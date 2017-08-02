 Молдову вовлекли в беспрецедентный геополитический скандал, - Додон про объявление Рогозина персоной нон грата

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.
Он отметил, что это решение является "актом большой политической глупости" для Кишинева.
Додон заявил, что "не знает, сделало ли правительство это самостоятельно или ими управляют как марионетками из-за рубежа".
"К сожалению для нашей страны и граждан, правительство на полной скорости ведет страну к серьезной политической и геополитической катастрофе", - написал он.
В среду кабинет министров Молдовы объявил российского вице-премьера персоной нон грата. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции республики Андрея Галбура, соответствующая мера принята в связи с тем, что Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые "несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер".
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Молдовы и рф скандал
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И по поводу "беспрецедентности". В Европе, наверное, только Беларусь осталась, которая Рогозину ещё не запретила въезд.
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Некоторые даже давали аккуратные советы Путину в стиле: не было - нечего и привыкать. То есть - обриться наголо и быть совершенно лысым. В конце концов, лысыми были многие деятели совка и нормально себя чувствовали до самого расстрела. Но возникли два обстоятельства, напрочь закрывшие тему.
Первое - немаловажное, мнение Иосифа Кобздона. Путин прислушивается к его мнению ибо тот хорошо пел песню в «Семнадцать мгновений весны» - культовом для нацлидера фильме и потом, Кобздон издавна пользовался авторитетом у конкретной братвы еще до того, как Путин сам стал «крутяком» у Тамбовских.
Но это обстоятельство из разряда «звонок другу» или «помощь из зала», а вот второе - могло раскрыть личность истинного кумира Путина.
Вот представим, что Путин полностью все срезал с головы. Нет, нос и уши - из другой оперы, речь только о волосах. Какие ассоциации будет вызывать его вид? Гусаров попрошу молчать, и оставить замечания о половом органе дедушки - при себе, и вообще, речь не о дедушке Вове, а о его кумире.
Конечно же, сразу возникнет ассоциация с Хрущевым и в этом - самый большой конфуз. Как мы отмечали выше, Путин - искусный плагиатор и если он безвозвратно войдет в образ Хрущева, случится непоправимое.
Ведь кульминацией сценического образа Никиты Сергеевича является выступление в ООН и его знаменитое стучание туфлей по трибуне. Может ли Путин удержаться от такого соблазна? Вряд ли.
Он вообще не очень может противостоять соблазнам и если уж начинает воровать, то становится крупнейшим вором в истории, который умудрился обобрать свою страну на сотни миллиардов долларов.
Или вот лошадки. Когда его отправят в мир иной, а самостоятельно он туда вряд ли уйдет, образ Путина постепенно трансформируется в мужика с голым торсом, верхом на низкорослой лошади или пони, с винтовкой в крепкой деснице.
Собственно говоря, еще живого Путина именно так представляют в Штатах.
Если Сталина непременно представляли с усами и трубкой, Горбачева с пятном, различных конфигураций, на лысине, то Путин уже не отмоется ни от формы топлесс, ни от лошади, ни от винтовки. А все почему? Не удержался от соблазна почувствовать себя Чинганчгуком, в исполнении Гойко Митича.
Именно поэтому Россия сейчас воспринимается как та самая низкорослая кляча, которую оседлал Путин, размахивающий оружием.
Но вернемся к образу Хрущева. Здесь мы вынужденно опустим интимные подробности о тяге покойного генсека к кукурузе, это дела не касается, но обратим внимание на то, что он очень импульсивно и несдержанно выступал на международной арене. Упомянутый выше эпизод с ботинком как раз и был связан с ядерными угрозами совка.
А теперь представим, что загнанный в угол Путин, приезжает на заседание генассамблеи ООН, выходит на трибуну и дает жесткий ответ на санкции, списывание совка, вернее - России, в клуб «Г-3» (РФ, КНДР, Иран), развертывание многочисленных военных баз по периметру взбесившейся бензоколонки и, самое главное - начало конфискации всего, нажитого непосильным трудом царя Владимира, но хитро размещенного у различных Ролдугиных, Тимченок, Вексель- и Роттенбергов, а также - других особо важных товарищей, данные о состоянии которых засекречены и которые освобождены от декларирования своих доходов, а значит, и выплаты с них налогов. В самом деле, взымать налоги с путинских заначек - вершина неосмотрительности.
Так вот, допустим, что такая ситуация наступила не через несколько месяцев, а прямо сейчас. И вот Путин, исполненный праведного гнева, восходит на трибуну и толкает попурри из своих самых знаменитых и, не побоюсь этого слова - программных речей про обрезание, половые органы бабушек и дедушек, а потом, распалившись сверх меры, в стиле Никиты Сергеевича, срывает с себя туфлю и оной стучит по поверхности трибуны!
Вот это будет провал. Нынешняя видео техника, дает картинку в избыточном разрешение, а если случится такой припадок, то все камеры будут направлены как на самого Путина, так и на его туфлю.
В этот момент раскроется его самая сокровенная тайна. Всем станет понятно, каким образом сравнивается его рост с вечно спящим «богатырем» Димоном Медведевым и вообще, как нацлидер достает до писсуара.
Это не юмор. Истинный рост нацлидера - самая охраняемая тайна РФ.
Шифры к системам пуска ракет - ерунда, по сравнению с этой тайной. Приближение к ее разгадке - смертельно опасно. Оно и понятно, ибо россияне уверены, что рост Путина где-то между 3 и 5 метрами, по крайней мере, так он смотрится на всех официальных фотках.
Слухи же о том, что его рост - 170 см, в доверительных беседах опровергаются самым неожиданным способом. Там подтверждают эти размеры, но намекают, что они относятся не ко всему Путину, а исключительно к его фрагменту, пусть и очень важному. При этом - цокают языками, подмигивают и говорят на французский манер: «о ля-ля!»
Короче говоря, лучше пересаживать растительность с ягодиц, чем уронить авторитет державы еще ниже, чем Г-3 и вот именно в этой тактике, Путин действительно преуспел.
Вот в этой части утверждения Портникова мы спорить не станем.
anti-colorados
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По себе судит...
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Во даёт этот дандон! А тобой, дандоном, какое хуйло из-за рубежа управляет?!!!
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Быдло ВДВшник ударил журналиста НТВ День ВДВ 2017
Видео 32 с.
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Смотрите, зрадодебилы - вот это ЗРАДА. Если Порох отмочит что-то подобное, я первый пошлю его нахуй и буду голосовать за кого угодно лишь бы против такого.
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Россия запретила ввоз свинины из Румынии https://news.rambler.ru/business/37551171-rossiya-zapretila-vvoz-svininy-iz-rumynii/
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Додон про Ржугозина лучше звучит. )))
Пусть стрельнет еще раз в себя клоун для ответных мер Молдове. )))
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Так что увы и ах...ваши претензии к Пэдро...в основной своей массе....просто глупы....
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Что до рулит...то рулит партия Президента....что есть очень и очень хорошо.....что у парламентского большинства в ВР и у Президента единый взгляд ....
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и на ту часть населения Грузии, которая проголосовала за путинского вассала Иванишвили...
Такая беда может внезапно постигнуть Украину ещё раз, и тогда шансов стать страной свободного демократического мира будет ещё меньше...
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