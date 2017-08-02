 Переговорщики в Минске продвинулись в обсуждении списка новых зон разведения сил на Донбассе, - Сайдик

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели, об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.
Кроме того, подгруппа продолжила дискуссию по поводу обеспечения безопасности вблизи объектов социальной инфраструктуры.
По словам Мартина Сайдика, в политической подгруппе ТКГ "дискуссии о применении "формулы Штайнмайера", к сожалению, закончились безрезультатно".
"Я исхожу из того, что обмен мнениями продолжится в контексте текущей дискуссии в нормандском формате", - отметил Сайдик.
Тем временем в экономической подгруппе ТКГ отметили стабилизацию ситуации с поставками воды на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.
"На прошлой неделе состоялся очередной платеж за воду. Таким образом, был погашен тот долг по поставке воды с августа прошлого года. Ситуация с поставками воды в отдельных районах Донецкой и Луганской областей стабилизируется. Благодаря регулярным платежам на данный момент водоснабжение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей осуществляется бесперебойно", - отметил спецпредставитель ОБСЕ.
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Только эти люди пользу приносят и не за наш с вами счет,
А эти минские балаболки за наш счет в Минск катаются. Пользы 0. Я еще хотел бы узнать какие у них зарплаты, надбавки за риск, суточные.
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