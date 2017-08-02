 Санкции против РФ не должны подрывать усилия европейских союзников США по разрешению конфликта в Украине, - Трамп

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Моя администрация ожидает от Конгресса, что он не будет использовать этот содержащий изъяны закон таким образом, чтобы подорвать важную работу европейских союзников по решению конфликта в Украине", - отметил он в заявлении.
По его словам, претворение в жизнь закона "не должно нарушать наши усилия, нацеленные на то, чтобы санкции не сказались на американском бизнесе, на наших друзьях и союзниках".
Как сообщалось ранее, сегодня, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.
Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен был подписать президент США Дональд Трамп.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
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Путлеровский орденаносец Тиллерсон , сегодня заранее дистанцировал себя и Президента , от этого Законодательства:
U.S. Secretary of State Rex Tillerson told reporters----...."
Перевожу с дипломатического английского на простой русский:
Они мне сказали -" или на этой бумаге будет стоять моя подпись, или там будут лежать мои мозги!"
Но в любом случае - это большая победа Демократии!
Oчень любoпытнo выглядит трампячий кoмментарий к пoдписанию:
"My Administration will give .".........
Чтo oзначает: "пoдписать вы меня заставили, нo применять этoт закoн я буду как мoя левая пятка пoжелает. И хай Кoнгресс в мoи интимные междунарoдные дела не смеет сoваться с применением этoгo свoегo гадскoгo закoна".
Кстати, пoдписывал трямп наш этoт ненавистный билль взаперти. Этo наш-тo павлин, кoтoрый устраивает реалити-шoу из любoгo свoегo пука! Дoлжнo быть, в ярoсти стoл грыз при пoдписании, так чтo пришлoсь уединиться..
Это, скорее, сигнал кремлядям... Но факт остается фактом: ПОДПИСАЛ!
Теперь и Северный поток-2 накрывается медным тазом Браво!
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Але зайвою допомога не буває. Згідний.
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Хорошо так посидели.
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Как новости из детского сада
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ну разве что самого дерьмового качества в паРашу отправляли...там все сожрут...что не дай....
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Источник: https://censor.net.ua/n450169
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"Президент Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях в отношении России и попутно заявил, что администрация будет выполнять закон, но с оговорками в отношении его применения и конституционности некоторых положений," - сообщает кореспондент издания Bloomberg News Маргарет Талев.
Источник: https://censor.net.ua/n450155
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тобто скраплений сланцевий газ США потроху витіснить з європейського енергоринка сруский. бо на відміну від кацапії, для американського бізнесу ці санкції дійсно корисні)
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высказанные 100500 раз озабоченность - это не усилия.
акстись, и подписывай уже давай эти сраные санкции.
хватит кота за яйки тянуть!
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то, что вчера говорил пенс, что подписал, потом опровергалось белым домом.
потом какое-то время писали, что скоро подпишет.
никакой новости о том, что таки подписал - не было.
я так понимаю, что еще тянет резину...
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Вона збиває наші літаки (назаркін)..вбиває в Іловайську (муженка парашенка)..і так уже 4 рік..
Трамп скиньте з ху@йлом цих барих..сил нема їх терпіти........
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Разве что деда Трампенко тупо поймают на откровенной лаже со всеми доказательствами.
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У него выбора не было....Закон принятый двумя партиями практически единодушно....не подписать нельзя.....вето все равно будет преодолено.....
То что закон будет подписан было ясно сразу после его принятия Конгрессом и Сенатом....других вариантов не было....
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как с паРашной нечистью в десантных тельниках в день ВДВ в тихой Латвии обошлись народные ополченцы (вроде нашей Самообороны):
«Встретимся 2 августа!»
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Виктор обмазал говном часы.
Александр вы@бал кошку.
Петр Семенович снял трусы
И выставил жопу в окошко.
Олег сделал штопором дырку в губе.
Вадим наглотался шурупов.
Максим на экране Айфона себе
Ключом нацарапал «залупа».
Иван обоссал трамвай на ходу.
Евгений не мылся неделю.
Борис кричал «конгрессменов в пиз@у»
И начал курить в постели.
Дмитрий чесал отверткой яйцо
И расцарапал до крови.
Павел засунул в духовку лицо
И сжег ресницы и брови.
Руслан выбил палкой четыре окна.
Алексей разломал калитку.
Виктор по-новой набрал говна
И в прихожей слепил пирамидку.
Михаил органично блевал в кусты.
Иннокентий устроил истерику.
А ты? Чем за «список Магнитского» ты
Наказал адекватно Америку?
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Коментуйте новини.
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А геноцыд армян в жизни небыл это предумка предателей турцы
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Это точно один человек?
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