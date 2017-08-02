 НАБУ и САП разоблачили хищение из госбюджета на нацпроекте "Качественная вода" 94,2 млн гривен

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы САП.
Как отмечается, задержанный руководитель предприятия в течение 2012 - 2014 гг. совместно с должностными лицами Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и государственного предприятия "Государственная инвестиционная компания" завладел средствами, предусмотренными в бюджете для реализации национального проекта "Качественная вода" на сумму 94,2 млн гривен.
САП сообщает, что в рамках реализации проекта должно было состояться строительство 23000 групповых и локальных систем очистки питьевой воды в 20-ти ключевых регионах Украины.
По поручению прокурора САП указанному лицу детективы НАБУ сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
В пресс-службе напомнили, что Специализированной антикоррупционной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по завладению государственными средствами должностными лицами Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, ряда государственных предприятий и другими лицами на общую сумму 567 млн. гривен.
833 3
Материалы по теме: Борьба с коррупцией
Освобожден полковник ВСУ Истомин, проходящий по "танковому делу". ФОТО(12)
Холодницкий о коррупции во власти: Начали ловить - говорят, а где большие "рыбы". Поймали - требуют "акул", их словим - скажут "китов" нет(82)
В отношении отчетности 5 партий НАПК направило материалы в полицию, - Корчак(8)
Нардеп Чорновол пришла в суд заступиться за прокурора Кулика. ФОТО(183)
Внутри провластного лагеря все четче виден конфликт между Банковой и Гройсманом(0)
Вице-президент ФИФА Вильяр, отказывавшийся сотрудничать со следствием по делу России, арестован в Испании за коррупцию(54)
Украинские ученые создали полиграф "Рубикон" и передали его в создающееся Государственное бюро расследований. ВИДЕО(55)
Ответить
Ответить
КОЛИ Ж БУДЕ ХОЧ ОДИН ЗА ГРАТАМИ ?
Ответить