 Увеличение военных расходов Украиной является крайне тревожным сигналом, - Грызлов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Крайне тревожным сигналом является также подписание вчера, 1 августа, президентом Украины поправок в бюджет, увеличивающих военные расходы", - сказал он.
Порошенко ранее подписал законопроект, предусматривающий строительство заводов по изготовлению боеприпасов, закупку танков "Оплот", а также производство ракет. Изменения предусматривают увеличение расходов на сферу безопасности и обороны. Так, на Минобороны дополнительно выделили 4 млрд 353 млн, на Министерство внутренних дел - 3 млрд 947 млн грн, Нацполицию - 2 млрд 480 млн, Нацгвардию - 460 млн грн, СБУ - 250 млн грн.
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