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Все про:Газпром (2657) Транзит газа (6)

 Сохранение транзита российского газа через Украину возможно при снятии Киевом всех претензий с Газпрома, - МИД РФ

газпром

Строительство газопровода "Северный поток 2" не подразумевает прекращения транзита российского газа через Украину, но его сохранение возможно только при конкурентоспособных тарифах и отмене Киевом исков в отношении "Газпрома"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Что касается Украины, то концепция строительства "Северного потока 2" не подразумевает прекращения транзита российского газа по действующим газопроводам", - заявила заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Анастасия Федорова. Ее ответ на вопрос СМИ опубликован в среду.

"Сохранение транзита газа через Украину было бы возможным только в случае предоставления Киевом конкурентоспособных тарифов на транзит и нивелирования известных транзитных рисков, включая снятие всех претензий и отмену абсурдных исков в отношении "Газпрома", - подчеркнула она.

В МИД РФ считают, что неприятие в США "Северного потока 2" связано с борьбой за европейский газовый рынок, противники проекта преследуют собственные цели, либо стараются навредить России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Транзит российского газа через Украину достиг рекордного уровня, - "Укртрансгаз". ИНФОГРАФИКА
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Именно поэтому установлен рекорда транзита газа через Украину?
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Де вони в срац1 д1нуться якщо не буде ПОТОКА-2??? КАЦАПА ПОСЛУХАТИ - СЕБЕ НАДУРИТИ !!!
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снять все претензии?! а спину вам вареньем не намазать?...
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в дупу ему скипидару и кислаты серной... изатолкать колючей проволокой
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Никакие газопроводы не решат одной важной проблемы - неравномерность потребления газа в зимний и летний период, эту проблему решает исключительная уникальность газотранспортной системы Украины, которая заключается в том, что подземные газовые хранилища позволяют в летний период накапливать излишки добываемого газа, а в зимний период - их использовать.
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Даже если раша построит газопроводы со 100% покрытием потребностей европы в зимний период - что делать с излишками газа в зимний период? - жечь 100 метровые факелы?
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дерижабли будут экономически обоснованней, но херня в том, что газ тяжелее воздуха - придется к каждому дерижаблю с газом надувать дерижабль с гелием - в течение летнего периода накапливать дерижабли - а зимой отпралять в европу
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Хочу вас огорчить.
Метан легче воздуха, но лишь немного.
Поэтому дирижабль лететь будет, но не высоко.
)))
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какие дерижабли?! Кацапам есть, шо надувать и без дерижаблей. Вот свои воздушно-космические силища, козломордые, и будут дуть газом
Сохранение транзита российского газа через Украину возможно при снятии Киевом всех претензий с Газпрома, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 7036, шоб они в космос летели. Правда они туда не долетят, птамучта их от космоса все время ветром будет сдувать
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по ним можно будет качать газ обратно на московию
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Только в Германии ПХГ на 20 млрд. куб.м (Украина - 32 млрд.куб.м)
И это притом что современные системы газопроводной логистики позволяют эксплуатировать газовые сети без хранилищ на территории Европы вообще,используя только российские (70+ млрд.куб.м)
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Кацы,вы не в том положении,чтобы указывать что и как кому делать. Вы плюнули на весь мир. Теперь ждите ответку.
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Ну если иски Украины абсурдные - опровергните их в суде , или сцытесь уже, козломордые ? Правильно, привыкайте потихоньку раком стоять, ущерб выплачивать, репарации и т.д ... Мрази ...
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С экономической точки зрения скажу глупость, но после ада последних почти четырёх лет лучше эти грёбаные трубы в металлолом сдать, чем слушать условия МИД россии, на которых они согласны качать через них газ.

ИДУТ НА......
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Строительство газопровода "Северный поток 2" Источник: https://censor.net.ua/n450172

Після сьогодняшніх новин про затвердження Трампом санкцій, на думку приходить тільки: "Дурний думкою багатіє"! Кацапи!Схаменіться: які "потоки", які "ямали" та "шельфи"?! Готуйтесь згадувати дідівські "топити дровами по-чорному" та "білий хліб і цукор - на свята"!
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Реально смешные. Им бы подумать, что бы претензий больше не стало, и тихонечко сидеть в норе и не высовываться. Теперь терпилами они сами стали, и будут платить всем, лишь бы иметь возможность хоть что-то заработать.
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ИСКИ раися РАНЬШЕ должна оплатить чем северный поток достроит и строить не на что будет )
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Если просят снять абсурдные претензии,значит они далеко не абсурдные..
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В МИД РФ считают, что неприятие в США "Северного потока 2" связано с борьбой за европейский газовый рынок, противники проекта преследуют собственные цели, либо стараются навредить России.Источник: https://censor.net.ua/n450172

____________________________
Бо воно таки звязано, а ще якщо й через Україну транзит перекриють, якраз перед початком холодів, то скраплений газ зі штатів міцно закріпеться на ринку Європи. Кацапи ви апять всєх переіграєтє))))))
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Если немецкая компания уйдет с российского рынка, это создаст серьезные проблемы для российской энергетики
Несмотря на все напыщенные заявления, энергетика России сильно зависима от оборудования немецкой компании Siemens. Российская промышленность не может эффективно заменить немецкие технологии.
Об этом сегодня пишет польское издание Rzeczpospolita.
"Siemens стал главным поставщиком оборудования для новых российских электростанций с момента принятия в 2008 году программы обязательной модернизации. Согласно нашей оценке, до 60% всех новых мощностей, установленных в России за последнее десятилетие, приходится на продукцию Siemens. Поэтому полный уход с российского рынка такого игрока стал бы критическим для российской энергетики", - сказал изданию эксперт Renaissance Capital
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И пусть уходят. Руцкие нездаюца.Будут кацапы с Китаем сотрудничать...на Алиэкспресс будут турбинки покупать.
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Нужно провести референдум - хотят ли сами украинцы сохранения этого транзита.
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Ваш пердючий газ нечем больше транспортировать ."Северный понос" вам не дадут построить .. Кстати а в Китай уже трубу построили ?
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Yf[ с пляжа. Есть решение Стокгольмского арбитража и его надо выполнять.
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Ні "любі мої".. ми повинні слухатись що каже "мордор газпром"..
Газ по 500 $..ми згодні..
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"Нафтогаз" vs "Газпром". Чим завершилася битва під Стокгольмом В 2009 році Україна отримала високу ціну за російський газ через скандальний "контракт Тимошенко-Путіна".згідно із рішенням арбітрів Стокгольмського арбітражного інституту, було повністю скасовано умову "Газпрому" "бери або плати", за якою Україна повинна була платити навіть за той російський газ, який не відбирала. "Бери або плати", це, до речі, левова частка фінансових вимог "Газпрому" у суперечці.Йдеться про вимогу "Нафтогазу" прив'язувати ціну в контракті не до кошика нафтопродуктів (за високої ціни на нафту це призводило до різкого зростання вартості газу "Газпрому" для України), а до цін європейського газового хабу (газового торгового майданчику).задоволено вимогу української сторони про скасування заборони "Газпрому" на реекспорт газу.Таким чином, "Нафтогаз" може реально вбудуватися в газовий ринок Європи і за рахунок реекспорту розвивати торговельні операції з російським газом.
614 дні НЕ ІМПОРТУЄМО ГАЗ ІЗ РОСІЇ
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А как вы его по другому транспортировать будете,мудаки лишнехромосомные ? Вы уже и летать никуда не можете .
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Единственный момент,что пеця не захочет ругаться с торговыми партнерами и ессовскими хозяевами - и уберет все притензии. Это так по малански - бизнес превыше всего.
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вот как быть Петро; с одной стороны санкции, "Северный поток 2", с другой мы не против своего транзита "вражеского" газа?
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А то пусть озабоченцы европейские сию дилемму разруливают. То для них газ транспортируют.
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О чем они говорят? Пока все признаки того что Северный поток 2 будет тупо заморожен.
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Цапки,не звиздеть,и учитесь челобитную,холопы,стольному граду Киеву подавать...
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Угу, дурачков нашли? Типа вкладывать десятки миллиардов в Северный поток 2 ето просто хобби? Да и последний лох поведется на заверения Рашки что вы только снимите притензии и все будет как прежде. Ето прям как мусора упрашивают потерпевшего забрать заявление мол а мы вашего обидчика ого-го как накажем...
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А в это время баржа с "полосатиками" на полпути к Киеву


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Строительство газопровода "Северный поток 2" не подразумевает прекращения транзита российского газа через Украину, но его сохранение возможно только при конкурентоспособных тарифах и отмене Киевом исков в отношении "Газпрома", - забудьте об этом. Такого проекта не будет.
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Який транзит?!............................. Ні про який транзит після 2019 року - не може бути і мови. Весь газ ЄС купуватиме у США.
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Сумний ти якийсь, лончику.................. і "коменти" твої - однотипні......... мабуть - загострення хвороби?........... Співчуваю............

