 Мы будем противостоять подрывной деятельности и дестабилизации со стороны России, - Трамп

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Я выступаю за то, чтобы ясно дать понять, что Америка не позволит вмешательства в наш демократический процесс и что мы вместе с нашими союзниками и друзьями будем противостоять подрывной деятельности и дестабилизации со стороны России", - сказал он.
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Напомним, в начале января Офис директора Национальной разведки США обнародовал незасекреченную часть доклада касательно кибератак со стороны российских хакеров во время президентских выборов в США. В документе говорится, что кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США приказал начать президент России Владимир Путин. Разведка США считает, что "с высокой долей вероятности" Путин "приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы".
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стр. 3 методички от 2.08.2017
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оговорки при подписании сделал насчёт "неконституционности ряда положений"
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Особенно, если желает, чтоб срок был полным, а не укороченным.
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Тим часом кацапи окупували не їхню країну і перше слово за бомбардуванням окупантів має бути за обраним тобою президентом твоєї країни.
За "калаші" шановні диванні патріоти - чужий дядя за вас Україну не захищатиме.
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Тим більше, що їм не звикати жити на кістках.
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Из совместного отчета ЦРУ, ФБР и АНБ [CIA, FBI and NSA] :
"Путин и правительство России стремились улучшить предвыборные шансы президента-электа Трампа, когда это было возможно, путем дискредитации госсекретаря Клинтон и публичного противопоставления её Трампу в неблагоприятном виде. Все три агенства согласны с этим суждением."
https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf
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Макдональдсу теперь быть начеку. Особенно Макдональдсу в Воронеже. Ассиметричный ответ не заставит себя ждать.
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- Дональд, ну ведь так нормально обещались на G-20, зачем эти санкции?
- Вова, чтобы Россия была сильнее.
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https://www.youtube.com/watch?v=ZeVNZvIq-ME
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недорого
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