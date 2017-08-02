 Пресс-секретарь Кучмы сообщила подробности сегодняшних переговоров ТКГ в Минске

Об этом на свей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.
В контексте договоренностей лидеров стран Нормандского формата от 24 июля 2017 года Трехсторонняя контактная группа призвала представителей ОРДЛО обеспечить взятые на себя обязательства и прекратить стрелять.
"Стоит вопрос обеспечения мониторинга ситуации на Донбасса со стороны СММ ОБСЕ в круглосуточном режиме 7 дней в неделю, с использованием технических средств наблюдения, после чего будет обеспечено дальнейшее разведение сил и средств на согласованных участках. Во время разведения сил и средств представители ОРДЛО не должны устанавливать дополнительные фортификационные сооружения и минные поля, также не могут продолжатся ни инфильтрация войск, ни поставки новых боеприпасов из РФ на территорию ОРДЛО.
Представители ОРДЛО блокируют допуск СММ ОБСЕ к участку украинско-российской границы. Вместе с ОБСЕ мы призываем к разблокированию этого допуска и обеспечению контроля миссией как за передвижением на территорию ОРДЛО вооружений и воинских формирований с территории РФ, так и за тем, чтобы с неподконтрольной Украине части Донбасса не вывозили оборудование украинских предприятий", - написала Олифер.
Также украинская сторона подняла вопрос недопустимости применения пыток по отношению к незаконно удерживаемым лицам, которые находятся на территории ОРДЛО и призвала завершить согласование списков в письменном виде с тем, чтобы на следующей встрече ТКГ была достигнута договоренность об освобождении людей.
"Игнорирование РФ и ОРДЛО вопросов безопасности не позволяют достичь прогресса на других направлениях, в частности, на политическом, гуманитарном, экономическом", - отметила пресс-секретарь Кучмы".
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Согласно документу, американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками, находящимися под санкциями, с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней (сейчас - 90 дней).
Также вводятся новые ограничения для российского энергетического сектора - длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям, которые находятся под санкциями, будет ограничена с 90 до 60 дней. Кроме того, запрещается предоставление резидентами США товаров, услуг, и технологий для новых проектов по добыче нефти на шельфе Арктики и глубоководье, а также сланцевой нефти в случае, если попавшие под санкции российские компании владеют более чем третью акций проекта.
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и сделали все єто - шоколадная бл#дь с нулевим рейтингом
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