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Все про:Бердянск (115) дети (3259) отдых (308) смерть (5125)

 Умерла 8-летняя девочка, отдыхавшая в детском лагере Бердянска

отель санаторий львова

В больнице Бердянска (Запорожская область) скончалась малолетняя девочка, которая приехала на отдых в один из детских лагерей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, девочка 2009 года рождения обратилась с жалобами на плохое самочувствие. С 24 по 27 июля она находилась на лечении в изоляторе детского лагеря. 27 июля ее выписали. 1 августа девочке снова стало плохо. Ее поместили в изолятор, а затем вызвали скорую.

Ребенка доставили в больницу с диагнозом "инфекционно-токсический шок". Спасти ей жизнь не удалось.

Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление детей в бердянском санатории: обнаружены патогенные микроорганизмы, зафиксированы нарушения санитарного режима
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А доктор в лагере вообще был ? Жуть какая ... Поприбивать весь персонал на месте ! Как жаль малышку .
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Хвельшерица баба Клава .
Суки ! Угробили ангелочка .
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Надо было ее забирать в нормальную больницу сразу, сам прошел это зимой,неизвестный вирус плюс высокая температура у дочки, только на 5-й день сбили .
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К сожалению это сегодняшняя наша реальность, но удивляют родители, где их молниеносная реакция, почему они так безответственно бросают своих детей!
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Ну какая молниеносная реакция может быть у родителей , убитых горем?
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реакция на болезнь живого ребенка, неужели непонятно
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А дети постарше разве не могли смеха ради дать малышке какую - нибудь дрянь попробовать, " шобы чисто поржать " ? Конечно могли .
Не могу больше !!!!!!!!!!!!! Убить гадин .
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Везде грязь и антисанитария, отвратительное приготовление пищи и никакого внимания к качеству питания. И это при высокой дороговизне за отдых. Безразлично где - Бердянск, Кириловка, Одесса, Николаев и др. Везде болеют взрослые и дети, иногда со смертельным исходом. Везде стремятся выкачать максимум доходов, при минимуме затрат. Проще дать взятку санитарному врачу, чем тратиться на уборку, дезинфекцию, зарплату горничных, хороших поваров и т д.
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Пишу на основании своего горького опыта отдыха на море в этом году!
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Возможные причины инфекционно-токсического шока:
раны (в том числе ожоги)
послеродовой сепсис
послеоперационные инфекции (классические признаки инфекции могут отсутствовать в месте операционного вмешательства)
закрытые раны, например, в носу
синусит, трахеит
внутривенное употребление наркотиков
ВИЧ/СПИД
аллергический контактный дерматит

и нек. др.
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Да уж, санитария в Укриане с каждым годом все хуже и хуже.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУмерла 8-летняя девочка, отдыхавшая в детском лагере Бердянска
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