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 Происшествия, Здоровье
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Все про:здоровье (1160) отравление (859) туризм (1058) Ивано-Франковская область (300)

 Причиной массового отравления отдыхающих на Прикарпатье была кишечная палочка

отравление

Причиной отравления 37 туристов из Германии, Польши, Украины, отдыхавших в заведении "Сяйво Карпат" в селе Красноилье на Ивано-Франковщине стала кишечная палочка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам начальника главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в области Романа Гурского, "и в смывах, и в сырье, и в инвентаре, а также на руках работников этого заведения установлены бактерии группы кишечных палочек, свидетельствует о несоблюдении санитарных требований на этом объекте ".

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Первых 13 пострадавших с признаками пищевого отравления обратились за медицинской помощью ночью 25 июля, 26 июля количество госпитализированных возросло до 37. Они были госпитализированы в инфекционное отделение Верховинской центральной районной больницы с диагнозом "острый гастроэнтерит" легкой и средней тяжести. 27 июля всех больных выписали из больницы.

Деятельность комплекса "Сяйво Карпат" была временно приостановлена. По факту отравления полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

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Вполне возможно,что кацапы диверсию сделали. Не думаю,что хозяева были заинтересованы в такой антирекламе. Они ведь этим там и живут. Тем более иностранцы хорошо платят.
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А Мож это патриоты...кацапов потравили😁..а Мож засранцы редкостные...жопу почухало и давай дальше нарезку делать
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