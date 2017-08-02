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Все про:Молдова (847) нон грата (330) Рогозин (191) Додон (69)

 Молдову вовлекли в беспрецедентный геополитический скандал, - Додон про объявление Рогозина персоной нон грата

рогозин

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что решение правительства объявить вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон грата вовлекло страну в беспрецедентный дипломатический и геополитический скандал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

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Он отметил, что это решение является "актом большой политической глупости" для Кишинева.

Додон заявил, что "не знает, сделало ли правительство это самостоятельно или ими управляют как марионетками из-за рубежа".

"К сожалению для нашей страны и граждан, правительство на полной скорости ведет страну к серьезной политической и геополитической катастрофе", - написал он.

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В среду кабинет министров Молдовы объявил российского вице-премьера персоной нон грата. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции республики Андрея Галбура, соответствующая мера принята в связи с тем, что Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые "несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер".
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Після кожного акту міняються? Так це нормально.
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марионетка кремлевского )(уйла ДОДОН не знает,сделало ли правительство самостоятельно.... и т.д.Сегодня молдоване просто вытерли жопу этим Додоном-гандоном.Тем самым ему дали понять что его "статус"-отсасывать по жизни.Ичто быть ему презиком осталось на два раза поссать
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Эти твари пока не знают,чем может закончится оккупация Молдовы,Донбасса и Крыма!??
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сверху:Мышкин,Пышкин ,Залупышкин. снизу:Молотин,Пиздин,Гвоздин
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Да ладно ! Одного г"ндона выперли из страны, разве это скандал !
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но Вова постоянен...никак не отрвется от Димы
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И только Додон ведёт её к светлому будущему.
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Додон щось таки проспав- в цей скандал з рашкою вже пів-світу вв'язалося.
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Нажаль, він ще не сидить. Та швидко до цього рухається.
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Этот с позволения сказать одинокий Додон, просто король ануслинга.
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Україна еспортувала в молдову трішки русафобії
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А сами молдаване хоть понимают, что Додон - не молдавский президент?
И по поводу "беспрецедентности". В Европе, наверное, только Беларусь осталась, которая Рогозину ещё не запретила въезд.
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Какой текст ему из засРашки прислали,такой и озвучил
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Не, ну парламентом руководят из вне, кабинетом министров тоже, только одним Додоном руководят изнутри. Маразм какой-то
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Шо эта Додон распереживался за кацапского гондона？
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Многие замечали странные метаморфозы с остатками шевелюры Путина и никак не могли понять, с какого места ему пересаживают очередную порцию растительности. Специалисты отметили, что ягодицы просто физически не могли дать такого обилия материала, для многочисленных операций.

Некоторые даже давали аккуратные советы Путину в стиле: не было - нечего и привыкать. То есть - обриться наголо и быть совершенно лысым. В конце концов, лысыми были многие деятели совка и нормально себя чувствовали до самого расстрела. Но возникли два обстоятельства, напрочь закрывшие тему.

Первое - немаловажное, мнение Иосифа Кобздона. Путин прислушивается к его мнению ибо тот хорошо пел песню в «Семнадцать мгновений весны» - культовом для нацлидера фильме и потом, Кобздон издавна пользовался авторитетом у конкретной братвы еще до того, как Путин сам стал «крутяком» у Тамбовских.

Но это обстоятельство из разряда «звонок другу» или «помощь из зала», а вот второе - могло раскрыть личность истинного кумира Путина.

Вот представим, что Путин полностью все срезал с головы. Нет, нос и уши - из другой оперы, речь только о волосах. Какие ассоциации будет вызывать его вид? Гусаров попрошу молчать, и оставить замечания о половом органе дедушки - при себе, и вообще, речь не о дедушке Вове, а о его кумире.

Конечно же, сразу возникнет ассоциация с Хрущевым и в этом - самый большой конфуз. Как мы отмечали выше, Путин - искусный плагиатор и если он безвозвратно войдет в образ Хрущева, случится непоправимое.

