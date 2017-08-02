 Американский аналитический центр опубликовал доклад о сговоре Трампа с Россией, - BuzzFeed

"Крупный аналитический центр прогрессивного толка хочет, чтобы американские демократы больше не стеснялись обвинять избирательный штаб Трампа в сговоре с Россией", - сообщает журналистка BuzzFeed News Лиссандра Вилья, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу

"Он содержит доводы в пользу версии о сговоре между избирательным штабом Трампа и Россией. В докладе, с черновым вариантом которого BuzzFeed News ознакомился накануне его публикации, намеченной на среду, смело утверждается: "Теперь стало очевидно, что сговор был", а также: "это крупнейший в американской истории политический скандал", - говорится в статье.

Автор поясняет: в доклад "не включена какая-либо новая информация, но он знаменует призыв к тому, чтобы конгрессмены-демократы драматично изменили свой тон". По мнению издания, большинство конгрессменов-демократов пока занимает осторожную позицию.

Макс Бергманн, старший научный сотрудник CAP и автор доклада, сказал в интервью изданию: "Когда собираешь все воедино и излагаешь факты, всю известную нам информацию (...), картина становится совершенно ясной. Ясно, что штаб президента был готов вступить в сговор с россиянами и сделал это".