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лончик??? а ви до кого взагалі звертаєтесь?
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До тебе, лончику.................... до тебе...................

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UA tvellen-van
Цапки,не звиздеть,и учитесь челобитную,холопы,стольному граду Киеву подавать.На Державній Мові!
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а че рогозин газ в бидончиках сам носить будет?
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Прокачка 1000 кубов на 1000 километров за 1000 долларов ( заметьте, русня, фубль не нужен, достаточно ничем не обеспеченных американских бумажек) вас устроит, грязьпрём?
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Нет, пусть гривнами платят. Курс им специальный подгадаем, и вообще для них в позе просителя втройне унизительно стоять будет. И вообще все товары нужно продавать исключительно за гривны, тогда за их счет поднимем свой курс, а фубля нам ненада.
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только золотом и серебром.Долларов у пацаков уже нет. а вот золотишко пусть моют
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Не звертаймо уваги на примітивний блеф кацапні..
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мид рф эту маляву явно подготовил до подписания санкций Трампом, на северном потоке умные инвесторы ставят жырный крест, как и на засраше в целом...
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Московия.
Внешний долг.
01.01.2017: $514.1 млрд
01.07.2017: $529.6 млрд
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За что каментарий удалили?
Что теряет украина? Я неимею веде варов парошенцев.
Что креминальнога в этом каменте
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Украина ничего не теряет, азиат, потеряете вы, московиты. Последние дырявые трусы потеряете.
Кстати, азиат, пиши Украина с большой буквы.
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какой там азият??дай ему селедки,обоссы его и в спам
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odessa-ua 🇺🇦‏ @uanews3 10 ч.10 часов назад
Меня армия СССР научила многому: Ходить строем, отдавать честь, подшивать воротничок, чистить сапоги, гладить стрелки и заправлять кровать

Сохранение транзита российского газа через Украину возможно при снятии Киевом всех претензий с Газпрома, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6553
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Сергей Стеблиненко добавил 2 новых фото - с Кириллом Шрайбером.
8 мин ·

Читаем:
18:55, 2 августа 2017
Россия запретила ввоз свиней из Румынии
https://lenta.ru/news/2017/08/02/rospotreb_svinina/

Комментируем:
Зеркальный ответ - Румыния запретила ввозить Рогозина.
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Украина не против снятия всех исков против газпрома в обмен на уничтожения всех ядерных ракет в россии.
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У кацапов сейчас Цу-Цванг в квадрате нарисовался
А в ближайшей перспективе - в кубе!
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Какие ещё абсурдные претензии? Россияне ведь уже победу в Стокгольме отпраздновали.
http://ntv.ru/novosti/1816007/

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теперь вам скотам деавться некуда, кроме как лизать украинскую трубу, что бы она не пересохла.
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В параше нет столько газа чтобы запонить транзит через северные потоки и Украину, поэтому верить параше могут только дебилы и предатели. Да и скоро надобность в газе из параши в ЕС будет уменьшаться с развитием альтернативной энергетики.
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видать у мордора безвыходная ситуация раз уж он начал торговаться. получается так, что они таки не могут организовать поставку газа в обход Украины и теперь, чтоб получить хоть сколько приемлемые условия начинают требовать слишком многого, по принципу - хочешь получить своё - проси больше. но это так же означает что Украина в этой ситуации в очень выигрышном положении, и мне остаётся только надеяться, что те от кого зависят договорённости с мордором по транзиту газа выжмут с этих тварей всё, что только можно и не прощёлкают клювом очередную возможность (как это обычно бывает).
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Опачки...опа-опа-опапулечки! Ждемс "Ну пожалуйста, разрешите пропустить наш газ..."
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ЧТО ТАКОЕ? ГАЗ УЖЕ НЕ ПО 500 ДОЛЯРОВ ДЛЯ ХОХЛОВ? УЖЕ ПРОСТО СНИМИТЕ ПРИТЕНЗИИ? ТОЛИ ЕЩЁ БУДЕТ
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Philipp Kireev‏ @mynameisphilipp 23 ч.23 часа назад
Ничего такого, просто газированная 40-градусная водка в жестяной банке, листай дальше

Сохранение транзита российского газа через Украину возможно при снятии Киевом всех претензий с Газпрома, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 5967
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСохранение транзита российского газа через Украину возможно при снятии Киевом всех претензий с Газпрома, - МИД РФ
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