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 НАБУ и САП разоблачили хищение из госбюджета на нацпроекте "Качественная вода" 94,2 млн гривен

набу

В среду, 2 августа, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали руководителя предприятия, которого уличили в хищении 94,2 млн гривен из государственного бюджета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы САП.

Как отмечается, задержанный руководитель предприятия в течение 2012 - 2014 гг. совместно с должностными лицами Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и государственного предприятия "Государственная инвестиционная компания" завладел средствами, предусмотренными в бюджете для реализации национального проекта "Качественная вода" на сумму 94,2 млн гривен.

САП сообщает, что в рамках реализации проекта должно было состояться строительство 23000 групповых и локальных систем очистки питьевой воды в 20-ти ключевых регионах Украины.

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По поручению прокурора САП указанному лицу детективы НАБУ сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.


В пресс-службе напомнили, что Специализированной антикоррупционной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по завладению государственными средствами должностными лицами Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, ряда государственных предприятий и другими лицами на общую сумму 567 млн. гривен.
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Дивно! Ведь все эти агенства и нац.проекты именно для этого и учреждались.
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