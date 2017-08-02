 "Как мы и договаривались", - Порошенко поздравил всех с подписанием нового пакета санкций США против РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Президент отметил: " Поздравляю всех с подписанием нового пакета санкций от США относительно России!
Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, а Президент Дональд Трамп подписал. Санкции касаются в том числе и заполитизированного проекта "Северный поток-2".
Они будут действовать до полного освобождения украинской земли. Это еще раз подтверждает стратегическое направление отношений Украины и Соединенных Штатов".
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конечно, в стране коррупция и саботаж, конечно не работает правозащитные органы, конечно, реформы на дну ногу хромают и сильно- калеки, но!
Если санкции это заслуга внешней политики страны, что мы убедили, что нас услышали, что мы доказали и люди пошли на убытки себе и стали на нашу сторону- это заслуга внешней политики страны, которой занимается президент и дипкорпус.
И орать дурное , как свора дикарей - стыдно.
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вспомните ,что Порох ездил и общался с Трампом накануне , вспомните, что это конгресс Америки, и если бы мы не обращали внимание на себя мировой общественности, и не требовали защиты от агрессора, мотивируя это доказательно, конгрессу США было бы глубоко пофиг, поверьте, на Украину, по сравнением с тем , какие бабки к ним плыли из кацапии..
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Для меня важно, что бы любили Украину и заботились о ней, а кто это будет , чья фамилия.... - лишь бы спасти Украину.
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И первые истерики на сайте вам уже лайкнули, любители Юлии Владимировны и Савченко, ну -понятно почему !
я -не волнуюсь о новостных бомбах, мне есть о ком волноваться.
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Но эти санкции как и предыдущие заслуга дипкорпуса и президента.
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А мнение- у каждого свое и это нормально.
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старая кляча поворачивает голову и говорит,- ахуеть можно, он привез...
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Путлеровский орденаносец Тиллерсон , сегодня заранее дистанцировал себя и Президента , от этого Законодательства:
U.S. Secretary of State Rex Tillerson told reporters----...."
Перевожу с дипломатического английского на простой русский:
Они мне сказали -" или на этой бумаге будет стоять моя подпись, или там будут лежать мои мозги!"
Но в любом случае - это большая победа Демократии!
Oчень любoпытнo выглядит трампячий кoмментарий к пoдписанию:
"My Administration will give .".........
Чтo oзначает: "пoдписать вы меня заставили, нo применять этoт закoн я буду как мoя левая пятка пoжелает. И хай Кoнгресс в мoи интимные междунарoдные дела не смеет сoваться с применением этoгo свoегo гадскoгo закoна".
Кстати, пoдписывал трямп наш этoт ненавистный билль взаперти. Этo наш-тo павлин, кoтoрый устраивает реалити-шoу из любoгo свoегo пука! Дoлжнo быть, в ярoсти стoл грыз при пoдписании, так чтo пришлoсь уединиться..
Это, скорее, сигнал кремлядям... Но факт остается фактом: ПОДПИСАЛ!
Теперь и Северный поток-2 накрывается медным тазом Браво!
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Твою мать...
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А на Цензоре- пар выпустил, облаял неугодных и баиньки, как в дурдоме.
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Лемминги диванные они такие пугливые.
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