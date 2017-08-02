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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:переговоры (3423) Минск (1132) Донбасс (15629) минские соглашения (2264) Сайдик (100)

 Переговорщики в Минске продвинулись в обсуждении списка новых зон разведения сил на Донбассе, - Сайдик

сайдик

Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) продвинулась в обсуждении списков новых зон разведения сил и средств

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели, об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

Кроме того, подгруппа продолжила дискуссию по поводу обеспечения безопасности вблизи объектов социальной инфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы.

По словам Мартина Сайдика, в политической подгруппе ТКГ "дискуссии о применении "формулы Штайнмайера", к сожалению, закончились безрезультатно".

"Я исхожу из того, что обмен мнениями продолжится в контексте текущей дискуссии в нормандском формате", - отметил Сайдик.

Тем временем в экономической подгруппе ТКГ отметили стабилизацию ситуации с поставками воды на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.

Также читайте: Встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу началась в Минске, - МИД Беларуси

"На прошлой неделе состоялся очередной платеж за воду. Таким образом, был погашен тот долг по поставке воды с августа прошлого года. Ситуация с поставками воды в отдельных районах Донецкой и Луганской областей стабилизируется. Благодаря регулярным платежам на данный момент водоснабжение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей осуществляется бесперебойно", - отметил спецпредставитель ОБСЕ.

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Ніякого розведення більше не буде! Терористи не припинили вогонь, в ЗСУ кожен день поранені та загиблі! Яке може бути розведення на нових ділянках? Що це за маразм? Терористи мають бути знищені без перемовин та розмов!
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Анонизм продолжается. Суходрочка. Которая Украине и нафиг не нужна.
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В чём состоит обещанный "компромисс" со стороны Украины в вопросе "новых зон разведения сил"???
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Зашибись мля... Наша власть договорилась с окупантами о стабилизации поставок воды окупантам.... За такое предательство расстреливать нужно а они етим ее и гордятся...
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Наши чинуши дружно последние пол года наезжают на антикоррупц.-"грандоедов".
Только эти люди пользу приносят и не за наш с вами счет,
А эти минские балаболки за наш счет в Минск катаются. Пользы 0. Я еще хотел бы узнать какие у них зарплаты, надбавки за риск, суточные.
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И сколько договорились отдать украинской територии?А главное сколько тысяч или десятки тысяч граждан Украины останутся в серой зоне,то есть в неопределенности брошеные Украиной и Гарантом?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереговорщики в Минске продвинулись в обсуждении списка новых зон разведения сил на Донбассе, - Сайдик
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