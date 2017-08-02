 Умерла 8-летняя девочка, отдыхавшая в детском лагере Бердянска

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, девочка 2009 года рождения обратилась с жалобами на плохое самочувствие. С 24 по 27 июля она находилась на лечении в изоляторе детского лагеря. 27 июля ее выписали. 1 августа девочке снова стало плохо. Ее поместили в изолятор, а затем вызвали скорую.
Ребенка доставили в больницу с диагнозом "инфекционно-токсический шок". Спасти ей жизнь не удалось.
Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
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Суки ! Угробили ангелочка .
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Не могу больше !!!!!!!!!!!!! Убить гадин .
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раны (в том числе ожоги)
послеродовой сепсис
послеоперационные инфекции (классические признаки инфекции могут отсутствовать в месте операционного вмешательства)
закрытые раны, например, в носу
синусит, трахеит
внутривенное употребление наркотиков
ВИЧ/СПИД
аллергический контактный дерматит
и нек. др.
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