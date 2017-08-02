 Сохранение транзита российского газа через Украину возможно при снятии Киевом всех претензий с Газпрома, - МИД РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Что касается Украины, то концепция строительства "Северного потока 2" не подразумевает прекращения транзита российского газа по действующим газопроводам", - заявила заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Анастасия Федорова. Ее ответ на вопрос СМИ опубликован в среду.
"Сохранение транзита газа через Украину было бы возможным только в случае предоставления Киевом конкурентоспособных тарифов на транзит и нивелирования известных транзитных рисков, включая снятие всех претензий и отмену абсурдных исков в отношении "Газпрома", - подчеркнула она.
В МИД РФ считают, что неприятие в США "Северного потока 2" связано с борьбой за европейский газовый рынок, противники проекта преследуют собственные цели, либо стараются навредить России.
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Метан легче воздуха, но лишь немного.
Поэтому дирижабль лететь будет, но не высоко.
)))
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, шоб они в космос летели. Правда они туда не долетят, птамучта их от космоса все время ветром будет сдувать
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И это притом что современные системы газопроводной логистики позволяют эксплуатировать газовые сети без хранилищ на территории Европы вообще,используя только российские (70+ млрд.куб.м)
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ИДУТ НА......
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Після сьогодняшніх новин про затвердження Трампом санкцій, на думку приходить тільки: "Дурний думкою багатіє"! Кацапи!Схаменіться: які "потоки", які "ямали" та "шельфи"?! Готуйтесь згадувати дідівські "топити дровами по-чорному" та "білий хліб і цукор - на свята"!
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Бо воно таки звязано, а ще якщо й через Україну транзит перекриють, якраз перед початком холодів, то скраплений газ зі штатів міцно закріпеться на ринку Європи. Кацапи ви апять всєх переіграєтє))))))
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Несмотря на все напыщенные заявления, энергетика России сильно зависима от оборудования немецкой компании Siemens. Российская промышленность не может эффективно заменить немецкие технологии.
Об этом сегодня пишет польское издание Rzeczpospolita.
"Siemens стал главным поставщиком оборудования для новых российских электростанций с момента принятия в 2008 году программы обязательной модернизации. Согласно нашей оценке, до 60% всех новых мощностей, установленных в России за последнее десятилетие, приходится на продукцию Siemens. Поэтому полный уход с российского рынка такого игрока стал бы критическим для российской энергетики", - сказал изданию эксперт Renaissance Capital
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Газ по 500 $..ми згодні..
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614 дні НЕ ІМПОРТУЄМО ГАЗ ІЗ РОСІЇ
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роззуйте очі.
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Цапки,не звиздеть,и учитесь челобитную,холопы,стольному граду Киеву подавать.На Державній Мові!
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Внешний долг.
01.01.2017: $514.1 млрд
01.07.2017: $529.6 млрд
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Что теряет украина? Я неимею веде варов парошенцев.
Что креминальнога в этом каменте
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Кстати, азиат, пиши Украина с большой буквы.
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Меня армия СССР научила многому: Ходить строем, отдавать честь, подшивать воротничок, чистить сапоги, гладить стрелки и заправлять кровать
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8 мин ·
Читаем:
18:55, 2 августа 2017
Россия запретила ввоз свиней из Румынии
https://lenta.ru/news/2017/08/02/rospotreb_svinina/
Комментируем:
Зеркальный ответ - Румыния запретила ввозить Рогозина.
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А в ближайшей перспективе - в кубе!
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http://ntv.ru/novosti/1816007/
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Ничего такого, просто газированная 40-градусная водка в жестяной банке, листай дальше
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