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 Трамп ввел новые санкции против России

санкции

Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на Белый дом, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях в отношении России и попутно заявил, что администрация будет выполнять закон, но с оговорками в отношении его применения и конституционности некоторых положений," - сообщает кореспондент издания Bloomberg News Маргарет Талев.

В так называемом сопроводительном заявлении, которое попало в распряжение Bloomberg, говорится, что законопроект вызывает обеспокоенность Трампа в связи с посягательством на полномочия президента и возможным ударом по сотрудничеству США с союзниками.

Также читайте: Тиллерсон: Снятие санкций с РФ невозможно без выполнения Минска

Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен был подписать президент США Дональд Трамп.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
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Почему вы не смеетесь?Не смешно?Это Россия
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Гарбуза дал раисе ...
и от Украины держи...

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вы не поверите- но кацапы тоже плачут)
Они так надеялись на Европу)
Трамп ввел новые санкции против России - Цензор.НЕТ 2525
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Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, передает Bloomberg.
Согласно документу, американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками, находящимися под санкциями, с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней (сейчас - 90 дней).
Также вводятся новые ограничения для российского энергетического сектора - длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям, которые находятся под санкциями, будет ограничена с 90 до 60 дней. Кроме того, запрещается предоставление резидентами США товаров, услуг, и технологий для новых проектов по добыче нефти на шельфе Арктики и глубоководье, а также сланцевой нефти в случае, если попавшие под санкции российские компании владеют более чем третью акций проекта.
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Теперь уже окончательно и безповоротно.
Рашка, аминь. Судьба совка.
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Не время праздновать,нужно укреплять границу от росбеженцев
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Меня смущают эти ,,оговорки,, Трампа,можно дооговариваться до того что санкции окажутся только на бумаге.Так что радоваться рановато.
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І я зараз не п'ю,на дієті.Але доброго зеленого чайку запарю
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Жириновский тоже шампанского выпьет,как и депутаты госдумы
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че за вискарь?)
давай похвастайся, интересно просто)
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Класс. Я иду в магаз за абсентом. Тут конька маловато будет)))
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Я буду пить в ванной в холодной воде под свечи с пеной)))))))
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Ось перший, хто про це повідомив. Будьмо!
Трамп ввел новые санкции против России - Цензор.НЕТ 2788 gassab
Трамп подписал закон о санкциях США против России, - Bloomberg
Президент США одобрил введение новых санкций против России Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против Российской Федерации, передает Bloomberg со ссылкой на официального представителя Белого дома. Сообщается, что Трамп подписал закон о введении новых санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Кроме того, он одобрил ограничение президента США в одностороннем порядке без согласования с Конгрессом отменять санкции против России.
02.08.2017 17:46
ОтветитьБольше не нравится 5

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Ответ Путина и России будет страшным, очень страшным.
Думаю, что первым делом России выйдет из договора с Боливией "О неразмещении первыми ядерного оружия в космосе".
Вторым откажется от моратория, запрещающего охоту на плезиозавров и мамонтов.
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мона я уточню ...про космос неразмещение на луне .....рогозин же обещал базы на луне ....вот и фффсе!!!!!!
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обама нассы лучше у лифт)))
да х с ним
можешь и насрать)))
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Буднично, без помпы, напевая ла-ла-ла ла-ла ла-ла-ла.
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Помилуйте, королева, -- прохрипел он, -- разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!
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Круто !
Трамп,дай еще Джавелинов и другого оружия для защиты демократии в Украине и защиты Европы от рашистов
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Казламордые коцабы и так уже не успевают той Воронеж отстраивать каждый раз...
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Специальный выпуск программы "Директива Дугина", посвященный победе Дональда Трампа: Победа Трампа - наша победа

https://www.youtube.com/watch?v=ZeVNZvIq-ME
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бешенная собака жириновский только зря на банкет полинял
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а вам двух рабов хватит - или маловато будет?)))
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двух десятков говорите...
может и маловато...))
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Not enough, America must nuke russia to save future of the planet, or there will be one huge GULAG
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Переживаю за искандеры и тополя, бедняжки там наверное уже животики надорвали от смеха.
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"... но с оговорками в отношении его применения и конституционности некоторых положений"
--------------
А это что еще за отмазки?
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нужно было хоть что-то сказть, если от него болше ничего не зависит.
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ну вот - а ведь мечтали о ссср, вот и помощь подписана.
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Ну шо, жду с нетерпением новых версий интереснейших историй о пользе санкций и многоходовочках. Каким еще свежачком развлечет нас мохнорылые?
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"Трамп ввел...". Видать несколько дней упрашивали козломордых одуматься. Но с гопниками по другому нельзя
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Хороший день сегодня! День наших доблестных ВДВ и сказочно красивых санкций!!!
Всем хорошего настроения!
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Тепрь нужно вводить визовый режим с засразой и отгораживаться колючкой.Потому что голодный кацап-страшное существо.Слава Богу-ещё один шаг по дороге до наших держиморд!
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возрадуйтесь коми и удмурты, вам опять пользы по самые гланды подвалило.
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А до за санкции?Газ отключат?Я так понимаю что турки теперь в шоколаде.Рынок сбыта неограниченный.
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Ну сцука ох сегодня за поребриком сгорит пердаков. Детонация уже началась. Чувствуете дрожь земли? Это пердаки горят ватные. С сегодняшнего дня начинается закат педерации. Прощай немытая россия страна дебилов и алкашей. Гуд Бай
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Ребята, мы все ждём этого, но не надо торопиться с заявлениями.
Официального заявления от Белого дома, от Администрации Трампа пока ещё нет.
А то , что ,, какой-то представитель,, какому-то издательству что-то сказал, то это не серьёзно.
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уважуха мырыканському кнессету...красиво нагнули шута кремлёвского.
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Путин, великий стратег заявлял, что санкции только на пользу РФ. Поэтому по просьбе Путина, идя на встречу РФ, США вводят новые так нужные экономике РФ санкции. Будем надеятся, что новые санкции понравятся козломордым
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп ввел новые санкции против России
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