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 Политика Украины
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 Из-за систематических российских провокаций под Светлодарском украинская пехота вынужденно продвинулась вперед, - Мысягин

боец гюрза дуга светлодарская

Украинские военные из-за систематических обстрелов были вынуждены продвинутся вглубь оккупированной территории и занять новые позиции.

Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин, информирует Цензор.НЕТ.

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"Из-за систематических обстрелов и провокаций со стороны противника, наша пехота на Светлодарской дуге была вынуждена хорошо прошагать вперед, больше чем на 1 км, закрепиться и поставить опорники уже на новых наших позициях. Светлодарская дуга потихоньку закругляется", - написал он.
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Як казав пастор - головне кордон не проскочити )
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Так, з китайським кордоном треба обережно ставитись...
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пусть и дальше так "вынужденно" продвигаются вперед
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...а почему нет?
...давно пора создать группировку типа ИГил, назвать к примеру "Еурейские Танкисты Дамбаса", тихо снабжать трофейным кацапским оружием, разрешить им по полной крошить кацапов без всяких там минских соплей и объявить их российскими евреистами.
...гибрид на гибрид, а чо...
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Тсс... Це вже давно робиться. Угрупування називається ЗСУ.
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Само их присутствие это уже провокация.
Гнать москальску заразу!
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Юрий Мысягин, как оно, хорошо с Прокопчуком воровалось, а?
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Молодцы! И не оглядывайтесь на москву, потихоньку, по-чуть-чуть вперед.
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По обстоятельствам. Где потихоньку, по чуть-чуть, а где, то может и не потихоньку.
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чем хороша эта новость - в таких новостях никогда не бывает клавишных петриётов...
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Исландия, что ты там начудил в Комсомольске-на-Амуре?
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да... - алиби у меня нет на это время...)
привет Славич - всё будет нормально...
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...украинская пехота вынужденно продвинулась вперед
Как же мне нравится эта формулировка
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ты дывы, як пидло...)) покы жыдоугробуряты святкують дядю васю...
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Это лучше, чем ничего, так по 1 км и территорию Донбасса назад вернем
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"Из-за систематических российских провокаций под Светлодарском украинская пехота вынужденно продвинулась вперед".

Не, ну продвигаться вперёд из-за систематических провокаций - это святое! И так каждый день!
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Думаю что теперь дугу надо потихоньку выравнивать в линию чтоб не дай Бог вместо дуги не получили котел.
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А потом прогнуть наоборот. Как минимум до границы.
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Горловка уже в пролукольце. Ещё пара "вынужденных" операций и тамошним впопучленцам прийдется делать ноги.
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разве только под тризубом на башнях кремлю не гореть, разве и то если сильно повезет и не побрезгуем
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Поярков вже давно це передбачив, намалювавши картину "Тризуби над Кремлем".
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З Трампа теж вимушено зробили нашого піхотинця. Отже, ТрампНАШ, як виявляється
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Сподіваюсь, що рівно за рік,десантура в Москві на своє свято буде пити пиво по 20 гривень за пляшку!
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Не следуя Конституции Украины, из-за провокаций воюют.
Военнослужащие Украины, наверное, не знают, что есть Конститутуция у Украины и что в ней написано.
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Просто хлопці пішли подивитись звідки по них стріляють.
І їм там сподобалось...
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Накінець хоть щось розумне зробили. Дави колорадів у власній хаті.
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Молдцы ребята!!!!! Просто СУПЕР!!!!!!
Слава Украине!!!!
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принуждение к миру путем победы хороший вариант для Крыма тоже
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Из-за систематических российских провокаций под Светлодарском украинская пехота вынужденно продвинулась вперед, - Мысягин

_________________
гібридна війна вона така гібридна))))
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Вот это правильное объяснение, давно так надо действовать)
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Step Steppelton

...украинская пехота вынужденно продвинулась вперед
Как же мне нравится эта формулировкаДа... и ктати ......ее ..там нет!
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Українська піхота, як та гаряча женшчіна: не хотіла, не хотіла, а потім бац - і продвінулась.......
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А тем временем гастарбайтеры потиху "продвигаются" в москве. На Ютубе засняли грандиозную драку армян и узбеков где-то человек 40. Так что там путин говорил про миграционный кризис в Европе?
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наверное во время войны и до восстановления территориальной целостности армия и оборонка должны быть отделены от законодательной исполнительной и судебной власти. а то "ихтамнет", "мирный план" и Х#йло который вечно врет приводят к неадекватным жертвам.
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Все правильно, хлопцы! Это ваша земля и не надо искать повода продвигаться по ней вперед!
Это кацапы пусть ищут повод уносить ноги с нашей земли, а нам повода что бы ее освобождать не надо.
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Граждане РФ китайской национальности, проживающие на Дальнем Востоке, взяв за пример Крым, должны провести свой референдум. На нем рассмотреть два вопроса: «О создании независимой Дальневосточной народной республики» и «О вхождении ДВНР в состав Китайской Народной Республики»…
(27 мая 2014 года КНР, на полном серьезе, предложила России заселить Сибирь и Дальний Восток китайцами… «Круче» плевка в лицо Россия давно уже не получала, однако, молча «утерлась»).
Так что «не за горами» повтор 1922 года в Харбине, когда китаец говорил русскому эмигранту, бывшему офицеру: «Вчера ты был «капитана» (начальник), а сегодня - я «капитана»…
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Во-первых, это не украинская пехота, а местные трактористы
Во-вторых, их там вообще нет
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Может быть вынужденно так и всю территоррию освободят? Принуждение к победе?)))))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз-за систематических российских провокаций под Светлодарском украинская пехота вынужденно продвинулась вперед, - Мысягин
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