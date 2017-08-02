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 "Как мы и договаривались", - Порошенко поздравил всех с подписанием нового пакета санкций США против РФ

санкции

Президент Украины Петр Порошенко поздравил всех с введением нового пакета санкций США против России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Президент отметил: " Поздравляю всех с подписанием нового пакета санкций от США относительно России!

Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, а Президент Дональд Трамп подписал. Санкции касаются в том числе и заполитизированного проекта "Северный поток-2".

Они будут действовать до полного освобождения украинской земли. Это еще раз подтверждает стратегическое направление отношений Украины и Соединенных Штатов".

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Это заслуга и старания Сената и Конгреса. А ты тут при чем,балабол? Они с агресором и окупантом не торгуют.
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Конгрессу и Сенату нужно доходчиво обьяснить, почему они должны стараться. Сами по себе только тараканы плодятся.
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Да кому мы нужны, если бы не работала дипломатия, вы как дети , ей Богу.
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Ліля, дуже просте питання--Чому народ немає віри брехуну??? Хто винен -народ??7 Він сам собі створив образ брехуна і блазня і отримує відповідну реакцію спільноти !!!)))
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Слушайте, но это же не значит , что надо и самим превращаться в брехунов.
конечно, в стране коррупция и саботаж, конечно не работает правозащитные органы, конечно, реформы на дну ногу хромают и сильно- калеки, но!
Если санкции это заслуга внешней политики страны, что мы убедили, что нас услышали, что мы доказали и люди пошли на убытки себе и стали на нашу сторону- это заслуга внешней политики страны, которой занимается президент и дипкорпус.
И орать дурное , как свора дикарей - стыдно.
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Лиля вы правы, но намного разумнее было бы промолчать в этом случае, фраза " Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал " звучит дико .
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вспомните ,что было , перед тем как голосовал конгресс.
вспомните ,что Порох ездил и общался с Трампом накануне , вспомните, что это конгресс Америки, и если бы мы не обращали внимание на себя мировой общественности, и не требовали защиты от агрессора, мотивируя это доказательно, конгрессу США было бы глубоко пофиг, поверьте, на Украину, по сравнением с тем , какие бабки к ним плыли из кацапии..
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Юля тоже ездила.Може це вона убедила?И Михо зараз там.Може он у виска Трампа,ствол дежал,шоб подписал
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Знаете , если это благое дело сделала Юля, замечательно.
Для меня важно, что бы любили Украину и заботились о ней, а кто это будет , чья фамилия.... - лишь бы спасти Украину.
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Саме так, поменьше застасовувати в спічах слова- я,, мій, ми !! Наприклад--" Як було домовленно в Вашингтоні, Конгрес проголосував" і вже не так дико, а лише прибрати слово-"ми"!!!)))
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То отож , люди пішли на збитки для себе, а в цей час ведеться гешефт з торгівельними партнерами!!! Сепари чудово себе почувають в Україні !!! Іде бурхлива цинічна імітація рехворм і боротьби з корупцією!! Це якісь сюрр--доброчесні судді в 100% корумпованій системі!!!
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Успокойтесь - это вообще к вашей дипломатии не имеет отношение или вернее, то что делает конгресс имеет отношение только к американскому бизнесу. Лозунг - Америка прежде всего в действии! Штаты продвигают свои бизнес-проекты в Европу.
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это я у соловьева-киселева слышала , далее по тексту ,что Украина продалась США, да?
И первые истерики на сайте вам уже лайкнули, любители Юлии Владимировны и Савченко, ну -понятно почему !
я -не волнуюсь о новостных бомбах, мне есть о ком волноваться.
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До чого тут жЮля чи кобила Троянська?? Амери дійсно діють завжди лише з погляду на власні інтереси і гасло -Америка понад усе, це не порожні слова і не гасло "клятих націків" , а наказ до дій !!!)))
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Дима, успокойтесь и порадуйтесь немного, шо кляті москалі мають ще одну дірку в... спині.
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Вот именно,что ни кому кроме себя. А дипломатия тут никчему и нипричем - есть такое понятие,как геополитика - особенно в США.За что их и уважаю.
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мы все их уважаем, особенно за то что не рубят с горяча и не верят всему что пишут, не вспомнили бы о нас , если бы не работа политиков, им и до нашего решения войти в ес -неплохо жилось геополитически,
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Неплохо жилось пока хуйло не оттяпал Крым и кусок лугандона - Украина это не Грузия,месторасположение не то.
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І порушувати світовий порядок не треба!! І вагв України теж неспіввідносна з Грузією !!!)))
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Украина,-самая лучшая, но кацапия с огромными рессурсами- кормила барыг всех стран, в том числе и Америки, разворовывая свои рессурсы, что бы им ссориться с кацапией -это надо было поднять всех на уши , чтобы убедить в очевидном.И я -за справедливость, где преступная халатность в стране- да.
Но эти санкции как и предыдущие заслуга дипкорпуса и президента.
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По поводу последнего предложения-это Ваше мнение.
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Это их обязанность-внешняя политика, вот в чем дело.
А мнение- у каждого свое и это нормально.
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Насчет,что у каждого мнение свое и это нормально - полностью с Вами согласен.
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Геополитика бывает разная. Вон в 1990 году Буш старший в Киев приезжал, уговаривал не отделяться от СССР.
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Значит Конгрес и Сенат того времени это полностью поддерживал.
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Ясный перец поддерживали - потому как ссали разваливать ядерную державу. И сейчас бы могли сопли развести или глаза закрыть. Вы что думаете, в Штатах своих проблем мало?
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Будь-які слова чи дії чоколадної влади сприймаються , як фарс чи циркове лійство !!! Це наслідки бурхливої діяльності імітаторів рехворм, великих чоколадних рехворматорів !!)))
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Иногда польза политику бывает в простом молчании .
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Трамп отблагодарил россию за помощь на выборах...)
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Странно, что имея такое влияние на США,))))) Петя не смог закончить конфликт на Донбассе.
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ко двору подьезжает телега, извозчик кричит,- хозяева, выходите, я вам дрова привез!
старая кляча поворачивает голову и говорит,- ахуеть можно, он привез...
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По ходу Пеця просто не понимает, что там не голосуют "как договаривались", как это делается в украинской Раде.
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Не всё так радужно с Рыжим клоуном...он по-прежнему на крючке у хуйло
Путлеровский орденаносец Тиллерсон , сегодня заранее дистанцировал себя и Президента , от этого Законодательства:
U.S. Secretary of State Rex Tillerson told reporters----...."
Перевожу с дипломатического английского на простой русский:
Они мне сказали -" или на этой бумаге будет стоять моя подпись, или там будут лежать мои мозги!"
Но в любом случае - это большая победа Демократии!
Oчень любoпытнo выглядит трампячий кoмментарий к пoдписанию:
"My Administration will give .".........
Чтo oзначает: "пoдписать вы меня заставили, нo применять этoт закoн я буду как мoя левая пятка пoжелает. И хай Кoнгресс в мoи интимные междунарoдные дела не смеет сoваться с применением этoгo свoегo гадскoгo закoна".
Кстати, пoдписывал трямп наш этoт ненавистный билль взаперти. Этo наш-тo павлин, кoтoрый устраивает реалити-шoу из любoгo свoегo пука! Дoлжнo быть, в ярoсти стoл грыз при пoдписании, так чтo пришлoсь уединиться..
Это, скорее, сигнал кремлядям... Но факт остается фактом: ПОДПИСАЛ!
Теперь и Северный поток-2 накрывается медным тазом Браво!
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Дурацкий текст. Представляю удивление и недоумение в Штатах.
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Загалом диву даєшься коли слухаєшь його спічі!!! Хто там що писав , що він ліпить!!))))
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Как мы и договаривались в Вашингтоне

