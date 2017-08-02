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 Санкции против РФ не должны подрывать усилия европейских союзников США по разрешению конфликта в Украине, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп призвал в среду Конгресс воздержаться от использования закона о новых санкциях против РФ в ущерб попыткам европейских стран урегулировать конфликт на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: "Как мы и договаривались", - Порошенко поздравил всех с подписанием нового пакета санкций США против РФ

"Моя администрация ожидает от Конгресса, что он не будет использовать этот содержащий изъяны закон таким образом, чтобы подорвать важную работу европейских союзников по решению конфликта в Украине", - отметил он в заявлении.

По его словам, претворение в жизнь закона "не должно нарушать наши усилия, нацеленные на то, чтобы санкции не сказались на американском бизнесе, на наших друзьях и союзниках".

Как сообщалось ранее, сегодня, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.

Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен был подписать президент США Дональд Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп может похоронить проект по строительству газопровода "Северный поток-2", - Die Zeit

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
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тю дурний плювач!Яка різниця,за що санкції,головне.що проти рашки!
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Забей... это кремлевский перевод от интерфакс...
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но деваться нам некуда. Это он )(уйла прощение так просит за введение санкций. Ну, Рашка, давай, симметричный ответ!
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Не всё так радужно с Рыжим Клоуном
Путлеровский орденаносец Тиллерсон , сегодня заранее дистанцировал себя и Президента , от этого Законодательства:
U.S. Secretary of State Rex Tillerson told reporters----...."
Перевожу с дипломатического английского на простой русский:
Они мне сказали -" или на этой бумаге будет стоять моя подпись, или там будут лежать мои мозги!"
Но в любом случае - это большая победа Демократии!
Oчень любoпытнo выглядит трампячий кoмментарий к пoдписанию:
"My Administration will give .".........
Чтo oзначает: "пoдписать вы меня заставили, нo применять этoт закoн я буду как мoя левая пятка пoжелает. И хай Кoнгресс в мoи интимные междунарoдные дела не смеет сoваться с применением этoгo свoегo гадскoгo закoна".
Кстати, пoдписывал трямп наш этoт ненавистный билль взаперти. Этo наш-тo павлин, кoтoрый устраивает реалити-шoу из любoгo свoегo пука! Дoлжнo быть, в ярoсти стoл грыз при пoдписании, так чтo пришлoсь уединиться..
Это, скорее, сигнал кремлядям... Но факт остается фактом: ПОДПИСАЛ!
Теперь и Северный поток-2 накрывается медным тазом Браво!
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Росії кірдик.Краще кірдик без кінця,ніж миттєвий
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Что он курит?!?! Санкции могут только помочь урегулированию и профилактике подобного скотства, особенно если их результатом станет развал рашки нах.
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Та ви що, ні в якому разі. Ви тільки будь ласка с "Джавелінами" не тягніть.
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І без джавелінів дамо раду.
Але зайвою допомога не буває. Згідний.
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Эти европейские союзники уже который год сопли жуют увещевая Путлера.
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Это как? Я его как и Хуйло не понимаю. Они кстати очень похожи в этом. Говорят много, но в тоже время ни о чем.
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Когда в Конгрессе и Сенате обе партии в каком то вопросе единодушны....прзедент США превращается в обычного статиста..... от него ничего не зависит...
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На этот раз точно, хотя Трамп тут работает тормозом.
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он что сказал,перевидите,это капец какой-то подписал,а теперь не надо их использовать это как
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не хотел я- они сами за моей подписью пришли
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И мстя моя страшна... ( Рогозин )
Как новости из детского сада

Санкции против РФ не должны подрывать усилия европейских союзников США по разрешению конфликта в Украине, - Трамп - Цензор.НЕТ 5125
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Вы не пустили нашу свинку, а мы не пустим ваших.
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А Румыния ту свинину в паРашу поставляла..??? Иметь под боком рынок ЕС...быть членом ЕС...и размениваться на паРашу..?? Эти вряд ли.....
ну разве что самого дерьмового качества в паРашу отправляли...там все сожрут...что не дай....
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с момента запрета польских яблок, их производство в Польше выросло процентов на 20, с румынской свининой подозреваю будет что-то в этом же роде.
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Все таки Трамп сделал шаг к своему импичмету.
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каким образом? закон подписан, Трамп дал свой комментарий, имеет право в конце концов.
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Вьі статью читали? Закон не подписан, Трамп вошел в противоречие с Конгрессом. Терпеть никто не будет.
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разумеется читал и не только ее, всё подписано
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Чтобы документ вступил в силу, его должен был подписать президент США Дональд Трамп.
Источник: https://censor.net.ua/n450169
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Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на Белый дом, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях в отношении России и попутно заявил, что администрация будет выполнять закон, но с оговорками в отношении его применения и конституционности некоторых положений," - сообщает кореспондент издания Bloomberg News Маргарет Талев.
Источник: https://censor.net.ua/n450155
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Но то что он заявил никому не интересно..... это его слова...и ничего более...изменить он уже ничего не может.... а не подписать он не мог.....
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По его словам, претворение в жизнь закона "не должно нарушать наши усилия, нацеленные на то, чтобы санкции не сказались на американском бизнесе, на наших друзьях и союзниках".Источник: https://censor.net.ua/n450169

--------------------------
тобто скраплений сланцевий газ США потроху витіснить з європейського енергоринка сруский. бо на відміну від кацапії, для американського бізнесу ці санкції дійсно корисні)
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трампушка, какая важная работы европы?
высказанные 100500 раз озабоченность - это не усилия.
акстись, и подписывай уже давай эти сраные санкции.
хватит кота за яйки тянуть!
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та тут хер разберешься.
то, что вчера говорил пенс, что подписал, потом опровергалось белым домом.
потом какое-то время писали, что скоро подпишет.
никакой новости о том, что таки подписал - не было.
я так понимаю, что еще тянет резину...
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Никто ничего не тянет. Есть официальная инфа на сайте белого дома.

