 Обменять российского наемника Агеева можно только после суда, - Лутковская

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.
"В отношении Агеева должны пройти судебные заседания, должна быть установлена его вина или невиновность. А после того должен пройти другой процесс, который связан не с "Минском", а с Российской Федерацией", - пояснила омбудсмен.
"Я бы выступала за то, чтобы повторилась процедура (обмена российских военнослужащих Александра Александрова и Евгения Ерофеева на Надежду Савченко. - ред.), ведь мы уже создали прецедент", - сказала она.
Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.
В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
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Я всё равно смеюсь и улыбаюсь! О́мбудсмен мать матери гуся стерхи
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