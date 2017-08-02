 18 человек, включенных террористами в списки обмена пленных, отказываются возвращаться на Донбасс, - Лутковская

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.
По ее словам, процесс обмена пленными в рамках минских переговоров сейчас находится на этапе уточнения списков на обмен. Она отметила, что 18 человек, которые были включены в списки террористами, "категорически отказываются быть переданными на территорию, не подконтрольную украинскому правительству".
Также она добавила, что со стороны так называемых "ЛНР/ДНР" в списки были включены лица, которые никоим образом не причастны к событиям на востоке Украины: "Например, есть человек, совершивший преступление на территории Киевской области. Почему он должен быть передан в рамках этого обмена?" - сказала омбудсмен.
Лутковская добавила, что представители так называемой "ДНР" согласились с ее позицией, а боевики "ЛНР" еще работают и не готовы уточнить списки.
Чиновник подчеркнула, что формирование обменных списков существенно затруднено тем, что украинская сторона не имеет доступа к неподконтрольным территориям, чтобы узнать, сколько именно там находится пленных украинцев. Однако она надеется на помощь в этом вопросе со стороны координатора гуманитарной подгруппы в рамках Трехсторонней контактной группы Тони Фриша, "который должен посетить Донецк и Луганск и принести дополнительную информацию".
"Мы также готовы ему открыть следственные изоляторы, но на паритетных условиях - конфиденциального общения с пленными. Но если его будут в Донецке или Макеевке сопровождать автоматчики, то о какой паритетности можно говорить?" - сказала омбудсмен.
Напомним, ранее советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что количество удерживаемых наемниками РФ на Донбассе украинцев возросло до 137.
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