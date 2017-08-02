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Все про:вор в законе (175) задержание (6035) Аброськин (426)

 Вор в законе "Пецо" с поддельным паспортом гражданина Украины задержан в "Борисполе" , - Аброськин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин обнародовал информацию о том, что в аэропорту "Борисполь" задержан уголовный авторитет с поддельным паспортом гражданина Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: " Сегодня полицией Киева в аэропорт "Борисполь" был задержан российский "вор в законе" по прозвищу "пецо". Об этом преступнике известно, что за "службу в ФСБ" вместо 22 лет лишения свободы он получил "бонус" и отбыл наказание лишь два года.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Киеве задержали "вора в законе" по прозвищу "Манчо Зугдидский". ВИДЕО

В аэропорту этот "дедушка" предъявил поддельный паспорт гражданина Украины.

Этого уже в солидном возрасте "мужика" больше всего разозлила ситуация с "паспортом", потому что его "друзья" в Украине "гарантировали" ему встречу и предоставили ему этот псевдодокумент. Думаю, что преступным "решалам" Николаевщины надо задуматься и проникнуться своим будущим".

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Аброськин продолжил: "Анализируя информацию, полученную во время службы в Донецкой области, когда задерживали преступников из оккупированной территории, а теперь уже сопоставляя информацию, которую получаю из мирных областей Украины, могу только еще раз сказать, что российским преступным авторитетам и так называемым карманным "ворам в законе", приблудам на службе ФСБ России, поставлена ​​задача своими действиями дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Это взрывы, убийства, разбойные нападения и т.д. - все то, что приведет к разочарованию наших граждан в правоохранительных органах и государственной власти.

Чтобы предотвратить это разгул произвола мы будем делать все, чтобы эти старые люди со сомнительным званием "воры в законе", которые по совместительству еще являются агентами ФСБ, оставались на длительное время в наших тюрьмах, если нарушили закон в нашей стране или же возвращались к своим хозяевам, они более необходимы".

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Вор в законе Пецо с поддельным паспортом гражданина Украины задержан в Борисполе , - Аброськин 01

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Вор в законе Пецо с поддельным паспортом гражданина Украины задержан в Борисполе , - Аброськин 02

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Вор в законе Пецо с поддельным паспортом гражданина Украины задержан в Борисполе , - Аброськин 03

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Через пару лет, та же новость - Вор в законе "Петя" задержан в аэропорту Борисполь с поддельным паспортом гражданина Панамы при попытке покинуть Киев.
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ты уже спалилься где на новость о коррупции гаи так называемой лнр о пётре начал гадить, лучше бы не позорилься дальше тухлодирый
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стань человеком, не будь рабом и холуём, не лижи вора Петю
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Холуй,как ты посмел барина с маленькой буквы написать ?
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я думал, что один пеця на радостях прочитал
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Это тот Пеца который фигурирует в России по свадьбе судьи Хахалевой?
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они все на одно лицо, что грузинский вор в законе, что украинский вор при власти
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нет.
соевый безальтернативец не вор в законе, он мелкий трусливый воришка.
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Вор в законе "Пецо" с поддельным паспортом гражданина Украины задержан в "Борисполе" , - Аброськин - Цензор.НЕТ 1807Денис Казанський‏ @den_kazansky



Вот оно чо. Оказывается, все это украинская провокация. Тревога! Укропы захватили НТВ!
Вор в законе "Пецо" с поддельным паспортом гражданина Украины задержан в "Борисполе" , - Аброськин - Цензор.НЕТ 6265
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Имя егорка только у меня ассоциируется с имененм пидараса? )))
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Вор в законе "Пецо" с поддельным паспортом гражданина Украины задержан в "Борисполе"
Неужели гидранта задержали?
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они все на одно лицо, что грузинский вор в законе, что украинский вор при власти
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Это знак свыше ...
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Хардинка, ты довольна санкциями против твоей расеи?
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Моей? Так у меня там в липецке фабрик нет ,ну а санкциями а чрезвычайно рад,когда петя туда рванёт,наверное тоже попадёт под санкции
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Хардинка, в Липецке фабрика уже пару месяцев как закрыта.
Ты бы вёл себя сдержанее и не ржал как гуимплен, а то рисуешься в образе антропоморфа.
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Пару месяцев ? Она видимо закрылась,когда число погибших Украинцев перевалило за десять тысяч ...от такие соя образа вырисовываются ....
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Ты лично вёл инспекцию опосля консервации? Ничего. В Липецке закрыл - в Калуге открыл.
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Так ты никогда не думаешь, это твоя отличительная черта ...
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Уточните пожалуйста. С поддельным или незаконно выданным?
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Заявление Трампа по поводу подписания санкций против расеи. Говорит, не виноватая я, они меня заставили.

Вор в законе "Пецо" с поддельным паспортом гражданина Украины задержан в "Борисполе" , - Аброськин - Цензор.НЕТ 9305
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Вот оказывается кто оффшорно соевый -вор в законе "Пецо"!!!
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а баржа с арбузами уже доплыла до Кременчугского моста
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при этом половина арбузов на этой жаре испарилась.... правда ?
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Ко дню независимости как раз подплывет к Киеву. Пецо будет раздавать в честь праздника. В АТО раздавал черешню а нам будут арбузы.
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та не, там хапуги из Нибулона в теме. В верх за американские баблосы везут арбузы а назад из Переяслава Хмельницкого повезут вниз по Днепру зерно. Составов по жд дороге и грузовиков уже мало, ищут как еще вывозить с Украины зерновые.
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Твою мать, только расстроили. Я уже подумал что диабетчика погранцы повязали за поддельный паспорт уроженца жидобЕндеровщины. Жаль, но еще не вечер!
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"крадій у законі пецьо"- влучнішого визначення і не підбереш, браво собакян отброськін
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А где-то в Киеве, на улице Оффшорной, Петруха Панамский напрягся и нервно припал золотыми зубами к лакированным ногтям...
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они все на одно лицо, что грузинский вор в законе, что украинский вор при власти
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВор в законе "Пецо" с поддельным паспортом гражданина Украины задержан в "Борисполе" , - Аброськин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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