Ведь кульминацией сценического образа Никиты Сергеевича является выступление в ООН и его знаменитое стучание туфлей по трибуне. Может ли Путин удержаться от такого соблазна? Вряд ли.

Он вообще не очень может противостоять соблазнам и если уж начинает воровать, то становится крупнейшим вором в истории, который умудрился обобрать свою страну на сотни миллиардов долларов.

Или вот лошадки. Когда его отправят в мир иной, а самостоятельно он туда вряд ли уйдет, образ Путина постепенно трансформируется в мужика с голым торсом, верхом на низкорослой лошади или пони, с винтовкой в крепкой деснице.

Собственно говоря, еще живого Путина именно так представляют в Штатах.

Если Сталина непременно представляли с усами и трубкой, Горбачева с пятном, различных конфигураций, на лысине, то Путин уже не отмоется ни от формы топлесс, ни от лошади, ни от винтовки. А все почему? Не удержался от соблазна почувствовать себя Чинганчгуком, в исполнении Гойко Митича.

Именно поэтому Россия сейчас воспринимается как та самая низкорослая кляча, которую оседлал Путин, размахивающий оружием.

Но вернемся к образу Хрущева. Здесь мы вынужденно опустим интимные подробности о тяге покойного генсека к кукурузе, это дела не касается, но обратим внимание на то, что он очень импульсивно и несдержанно выступал на международной арене. Упомянутый выше эпизод с ботинком как раз и был связан с ядерными угрозами совка.

А теперь представим, что загнанный в угол Путин, приезжает на заседание генассамблеи ООН, выходит на трибуну и дает жесткий ответ на санкции, списывание совка, вернее - России, в клуб «Г-3» (РФ, КНДР, Иран), развертывание многочисленных военных баз по периметру взбесившейся бензоколонки и, самое главное - начало конфискации всего, нажитого непосильным трудом царя Владимира, но хитро размещенного у различных Ролдугиных, Тимченок, Вексель- и Роттенбергов, а также - других особо важных товарищей, данные о состоянии которых засекречены и которые освобождены от декларирования своих доходов, а значит, и выплаты с них налогов. В самом деле, взымать налоги с путинских заначек - вершина неосмотрительности.

Так вот, допустим, что такая ситуация наступила не через несколько месяцев, а прямо сейчас. И вот Путин, исполненный праведного гнева, восходит на трибуну и толкает попурри из своих самых знаменитых и, не побоюсь этого слова - программных речей про обрезание, половые органы бабушек и дедушек, а потом, распалившись сверх меры, в стиле Никиты Сергеевича, срывает с себя туфлю и оной стучит по поверхности трибуны!

Вот это будет провал. Нынешняя видео техника, дает картинку в избыточном разрешение, а если случится такой припадок, то все камеры будут направлены как на самого Путина, так и на его туфлю.

В этот момент раскроется его самая сокровенная тайна. Всем станет понятно, каким образом сравнивается его рост с вечно спящим «богатырем» Димоном Медведевым и вообще, как нацлидер достает до писсуара.

Это не юмор. Истинный рост нацлидера - самая охраняемая тайна РФ.

Шифры к системам пуска ракет - ерунда, по сравнению с этой тайной. Приближение к ее разгадке - смертельно опасно. Оно и понятно, ибо россияне уверены, что рост Путина где-то между 3 и 5 метрами, по крайней мере, так он смотрится на всех официальных фотках.

Слухи же о том, что его рост - 170 см, в доверительных беседах опровергаются самым неожиданным способом. Там подтверждают эти размеры, но намекают, что они относятся не ко всему Путину, а исключительно к его фрагменту, пусть и очень важному. При этом - цокают языками, подмигивают и говорят на французский манер: «о ля-ля!»

Короче говоря, лучше пересаживать растительность с ягодиц, чем уронить авторитет державы еще ниже, чем Г-3 и вот именно в этой тактике, Путин действительно преуспел.

