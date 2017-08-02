 Преступная группа, которая в сговоре с работниками полиции похищала одиноких людей с целью завладения жильем, ликвидирована во Львове, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
В сообщении отмечается: " Сегодня, 2 августа, прокуратурой области совместно со Львовским управлением внутренней безопасности Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины разоблачена и задокументирована противоправная деятельность группы лиц, находясь в преступном сговоре с работниками полиции, занимались похищением и незаконным удержанием одиноких граждан с целью завладения их жильем.
При одновременном проведении 11 санкционированных судом обысков, освобожден потерпевший, квартирой которого путем подделки документов, завладели мошенники. Как выяснилось, мужчины насильно удерживали в другом помещении против его воли около месяца.
Также, правоохранителями изъято значительное количество документов на различные жилые помещения, средства связи и другие вещественные доказательства, а также в порядке ст. 208 УПК Украины, задержаны пять основных участников указанной преступной группы.
В ЕРДР внесены сведения по ч.3 ст.190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованиемэлектровычислительной техники), ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст. 365 УК Украины (превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа).
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия с целью установления всех участников указанного преступной группировки. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения".
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про факти подібного у Львові було чути вже років 15-ть..
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