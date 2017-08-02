 Причиной массового отравления отдыхающих на Прикарпатье была кишечная палочка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По словам начальника главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в области Романа Гурского, "и в смывах, и в сырье, и в инвентаре, а также на руках работников этого заведения установлены бактерии группы кишечных палочек, свидетельствует о несоблюдении санитарных требований на этом объекте ".
Первых 13 пострадавших с признаками пищевого отравления обратились за медицинской помощью ночью 25 июля, 26 июля количество госпитализированных возросло до 37. Они были госпитализированы в инфекционное отделение Верховинской центральной районной больницы с диагнозом "острый гастроэнтерит" легкой и средней тяжести. 27 июля всех больных выписали из больницы.
Деятельность комплекса "Сяйво Карпат" была временно приостановлена. По факту отравления полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
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