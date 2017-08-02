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 Политика Украины
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 Обменять российского наемника Агеева можно только после суда, - Лутковская

лутковская

Российского военнослужащего Виктора Агеева, взятого в плен на Донбассе, можно обменять на граждан Украины, которых незаконно удерживает Россия, только после приговора суда в отношении него.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"В отношении Агеева должны пройти судебные заседания, должна быть установлена его вина или невиновность. А после того должен пройти другой процесс, который связан не с "Минском", а с Российской Федерацией", - пояснила омбудсмен.

"Я бы выступала за то, чтобы повторилась процедура (обмена российских военнослужащих Александра Александрова и Евгения Ерофеева на Надежду Савченко. - ред.), ведь мы уже создали прецедент", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский военнопленный Агеев о роли армии РФ на Донбассе: "Защита мирных граждан на территории "ЛНР"

Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.

В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.

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А эта змеюка, даже допускает невиновность ТЕРРОРИСТА (((!
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Эта тварь до сих пор занимает эту должность, доколе? Гнать суку в шею!!!! Что бы ее сына или дочь эта кацапская мразь шлепнула там и что бы она после этого заговорила бы?
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Ты еще скажи что Охендовского выгнать.
Про Гонтареву уже забыли?
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Мамке отдать того которого нет в Украине ! Просто так! ОН ЖА РЕБЕНОК ИСЧЁ !!!Приехал просто немного развлечься- укропов и бендеровцев пострелять на гражданской войне .....
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А мама вот этого человека не понимает, почему убийцы её сына Ерофеев и Александров не сидят в тюрьме...

Обменять российского наемника Агеева можно только после суда, - Лутковская - Цензор.НЕТ 8740
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бо ваты меж ушами лутковской ничуть не меньше ,чем у вылупка агева...
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Если этот гад служащий кацапской армии и он это признает то может быть осужден,обязательно осужден не исключая возможности обмена на наших военнопленных.А если наемник,а каждый наемник в мире знает,что ни каке законы и права наемников не защищают и он внезакона.Поэтому наемников никогда в плен не берут их уничтожают а так как этого кренделя уже взяли и он не военнослужащий кацапии то ему обязанно светить пожизненно без права на обмен и амнистию.
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Ти чо детка рамси попутала пусть 10 -15 лет отарабанит за лихие дела А карать за них; сурово
Я всё равно смеюсь и улыбаюсь! О́мбудсмен мать матери гуся стерхи
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Он должен выйти на свободу настоящим правосеком и фашистобандеровцем . Наш ответ на ФСБешную Гадю

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Суд - зона - петушиный угол - затем можно и обменять, нам п..расы не нужны.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбменять российского наемника Агеева можно только после суда, - Лутковская
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