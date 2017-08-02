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Все про:жилье (621) Львов (3626) ОПГ (164)

 Преступная группа, которая в сговоре с работниками полиции похищала одиноких людей с целью завладения жильем, ликвидирована во Львове, - прокуратура

прокуратура

Во Львове задержали банду, которая в сговоре с полицией похищала людей. Злоумышленники похищали и незаконно удерживали одиноких людей с целью дальнейшего завладения их жильем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

В сообщении отмечается: " Сегодня, 2 августа, прокуратурой области совместно со Львовским управлением внутренней безопасности Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины разоблачена и задокументирована противоправная деятельность группы лиц, находясь в преступном сговоре с работниками полиции, занимались похищением и незаконным удержанием одиноких граждан с целью завладения их жильем.

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При одновременном проведении 11 санкционированных судом обысков, освобожден потерпевший, квартирой которого путем подделки документов, завладели мошенники. Как выяснилось, мужчины насильно удерживали в другом помещении против его воли около месяца.

Также, правоохранителями изъято значительное количество документов на различные жилые помещения, средства связи и другие вещественные доказательства, а также в порядке ст. 208 УПК Украины, задержаны пять основных участников указанной преступной группы.

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В ЕРДР внесены сведения по ч.3 ст.190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованиемэлектровычислительной техники), ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст. 365 УК Украины (превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа).

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия с целью установления всех участников указанного преступной группировки. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения".

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цікаво..чому лише зараз ..
Не поділились з Аваковим,чи Авакова "зливають"

про факти подібного у Львові було чути вже років 15-ть..
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а що ж раніше народ мовчав, якщо ще 15 років тому про це знав?
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И куда по твоему тот народ что что- то знал обращался ? Правильно - к тем - же самым мусорам !А куда еще он должен был обращаться по твоему ?
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есть еще прокуратура, есть суд, журналисты, общественные организации? Или все так запущено было, так плохо?
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Сразу видно что вы не имели дела с прокуратурами,судами и остальным укрбля#м !
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Отдел внутренней безопасности полиции, сбу вконце концов. Если не помогает, вычислить поймав на живца и исполнить приговор самостоятельно. Слишком доброе и терпеливое население, последствия разложения христианской моралью. Не убий распостраняется только на тех кто этого не заслуживает.
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Просто вы не имеете представления о " полиции " раз такую дурь пишите . Все мои знакомые из этой щироватой милиции ушли больше десяти лет назад .Просто в этом дерьме невозможно оставаться человеком !
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Таких тварей нужно ликвидировать при задержании.
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Укрбанбиты при соевом, сепаратисте Сабакове и его проститутках Голубане и Отброскине - чувствуют себя в безопасности .
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Преступной эта группа стала тогда, когда перестала делиться. Жадность сгубила.
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Дати песюкам по саму зав,язку,хай мотають кілометри на зоні.💩🍴💉😷🎐
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Це 25 років робиться і ні одно оскарження не розглядалося скільки відібрано по всій Україні квартир кашмар .Коли цьому прийде кінець боже ,боже.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПреступная группа, которая в сговоре с работниками полиции похищала одиноких людей с целью завладения жильем, ликвидирована во Львове, - прокуратура
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