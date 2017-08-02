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 Новые санкции США - это решительный шаг для привлечения России к ответственности, - Яценюк

яценюк

Новые санкции, которые одобрил президент США Дональд Трамп – решительный шаг для привлечения России к ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Также читайте: Мы будем противостоять подрывной деятельности и дестабилизации со стороны России, - Трамп

"Приветствую твердое и смелое решение президента Дональда Трампа одобрить новое законодательство Конгресса США о всесторонних санкциях против России. Это - решительной шаг вперед, чтобы привлечь Россию к ответственности и сдерживать агрессию Кремля против Украины, соседних государств и свободного мира", - отметил Яценюк.

"Ни одна политика умиротворения не остановит от вмешательства президента Путина в жизнь демократических государств. Мы призываем Европейский Союз и других партнеров объединиться против угрозы, которую представляет Путин, его авторитаризм и военная агрессия", - заявил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против РФ не должны подрывать усилия европейских союзников США по разрешению конфликта в Украине, - Трамп

"Забвения не будет. Нельзя дать ни единого шанса, чтобы "просто перевернуть страницу". Надо восстановить уважение к международному праву. Агрессор должен быть наказан", - подчеркнул Яценюк.

Как сообщалось ранее, сегодня, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.

Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен был подписать президент США Дональд Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп может похоронить проект по строительству газопровода "Северный поток-2", - Die Zeit

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
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Оооо Кулявлоб обявився))))
і з таким виглядом, як то він сам Трампа за яйця тримав поки той не підпише
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яйценюх решил пропиариться, видать выборы не за горами
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нє, ніяких нар: " куля в лоб, значить куля в лоб", його за язика ніхто не тягнув
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а 1 міліард дол. спіжжених ще не віддав,
От нехай цей злодій віддасть всі хабарі в бюджет от тоді вже нехай і куля в лоб!
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Привлекут,правда они сначала побегут в направление росеи,но как только добегут до границы -УПС а там сенина стена ....
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Стена общая, а не только одного человека. Только не вижу чтоб кто-то придумал ещё хоть один проект, с помощью которого можно было бы защитить страну от агрессора
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не всё так просто с Рыжим Клоуном...он по-прежнему болтается на крючке у хуйло!!!!
Путлеровский орденаносец Тиллерсон , сегодня заранее дистанцировал себя и Президента , от этого Законодательства:
U.S. Secretary of State Rex Tillerson told reporters----...." Перевожу с дипломатического английского на простой русский:
Они мне сказали -" или на этой бумаге будет стоять моя подпись, или там будут лежать мои мозги!"
Но в любом случае - это большая победа Демократии!
Oчень любoпытнo выглядит трампячий кoмментарий к пoдписанию:
"My Administration will give .".........Чтo oзначает: "Пoдписать вы меня заставили, нo применять этoт закoн я буду как мoя левая пятка пoжелает. И хай Кoнгресс в мoи интимные междунарoдные дела не смеет сoваться с применением этoгo свoегo гадскoгo закoна".
Кстати, пoдписывал трямп этoт ненавистный ЕМУ билль взаперти. Этo тoт павлин, кoтoрый устраивает реалити-шoу из любoгo свoегo пука! Дoлжнo быть, в ярoсти стoл грыз при пoдписании, так чтo пришлoсь уединиться..
Это, скорее, сигнал кремлядям... Но факт остается фактом: ПОДПИСАЛ!
Теперь и Северный поток-2 накрывается медным тазом Браво!
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мабуть, цензор в долі. Регулярно тут про цього мудилу нагадують
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Та где ж спокойно? Грося тарифы поднял до небес, пенсионеры еле справляются, перешли уже на сухари
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Речь хорошая. Но из рта кролика выглядит все фальшью. Зачем таким вообще говорить ? Только настроения портят.
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цей пакет санкцій, це великий політичний успіх, от кулявлоб і собі хоче урвати хоч шматочок. але виглядає це огидно
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Яка ще в біса відповідальність?
Рашка має бути знищена як держава!
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Вот Путлер и сделал большую часть украинцев бандеровцами-оккупировав Крым и Донбасс!
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Новый пакет санкций прижмет еще больше Россию к стенке и теперь Путина точно ждет крах
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Когда уже этот день настанет? А то все никак не прижмет(
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С нетерпением ждем, когда уже Путин будет нести ответственность за свои слова и поступки
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А будет?
Даже наш янык-овощ до сих ответсвенности не понес..
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Хочется верить, что международный суд притянет Путина к ответственности за все преступления против человечества, это просто так ему с рук не сойдет
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После 98% в Сенате можно сказать, Путин автор уже как минимум двух проектов: государства единая Украина и партии "Единая Америка"
Всех переиграл
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Спионерить чужое и не отвечать? Должен ответить. Репараций одних миллиардиков 40-45 пусть готовят. Родственникам убитых ими пассажиров "Боинга" - отдельно. По 10 лямов за каждого. Не рублишек, конечно.
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За те нечеловеческие преступления которые Путин сделал, ему просто нету прощения!
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Ну а ка же без тебя, хоть самокритичен.
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Да,без меня воров типа сени с петей на чистую воду не вывести ...
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Сейчас еще и Грося подтянется. Одні преможці...
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Эволюционный процесс развития россиян:
1. ихтамнет
2. онитамвотпуске
3. онитамвплену
4. онитампохоронены
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Ой, зараз в Кремлі розведуть істерику про русофобство і всесвітню змову проти "мирної Рассєюшкі"
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Cеня, скажи правду, ты будку построил за счёт забора?
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Спасибо Америке за то, что уже который год поддерживают нашу страну в борьбе с российской агрессией
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А что этот вор на Цензоре делает? Понятное дело, что он в схемах до сих пор...., но кто он.. ?Лидер народного фронта? Так тогда давайте слово всем полит.партиям и движениям...
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Россию нужно со всех сторон засыпать санкциями, что бы их экономика полностью рухнула) И тогда уже Путлер остепенится и прекратит терроризировать Украину
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Такого мерзавца и проходимца Украина еще не знала!
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Алло, Вова? Hello!
Ты настроился, готов? ОК.

