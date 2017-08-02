EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  551  1
Все про:КС (1152) Порошенко (13507) Народный фронт (1211)

 Президента призвали не поддаваться на давление и не ревизовать закон о Конституционном Суде

Фракция "Народный фронт" обращается к Президенту Украины с призывом не поддаваться на давление и провокации политических сил, которые пытаются руками Главы страны ревизовать недавно принятый парламентом закон Украины "О Конституционном Суде Украины".

Об этом говорится в сегодняшнем заявлении фракции "Народного фронта" в ответ на информацию о намерении Президента Петра Порошенко внести в парламент предложения по изменениям в закон в части избрания уполномоченного Верховной Рады по правам человека, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.

"Народный фронт" убежден, что на Президента осуществляется давление для того, чтобы закон был изменен вопреки здравому смыслу и были введен нормы, противоречащие доказанной юридической практике и принятому ранее решению Конституционного Суда.

"Наша фракция настаивает на следующем. Первое - изменение нормы избрания омбудсмена через открытое голосование во время сессионного заседания - соответствует правовой позиции, поскольку 2012 КСУ, опираясь на статью 84 Конституции Украины, признал неконституционным положения Регламента, которые предусматривали тайное голосование бюллетенями. Поэтому попытки внести изменения в действующий закон автоматически порождают правовой конфликт", - отметили в "Народном фронте ".

В политсиле также указывают, что именно открытое голосование за кандидатуру омбудсмена гарантирует ответственность каждого депутата, убирает возможные коррупционные интересы, которые могут возникать при тайном голосовании, и предоставляет избирателям возможность анализировать деятельность как своего депутата, так и парламента в целом. Тайное голосование отстаивают прежде всего те, кто хочет за спиной у общества через сговор протолкнуть собственного кандидата.

"Народный фронт" напоминает, что парламент именно открытым голосованием избирает Председателя Верховной Рады, Премьер-министра Украины, Председателя СБУ, Генерального прокурора и т.д., но избрание омбудсмена по странной логике выведено за скобки абсолютно нормальной практики", - подчеркивается в заявлении.

"И последнее. В законе " О Конституционном Суде Украины" введение открытой формы избрания омбудсмена не является уникальным. Так же отныне открытым голосованием, а не бюллетенями, будут избираться судьи КС. Это открытость перед обществом, которая, по нашему убеждению, является одним из ярких признаков демократии и парламентаризма", - считают в НФ.

"Народный фронт" как член коалиции большинства совместно с фракцией БПП, которая носит имя Президента Украины, верит, что глава страны не позволит манипуляциям и интригам, провокациям и правовому нигилизму влиять на отмену прогрессивных и эффективных законодательных норм, принятых парламентом в том числе при поддержке фракции Блока Петра Порошенко и введенных в действие за подписью самого Президента Украины.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А зачем он его пропихивал с рыгами? Чтобы не подписывать шоле? Наивные люди!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидента призвали не поддаваться на давление и не ревизовать закон о Конституционном Суде
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти