторонней контактной группы Тони Фриша, "который должен посетить Донецк и Луганск и принести дополнительную информацию".

"Мы также готовы ему открыть следственные изоляторы, но на паритетных условиях - конфиденциального общения с пленными. Но если его будут в Донецке или Макеевке сопровождать автоматчики, то о какой паритетности можно говорить?" - сказала омбудсмен.

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Напомним, ранее советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что количество удерживаемых наемниками РФ на Донбассе украинцев возросло до 137.

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Можливо й ти, андруша смицький колись станеш матеріалом для обміну на українських заручників..Не дивуйся передчасно.
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Ну не хотят они рядом с хероями пидаросии упокоиться. Дурних все меньше

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дебилы воевали за рюзке мир - а теперь туда боятся ехать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины18 человек, включенных террористами в списки обмена пленных, отказываются возвращаться на Донбасс, - Лутковская
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