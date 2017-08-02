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 Увеличение военных расходов Украиной является крайне тревожным сигналом, - Грызлов

грызлов

Подписание президентом Украины Петром Порошенко поправок об увеличении военных расходов является крайне тревожным сигналом, заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Крайне тревожным сигналом является также подписание вчера, 1 августа, президентом Украины поправок в бюджет, увеличивающих военные расходы", - сказал он.

Порошенко ранее подписал законопроект, предусматривающий строительство заводов по изготовлению боеприпасов, закупку танков "Оплот", а также производство ракет. Изменения предусматривают увеличение расходов на сферу безопасности и обороны. Так, на Минобороны дополнительно выделили 4 млрд 353 млн, на Министерство внутренних дел - 3 млрд 947 млн грн, Нацполицию - 2 млрд 480 млн, Нацгвардию - 460 млн грн, СБУ - 250 млн грн.
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не боитес, ведь если вооружаетса - значит по быстрому вас прикончят - радуитес, а то они маленким ножиком, вас будет резать - так что, радуитес а не ноите.
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Охренел вкорень.Развязали войну и гавкают.Сволота
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУвеличение военных расходов Украиной является крайне тревожным сигналом, - Грызлов
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