Санкции против РФ не должны подрывать усилия европейских союзников США по разрешению конфликта в Украине, - Трамп - Цензор.НЕТ 793
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Если так, то Цензор должен исправить статью.
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Все Трампушка, ты теперь нах. не нужен. Республиканцы все остальное сделают за тебя. Можешь ехать на Ростов к своей Путане...
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В Україні нама ніякого конфлікту!!!!!!!!!!!!!!!!! А є барижна шоколадна влада!!!!!!!!!!!!
Вона збиває наші літаки (назаркін)..вбиває в Іловайську (муженка парашенка)..і так уже 4 рік..
Трамп скиньте з ху@йлом цих барих..сил нема їх терпіти........
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Если кто не понял, то говорю, что Трамп занял позицию Гемании войдя в противоречие с Конгрессом. Что вьійдет? А ничего, ведь санкции будут все равно, но Трампа приготовят импичмент.
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Зачем импичмент при таких единодушных голосованиях? 419-ЗА, 3- Против...
Разве что деда Трампенко тупо поймают на откровенной лаже со всеми доказательствами.
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Во-первых поймали на сотрудничестве с россией. Во-вторых Конгрессу не нужны постоянные противоречия с президентом.
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В чем противоречия? А поймали, так поймали, будет доказательная база выкинут на мороз, это Америка, там с этим легко.
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Противоречия в том. что Трамп не подписывает закон, который приняли в Конгрессе.
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У меня видимо дезинформация от этой статьи, где сказано, что Трамп не подписал. Я выше дал слова статьи. Но противоречия между Конгрессом и Трампом все равно есть в части его сотрудничества с россией.
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Да подписал он уже все....
У него выбора не было....Закон принятый двумя партиями практически единодушно....не подписать нельзя.....вето все равно будет преодолено.....
То что закон будет подписан было ясно сразу после его принятия Конгрессом и Сенатом....других вариантов не было....
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Видео от 1992 года, но весьма актуальное:
как с паРашной нечистью в десантных тельниках в день ВДВ в тихой Латвии обошлись народные ополченцы (вроде нашей Самообороны):
«Встретимся 2 августа!»
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Леонид Каганов "Адекватный ответ"

Виктор обмазал говном часы.
Александр вы@бал кошку.
Петр Семенович снял трусы
И выставил жопу в окошко.
Олег сделал штопором дырку в губе.
Вадим наглотался шурупов.
Максим на экране Айфона себе
Ключом нацарапал «залупа».
Иван обоссал трамвай на ходу.
Евгений не мылся неделю.
Борис кричал «конгрессменов в пиз@у»
И начал курить в постели.
Дмитрий чесал отверткой яйцо
И расцарапал до крови.
Павел засунул в духовку лицо
И сжег ресницы и брови.
Руслан выбил палкой четыре окна.
Алексей разломал калитку.
Виктор по-новой набрал говна
И в прихожей слепил пирамидку.
Михаил органично блевал в кусты.
Иннокентий устроил истерику.
А ты? Чем за «список Магнитского» ты
Наказал адекватно Америку?
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Нефть растет...а рупель падает.....искандеры судя по всему уже рыдают.....
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Интересно,какая нечисть трет коменты,что рыжий дружок хуйла против санкций? кацапские и минстецивськие боты уже на трампакса работают ?
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Там четко написано кацапские и минстецивськие боты,читать не умеем? Поясню - если комент множественно спамится - он автоматом удаляется - так понятно,шоколадка зарплатная? И сама прекрасно знаешь,что один из админов работает,если не парашинцев,то на минстець .
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Мадам,увольте от общения - Вам к гыгу,дрыщатику и им подобным.
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Наступного разу не пишіть дурниці.
Коментуйте новини.
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Мне интиресно что европейские страны наработали что бы им не мишать?
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Ничего не наработали, лишь Германия хочет взять на себя обязательство заплатить за "геноцид" армян 1915 года.
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Если у немцев бабла девать некуда пусть на сваю шею вешают втарога парозита первый израиль давно сидить на шее и ноги свесив.
А геноцыд армян в жизни небыл это предумка предателей турцы
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Уже в германии повесили на себя эту проблему. Пускай теперь платят.
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Я свою картинку убрала. Решила не действовать людям на нервы этой мерзкой физиономией. На вашей он еще не такой гадкий.
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Ботокс еще и не таких уродовал. Хотя может "мой" был один их многих заменителей.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСанкции против РФ не должны подрывать усилия европейских союзников США по разрешению конфликта в Украине, - Трамп
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