Я медленно беру ручку...Новые санкции США - это решительный шаг для привлечения России к ответственности, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4402
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От Трамп порадував українців, як і весь цивілізований світ. Санкції потрібно посилювати.
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Да,сколько уже маленькая Россия будет терроризировать весь мир!? мы сильные и справимся с ними
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вот нах санкции против параши,а наш тенге полетел со свисом на той неделе курс был 325-7 тенге за бакс сегодня уже до 343 тенге за бакс,Трамп да уеби просто эту парашу дай другим пожить нормально
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Правильное решение Трампа, против России нужно как можно больше санкций вводить, что бы дядя Вова наконец-то понял, что нельзя вот просто так без последствий забирать чужие земли)) Спасибо Америке за поддержку
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Кремлю тепер нічого не залишається, як втішати себе казками на зразок: "санкції нас роблять тільки сильнішими"
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Украина должна рассказывать и показывать правду, что у нас творится на Востоке, что бы Европа знала что их может ждать. И сейчас главное продолжать давить на Россию санкция, пока Путин не помашет белым флажком))
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Тепер санкції поставили Росію на один рівень із Північною Кореєю і Іраном - самими "мирними" і "цивілзованими" державами... Для України це однозначно плюс
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Самое важное сейчас для нас всех твердо стоять на своих позициях и не сдаваться! мы победим эту агрессию и станем свободными, независимыми и едиными
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Реально правильное решение, ведь кто то должен наказать Вована)) А то ему война в Грузии сошла с рук, а вот Украина дает ему отпор, но только при поддержки союзников и партнеров мы окончательно сможем остановить агрессора) Так что нужно двигаться вперед и только вперед
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Я обещаю, чтобы, потому что,
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.

Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.

Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?

👹👹
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Выполз, слизняк небритый. Ну за что Украина расплачивается, допуская такую мразь руководить ею, как своим чуланом?
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Украина также должна вводить санкции против России, что бы показать пример другим и если стратегические партнеры начнут давить Россию санкциями, тогда она быстро падет)) Как бы тяжело Украине не было, но мы справимся
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Саме жахливо, що в росіян настільки мізки промиті, що в санкціях вони винуватять кого-завгодно, але не Путіна. Оце сила пропаганди! Вони так і не визнають, що це РФ почала війну
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98% русофобов в сенате США! Нам бы в Верховной Раде такой процент.
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Россия - могучая индустриальная держава и у неё хватит бульдозеров, чтобы достойно ответить на новые санкции.
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А вот знаете за что я горд, что Украине удалось сдержать Россию и немного охладить пыл Путина, вот если бы нам ещё предоставили летальное оружие, это было бы ударом для России
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США уже который год нас поддерживают в борьбе с российской агрессией и мы очень благодарны им за это! Россия - это угроза для мира всей планеты
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Мы никогда не опустим руки в борьбе за свою страну! Мы победим и не одного Путина кто встанет на пути нашей единой страны
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нам бы главное шидов у власти победить, чтобы духу парпхатого ни на банковой ни в раде не было, они не дадут жить ни странк ни народу
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Петя уже сказал, что это его заслуга, не нужно к нему примазываться.
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Оце я розумію підтримка України! Давно пора перекрити кисень агресору, тут Україна сама явно не впоралася б.
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Лёвочкинская и ольгинская тролятина слилась в экстазе!
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...Сергій Лещенко у Телеканал Новин 24.6 год. · Kyiv, Kiev · Мы уже не замечаем, как летим, пробивая днище за днищем. Вчитайтесь, это новости за последнюю неделю: отмазывание Трояна от взятки, а Пашинского - от стрельбы, и в то же время - лишение Mikheil Saakashviliгражданства, месть генпрокурора Данилюку и уголовное дело против Центр Протидії Корупції. Все, кто не вписываются в матрицу Порошенко на второй срок, становятся целью его репрессивного конвейера.Поэтому - этот видеоблог 24 Канал не только о Саакашвили. А о том, как устроить показательную расправу над оппонентом, используя своих силовиков, шестерок Ахметова и переродившихся журналистов.Переглянути переклад...Новые санкции США - это решительный шаг для привлечения России к ответственности, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7217
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"Новые санкции США - это решительный шаг... " Да самих США. Все остальные? Побоку. Такое позволяют себе сильные и могущие. Схватка 2-х миров и мировоззрений. А все остальные вопли? Не в счет. Сочтут нужным? Уведомят.
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Вот если бы можно было изолировать Россию от всего цивилизованного мира, было бы вообще прекрасно)) Пусть живут в своем мире и радуются жизни, ездят отдыхать на свои курорты в Сочи, Туапсе и т.д. и тогда они точно никакого вреда не причинят больше)
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Надіюсь, це трохи охолодить запал агресора і він залишить Україну в спокої. Дипломатичними вмовляннями на Путіна явно не вплинеш, тому залишається один варіант - санкції
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на западе практика, если чел ушел с премьера, он уходит и из руководства партии.
типа не справился, а интересы партии выше интересов сбитого летчика.
почему сеня не ушел?
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Мы справимся с этими трудностями и здорово, что у нас есть такой сильный партнер как Америка! Спасибо им за поддержку
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Когда же этот Путин остановится, его уже давно нужно было наказать за сбитый самолет над Донбассом. Надеюсь, что санкции Америки немного охладят его пыл, ведь так не может долго продолжаться, нужно остановить агрессора раз и навсегда
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовые санкции США - это решительный шаг для привлечения России к ответственности, - Яценюк
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