Вот в этой части утверждения Портникова мы спорить не станем.

anti-colorados
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Додон заявил, что "не знает, сделало ли правительство это самостоятельно или ими управляют как марионетками из-за рубежа"
По себе судит...
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Додону - гибридные враги - гибридные меры
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Похоже додон скоро станет соседом гондона по имени Виктор Фёдорыч ...
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что то подсказивает хуйловскую марионетку уберут до нового года
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Четко держит линию москвы и уже даже не стесняется...
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у него конкретное задание из москвы - разжечь гражданский конфликт в Молдове и попытаться захватить всю власть в Молдове, так что Додон будет только нагнетать, как я и говорил, вероятно Кремль решил следующий удар нанести по Кишиневу, а может и отвлекающий удар это будет, в любом случае - чем раньше Додону голову отрубят в Молдове тем лучше для Молдовы
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Додон заявил, что "не знает, сделало ли правительство это самостоятельно или ими управляют как марионетками из-за рубежа". Источник: https://censor.net.ua/n450164

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Во даёт этот дандон! А тобой, дандоном, какое хуйло из-за рубежа управляет?!!!
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Позорище ебаное... президент называет кабмин своей страны зарубежными марионетками и отсасывает какому-то жирному рашкопидору в прямом эфире...
Смотрите, зрадодебилы - вот это ЗРАДА. Если Порох отмочит что-то подобное, я первый пошлю его нахуй и буду голосовать за кого угодно лишь бы против такого.
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додон закономерный результат борьбы за власть разного рода балаболов-популистов...в кремле не все дурачки-в молдавии прокатило и у нас по тому сценарию пошли...бабе юле и ей подобным привет!...рыгам остается только наблюдать и ждать-эти придурки все сами сделают...
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Дадон струсил,что от хомячка и карлика ничего не получит.Ведь он перед ними пресмыкается,как второсортный
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Додон про Ргогозина... На закладке Цензора. )))


Додон про Ржугозина лучше звучит. )))
Пусть стрельнет еще раз в себя клоун для ответных мер Молдове. )))
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Как бы нам из нашего Пэдры сделать такого беспомощного Додона?
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А полномочия Долдона и нашего Пэдро мало чем отличаются...... и в Молдове и у нас в Украине Парламентско-президентская республика...а не на оборот....
Так что увы и ах...ваши претензии к Пэдро...в основной своей массе....просто глупы....
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НЕ БРЕШИ !!! У КАРТАВОГО полномочия только на бумаге.. а реально в стране рулит ПЭДРО !!! !!!
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Брешут собаки....йульки и идиоты типа тебя...а я лишь констатирую факт полномочий президентов Молдовы...и Украины....
Что до рулит...то рулит партия Президента....что есть очень и очень хорошо.....что у парламентского большинства в ВР и у Президента единый взгляд ....
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не переживай, Гндон, поедешь на расию и там отсосешь рогозину
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Акт большой политической глупости это Додон.
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Акт большой политической глупости - это крайний выбор молдаван и украинцев !!!
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Что же ты не договариваешь скот....что только винторогие скоты из паРаши... сделали правильный выбор....
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СКОТЫНЯКА это ты.... по всему видно что ты член правящей ОПГ и боишься потерять своё место у корыта так что мне твоя ИСТЕРИКА здесь понятна.. но всё равно за воровство ответят все властьимущие при смене власти !!! ЖДИ... !!!
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Часть населения Молдовы, проголосовавшее за фсбешного агента влияния Долдона - как две капли воды похоже на ту часть населения Украины, которая проголосовала в своё время за агента Кремля Януковоща,
и на ту часть населения Грузии, которая проголосовала за путинского вассала Иванишвили...
Такая беда может внезапно постигнуть Украину ещё раз, и тогда шансов стать страной свободного демократического мира будет ещё меньше...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМолдову вовлекли в беспрецедентный геополитический скандал, - Додон про объявление Рогозина персоной нон грата
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