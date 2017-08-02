 Новые санкции США - это решительный шаг для привлечения России к ответственности, - Яценюк

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.
"Приветствую твердое и смелое решение президента Дональда Трампа одобрить новое законодательство Конгресса США о всесторонних санкциях против России. Это - решительной шаг вперед, чтобы привлечь Россию к ответственности и сдерживать агрессию Кремля против Украины, соседних государств и свободного мира", - отметил Яценюк.
"Ни одна политика умиротворения не остановит от вмешательства президента Путина в жизнь демократических государств. Мы призываем Европейский Союз и других партнеров объединиться против угрозы, которую представляет Путин, его авторитаризм и военная агрессия", - заявил политик.
"Забвения не будет. Нельзя дать ни единого шанса, чтобы "просто перевернуть страницу". Надо восстановить уважение к международному праву. Агрессор должен быть наказан", - подчеркнул Яценюк.
Как сообщалось ранее, сегодня, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.
Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен был подписать президент США Дональд Трамп.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
1249 92
Материалы по теме: Санкции против России
"Как мы и договаривались", - Порошенко поздравил всех с подписанием нового пакета санкций США против РФ(86)
Трамп ввел новые санкции против России(275)
Четыре страны присоединились к продлению экономических санкций ЕС против России, - Могерини(41)
Отношения между США и Россией могут стать еще хуже, - Тиллерсон(175)
BuzzFeed: Крупный аналитический центр США публикует доклад о сговоре Трампа с Россией(0)
Сокращение штата дипломатов США может повлиять на сроки выдачи виз россиянам - посольство(107)
Он и его друзья еще поплатятся, - Маккейн о решении Путина выслать американских дипломатов(109)
і з таким виглядом, як то він сам Трампа за яйця тримав поки той не підпише
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
От нехай цей злодій віддасть всі хабарі в бюджет от тоді вже нехай і куля в лоб!
Ответить
Ответить
Ответить
Путлеровский орденаносец Тиллерсон , сегодня заранее дистанцировал себя и Президента , от этого Законодательства:
U.S. Secretary of State Rex Tillerson told reporters----...." Перевожу с дипломатического английского на простой русский:
Они мне сказали -" или на этой бумаге будет стоять моя подпись, или там будут лежать мои мозги!"
Но в любом случае - это большая победа Демократии!
Oчень любoпытнo выглядит трампячий кoмментарий к пoдписанию:
"My Administration will give .".........Чтo oзначает: "Пoдписать вы меня заставили, нo применять этoт закoн я буду как мoя левая пятка пoжелает. И хай Кoнгресс в мoи интимные междунарoдные дела не смеет сoваться с применением этoгo свoегo гадскoгo закoна".
Кстати, пoдписывал трямп этoт ненавистный ЕМУ билль взаперти. Этo тoт павлин, кoтoрый устраивает реалити-шoу из любoгo свoегo пука! Дoлжнo быть, в ярoсти стoл грыз при пoдписании, так чтo пришлoсь уединиться..
Это, скорее, сигнал кремлядям... Но факт остается фактом: ПОДПИСАЛ!
Теперь и Северный поток-2 накрывается медным тазом Браво!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
один отбомбился
https://censor.net.ua/news/450167/kak_my_i_dogovarivalis_poroshenko_pozdravil_vseh_s_podpisaniem_novogo_paketa_sanktsiyi_ssha_protiv_rf
второй вылез !!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Рашка має бути знищена як держава!
Ответить
вот из за таких нас "биндеровцами"называют...
будь добрее!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Даже наш янык-овощ до сих ответсвенности не понес..
Ответить
Ответить
Всех переиграл
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
потом сабаков отгавкается !
Ответить
Ответить
1. ихтамнет
2. онитамвотпуске
3. онитамвплену
4. онитампохоронены
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ты настроился, готов? ОК.
Я медленно беру ручку...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.
Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.
Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?
👹👹
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
типа не справился, а интересы партии выше интересов сбитого летчика.
почему сеня не ушел?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить