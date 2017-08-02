 Пять вооруженных преступников завладели суммой 5 млн грн в центре Киева. В столице введен план "Перехват", - "Еспресо"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Вартові Еспресо".
В автомобиле ориентировочно находятся 4 или 5 преступников в камуфляжной форме, которые на бульваре Леси Украинки 24 совершили вооруженное ограбление.
Преступники похитили 5 млн гривен. Обстоятельства грабежа устанавливаются.
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