 Из-за систематических российских провокаций под Светлодарском украинская пехота вынужденно продвинулась вперед, - Мысягин

Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин, информирует Цензор.НЕТ.
"Из-за систематических обстрелов и провокаций со стороны противника, наша пехота на Светлодарской дуге была вынуждена хорошо прошагать вперед, больше чем на 1 км, закрепиться и поставить опорники уже на новых наших позициях. Светлодарская дуга потихоньку закругляется", - написал он.
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...давно пора создать группировку типа ИГил, назвать к примеру "Еурейские Танкисты Дамбаса", тихо снабжать трофейным кацапским оружием, разрешить им по полной крошить кацапов без всяких там минских соплей и объявить их российскими евреистами.
...гибрид на гибрид, а чо...
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уебэн зэ биттэ
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Гнать москальску заразу!
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привет Славич - всё будет нормально...
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Как же мне нравится эта формулировка
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Не, ну продвигаться вперёд из-за систематических провокаций - это святое! И так каждый день!
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Военнослужащие Украины, наверное, не знают, что есть Конститутуция у Украины и что в ней написано.
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І їм там сподобалось...
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Слава Украине!!!!
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гібридна війна вона така гібридна))))
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...украинская пехота вынужденно продвинулась вперед
Как же мне нравится эта формулировкаДа... и ктати ......ее ..там нет!
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Это кацапы пусть ищут повод уносить ноги с нашей земли, а нам повода что бы ее освобождать не надо.
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(27 мая 2014 года КНР, на полном серьезе, предложила России заселить Сибирь и Дальний Восток китайцами… «Круче» плевка в лицо Россия давно уже не получала, однако, молча «утерлась»).
Так что «не за горами» повтор 1922 года в Харбине, когда китаец говорил русскому эмигранту, бывшему офицеру: «Вчера ты был «капитана» (начальник), а сегодня - я «капитана»…
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Во-вторых, их там вообще нет
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