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Все про:Киев (17762) ограбление (1237)

 Пять вооруженных преступников завладели суммой 5 млн грн в центре Киева. В столице введен план "Перехват", - "Еспресо"

харьков ограбление

В Киеве введен план "Перехват" по розыску и задержанию автомобиля "Ауди" А4 серебристого цвета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Вартові Еспресо".

В автомобиле ориентировочно находятся 4 или 5 преступников в камуфляжной форме, которые на бульваре Леси Украинки 24 совершили вооруженное ограбление.

Преступники похитили 5 млн гривен. Обстоятельства грабежа устанавливаются.

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Так, андруша смицький.. Особливо - для кацапні та їхніх прихвостнів..
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А Аваков нам невтомно рапортує про зниження рівня злочинності в Україні..Невже бреше?
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Погоди, дождись конца недели, когда Иван Сидоров отрапортует, что в Багдаде всё спокойно!
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Скоро полицейских на все Перехваты не хватит. Зато Луценку с какого-то бодуна привиделось снижение чего-то там...
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Украли у очень плохого и раздадут хорошим бедным ...Неплохо было бы так , причем массово...
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это ты фильмов про Робин Гуда обсмотрелся и устаревших уже анекдотов про визитку Яроша обслушался.
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А может быть, что украли у хорошего, скажем бедолага квартиру продал, а деньги пойдут плохим бедным!
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Пусть лучше первый вариант . Люди скоро поймут , что так нужно делать - обижать хороших бедных нельзя...
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У камуфляжі- це щоб з натовпу у спекотному Києві не виділятися?
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Сразу менты Авакяна сделали план "захват" 5 млн. - а теперь для лохов план "перехват"
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Горе какое..небось кого-нибудь из прокурорских или судейских бомбанули?
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А ще недавно так рапортували про успіхи в реформуванні міліції, може ну його... повернемося назад та будемо просити тих, які більш-менш впоралися з викликами 90-х, щоб повернулися до роботи. Уже і так зрозуміло, що авантюра з поліцією привела до краху правоохоронної системи.
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Сущие младенцы против розенблатополякова
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Преступность идёт или едет по кругу,опять чьи то люди и в камуфляжной форме-спец-операцией назовут в конце...
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Один знакомый зек, выступая по телевизору несколько лет назад, обещал, что "все будет Донбасс". Это обещание выполнил, как видим.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПять вооруженных преступников завладели суммой 5 млн грн в центре Киева. В столице введен план "Перехват", - "Еспресо"
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