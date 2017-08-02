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Все про:Россия (71677) США (13130) Трамп (1301)

 Мы будем противостоять подрывной деятельности и дестабилизации со стороны России, - Трамп

трамп

США не потерпят вмешательства других стран в свои демократические процессы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Я выступаю за то, чтобы ясно дать понять, что Америка не позволит вмешательства в наш демократический процесс и что мы вместе с нашими союзниками и друзьями будем противостоять подрывной деятельности и дестабилизации со стороны России", - сказал он.

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Напомним, в начале января Офис директора Национальной разведки США обнародовал незасекреченную часть доклада касательно кибератак со стороны российских хакеров во время президентских выборов в США. В документе говорится, что кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США приказал начать президент России Владимир Путин. Разведка США считает, что "с высокой долей вероятности" Путин "приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы".
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Это все Петр! Ему хвала!
стр. 3 методички от 2.08.2017
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ху"ло онемел, медведев в обморке, конь упал, маша убежала
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та то цирк для американских телезрителей . . .
оговорки при подписании сделал насчёт "неконституционности ряда положений"
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"Оговорка" - обиделся,шо Конгресс ему рученки шаловливые повязал в плане смягчения либо отмены санкций. Так прямо и заявил,шо смог бы лучше договориться с русней,чем Конгресс
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Да он оговорки может хоть до конца срока делать, а закон о санкциях теперь выполнять ОБЯЗАН.

Особенно, если желает, чтоб срок был полным, а не укороченным.
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повинен, але тільки в межах Конституції США. А останнє слово у застосування Конституції = за Верховним Судом.
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Вы думаете, что конрессмены и сенаторы такие тупые, что приняли закон противоречащий конституции?
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а ось це вже буде вирішувати суд - для початку навіть не Верховний.
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ой, Конгрес, Президент та Верховний суд США сьогодні спати не будуть - як же ж заслужити твою довіру. :D
Тим часом кацапи окупували не їхню країну і перше слово за бомбардуванням окупантів має бути за обраним тобою президентом твоєї країни.
За "калаші" шановні диванні патріоти - чужий дядя за вас Україну не захищатиме.
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Та я ж не проти.
Тим більше, що їм не звикати жити на кістках.
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А вот этого вот "жити" не нужно. Пусть там другие - адекватные люди живут.
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Це вже як вийде- та нічого гарного найближчим часом там точно не буде.
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не читайте на ніч ліберастині ЗМІ - не матимете когнитивного дисонансу між паралельним світом, в якому вони живуть і реальним життям.
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Трумп ещё пи.дун похлеще Хуйла будет. )

Из совместного отчета ЦРУ, ФБР и АНБ [CIA, FBI and NSA] :
"Путин и правительство России стремились улучшить предвыборные шансы президента-электа Трампа, когда это было возможно, путем дискредитации госсекретаря Клинтон и публичного противопоставления её Трампу в неблагоприятном виде. Все три агенства согласны с этим суждением."
https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf
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это продолжительное, тщательное спланированное хуйлом, путешествие очка
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Напоминаю, что Трамп барыга почище нашего. Ко всяким козлам типа Путина, ведущем не честную торговлю а использующих примитивное нае...во, у него отношение соответствующее.
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Нагадаю, шо подружжя клінтонів - корупціонери теж почіще нашого бариги.
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Цей теж намагатиметься викрутитися, як і Трамп.
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Его уже задрали обвинения в любви к путену,сто он подумал-ну если я его уничтожу,может тогда отепутся?
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Гыыы-гыыыыыы.
Макдональдсу теперь быть начеку. Особенно Макдональдсу в Воронеже. Ассиметричный ответ не заставит себя ждать.
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гранти урізає? Ну дик він підприємець - і вважає шо кодла всесвітніх грантоїдів не варта тих 36 лярдів зелені, які їм відстьобував бабама.
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Серый Кардинал‏ @slevo4kin

- Дональд, ну ведь так нормально обещались на G-20, зачем эти санкции?
- Вова, чтобы Россия была сильнее.
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всего то и хотела московская орда, что положения наместника с особыми полномочиями в виде запугивать от имени того, у кого на посылках. А им вместо этого "мы будем противостоять подрывной деятельности и дестабилизации"... допереигрывался вовка, все, абзац, баста карапузики, кончилися танцы
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Трамп з Пенсом сьогодні наче показилися.Стільки лайна на Росію і в один день
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Специальный выпуск программы "Директива Дугина", посвященный победе Дональда Трампа: Мы будем противостоять подрывной деятельности и дестабилизации со стороны России, - Трамп - Цензор.НЕТ 8365 Мы будем противостоять подрывной деятельности и дестабилизации со стороны России, - Трамп - Цензор.НЕТ 8365Мы будем противостоять подрывной деятельности и дестабилизации со стороны России, - Трамп - Цензор.НЕТ 8365 Победа Трампа - наша победа
https://www.youtube.com/watch?v=ZeVNZvIq-ME
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Среди стран, которые считают влияние России одной из серьезных угроз безопасности, Турция занимает второе место. Об этом свидетельствует новое исследование Pew Research Center.Такое отношение к России высказали 54% опрошенных среди граждан Турции. На первом месте наиболее опасающихся Россию стран находится Польша (65%), на третьем - Иордания (49%). Кроме того, Россию считают серьезной угрозой 47% американцев: такого мнения придерживаются 61% демократов и только 36% республиканцев. При этом в целом влияние России считают угрозой 41% респондентов.Тицяєм ТУТ.
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РФ 3 года настойчиво и последовательно изображала невменяемую. И когда ленивый Запад в конце концов с неохотой в это поверил, она почему-то недовольна результатом.
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Якщо Обама був для кацапні "чмом", то ким на їх думку є містер Трамп?
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кацапи! продаю наклейки "Трамп-чмо"
недорого
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы будем противостоять подрывной деятельности и дестабилизации со стороны России, - Трамп
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