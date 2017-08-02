 Трамп ввел новые санкции против России

Об этом

информирует

Bloomberg со ссылкой на Белый дом, передает

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"Президент Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях в отношении России и попутно заявил, что администрация будет выполнять закон, но с оговорками в отношении его применения и конституционности некоторых положений," - сообщает кореспондент издания Bloomberg News Маргарет Талев.

В так называемом сопроводительном заявлении, которое попало в распряжение Bloomberg, говорится, что законопроект вызывает обеспокоенность Трампа в связи с посягательством на полномочия президента и возможным ударом по сотрудничеству США с союзниками.

Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США

за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей

этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен был подписать президент США Дональд Трамп.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон