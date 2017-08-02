 Трамп ввел новые санкции против России

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на Белый дом, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях в отношении России и попутно заявил, что администрация будет выполнять закон, но с оговорками в отношении его применения и конституционности некоторых положений," - сообщает кореспондент издания Bloomberg News Маргарет Талев.
В так называемом сопроводительном заявлении, которое попало в распряжение Bloomberg, говорится, что законопроект вызывает обеспокоенность Трампа в связи с посягательством на полномочия президента и возможным ударом по сотрудничеству США с союзниками.
Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен был подписать президент США Дональд Трамп.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
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и от Украины держи...
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Они так надеялись на Европу)
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Согласно документу, американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками, находящимися под санкциями, с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней (сейчас - 90 дней).
Также вводятся новые ограничения для российского энергетического сектора - длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям, которые находятся под санкциями, будет ограничена с 90 до 60 дней. Кроме того, запрещается предоставление резидентами США товаров, услуг, и технологий для новых проектов по добыче нефти на шельфе Арктики и глубоководье, а также сланцевой нефти в случае, если попавшие под санкции российские компании владеют более чем третью акций проекта.
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Рашка, аминь. Судьба совка.
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давай похвастайся, интересно просто)
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Ну от і дочекався- пішов під кондиціонер кон'як відкорковувати!
02.08.2017 17:47
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Коні п'яні,хлопці запряжені.
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gassab
Трамп подписал закон о санкциях США против России, - Bloomberg
Президент США одобрил введение новых санкций против России Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против Российской Федерации, передает Bloomberg со ссылкой на официального представителя Белого дома. Сообщается, что Трамп подписал закон о введении новых санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Кроме того, он одобрил ограничение президента США в одностороннем порядке без согласования с Конгрессом отменять санкции против России.
02.08.2017 17:46
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Думаю, что первым делом России выйдет из договора с Боливией "О неразмещении первыми ядерного оружия в космосе".
Вторым откажется от моратория, запрещающего охоту на плезиозавров и мамонтов.
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да х с ним
можешь и насрать)))
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Трамп,дай еще Джавелинов и другого оружия для защиты демократии в Украине и защиты Европы от рашистов
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https://www.youtube.com/watch?v=ZeVNZvIq-ME
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может и маловато...))
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--------------
А это что еще за отмазки?
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Всем хорошего настроения!
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Официального заявления от Белого дома, от Администрации Трампа пока ещё нет.
А то , что ,, какой-то представитель,, какому-то издательству что-то сказал, то это не серьёзно.
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