Твою мать...
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Когда я читаю комменты на цензоре, я благодарю Бутусова, что есть такой сайт, страшно представить , что было бы , выпусти это все на улицу.
А на Цензоре- пар выпустил, облаял неугодных и баиньки, как в дурдоме.
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"как мы и договаривались..." Кто это "мы" и сколько вас, йобаный стыд??! Напоминает того прораба на стройке, когда при экскурсии по стройке иностранцев вдруг обвалилась стена. прораб взглянул на часы и бодро заявил - ишь ты,точно по графику!
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Ура-а-а-а...................... слава порошенку....................... санкціям - слава-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!!!
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А забили бы Штаты как на грузинов в 2008м году - ща бы соплей-воплей было - где наши дипломаты, почему не работают!!
Лемминги диванные они такие пугливые.
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В %опу твои поздравления. Твоей заслуги тут нет.
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Я вот не пойму - откуда эта железобетонная уверенность что Штаты будут помогатя давить Рашку просто так, сами по себе? Нам что, больше делать нечего? Обамакеру отменять не надо, налоговую реформу проводить, бюджет сводить?
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ЖИРНО наш Порох потролив вату! )))))))) реально буду тільки за нього голосувати! )
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Как мы и договаривались", - Порошенко поздравил всех с подписанием нового пакета санкций США против РФ
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