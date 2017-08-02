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 Американский аналитический центр опубликовал доклад о сговоре Трампа с Россией, - BuzzFeed

Американский аналитический Center for American Progress (CAP) составил доклад объемом почти 50 страниц, адресованный американским законодателям-демократам, поясняет издание.

"Крупный аналитический центр прогрессивного толка хочет, чтобы американские демократы больше не стеснялись обвинять избирательный штаб Трампа в сговоре с Россией", - сообщает журналистка BuzzFeed News Лиссандра Вилья, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу.

"Он содержит доводы в пользу версии о сговоре между избирательным штабом Трампа и Россией. В докладе, с черновым вариантом которого BuzzFeed News ознакомился накануне его публикации, намеченной на среду, смело утверждается: "Теперь стало очевидно, что сговор был", а также: "это крупнейший в американской истории политический скандал", - говорится в статье.

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Автор поясняет: в доклад "не включена какая-либо новая информация, но он знаменует призыв к тому, чтобы конгрессмены-демократы драматично изменили свой тон". По мнению издания, большинство конгрессменов-демократов пока занимает осторожную позицию.

Макс Бергманн, старший научный сотрудник CAP и автор доклада, сказал в интервью изданию: "Когда собираешь все воедино и излагаешь факты, всю известную нам информацию (...), картина становится совершенно ясной. Ясно, что штаб президента был готов вступить в сговор с россиянами и сделал это".

Доклад основан на информации, которая взята из сообщений прессы и показаний различных лиц в Конгрессе США.


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І що буде , якщо і добереться ? ...
Все одно людям , в Україні , схоже вже пофігу ...
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Ну Ви таке скажете! Йому ж альтєрнатіви нєт. І Хуйло одразу нападьот. І с корупцієй нема буде кому боротись. Не кажу вже про порохоботів. Вони й так вже понадягали на колорадські майки і футболки расія як у Мойши Пєтровича, зверху вишиванки. А якщо доведеться ще ц будьоновкі на голови чіплять. Ото буде вигляд! Най краще Оішорник буде
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А ні- двійко вас. По нікам двійко- а там хто знає...
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Коли за дєло бєрьотся міс Марпл-Кір'янова, отнєківаться нєт сенса
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И что будет??? Барыга просто объявит что BuzzFeed- ето агенты кремля и на том все затихнет, украинцы все проглотят молча и пойдут дальше делать будки. Снабжение електроенергией, газом, титановой рудой и просто деньгами на котором не один раз поймали соевую власть уже все и забыли давно.
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как по мне то лучше однотуровый чем двотуровая Жуля или вжопутуровый Олег Ахметович
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Как по мне то всех папередников вместе с ихними подельниками и судьями с прокурворами нах. расстрелять. потому что я уверен они никогда не дадут жить и развиваться Украине.
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Трамп санкции ещё не подписал?? Ща быренько подпишет 😀
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Политолухи, журнализди, експерди- тепер ще аналитеГи вискочили...
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вау Сашок! скоро ты будешь вместе с нормальными украинцами барыг хер.чить
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Бариг завжди критикував. Як і всіх інших, якщо заслужили.
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Сашко, а ти онанізмом в дитинстві займався?
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Да сколько ж можно... в чем этот сговор в пользу России хоть раз проявился? В новых санкциях, что ли?
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А что, у стреноженного конгресом додика есть шансы не одобрить новые санкции? Он безусловно клоун и идиот, но не настолько, чтобы внятно подписать себе импичмент
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Ну так какой итоге профит от этого "сговора" тогда?
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Профита там пока нет и сенат его не допустит. А планировался вполне конкретный, но не позволяют или дитынах
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"вполне конкретный" - какой? Откуда подробности?
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Вы наивно полагаете, что изучением этих подробностей занимаются лишь американцы? Вы заблуждаетесь. Очень много инфы про это просачивается из МИ ЮК и БНД бундеса. Подумайте, возможно вы и сами сможете найти связь между этими просачиваниями и крайне холодной позицией бабки и терезы в отношении трампона
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Ну так какой конкретный профит был обещан? Где это зафиксировано?
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Вы претендуете на роль куратора МИ и БНД? Это к тому, чтобы вам персонально сообщили какой имелся ввиду профит
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Обычно, если я что то утверждаю, то имею на то основания. Но это все равно явно не повод делиться конфиденциалом с упрямым приверженцем балалайкина да еще и на публичном сайте
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Ну так вы не смогли доказать, что предлагались какие-то профиты, да еще и конкретные. Зачем было это утверждать, если в итоге пшик.
А кто такой балалайкин?
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В данном эпизоде додик и вы. Диалог завершен, поскольку, если я вам предложу покопаться в сети да еще и на языках оргиналов, вы обидитесь. А мне это хоть и по барабану, но вам будет скучно
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Ясно... как с тем голубем и шахматной доской.
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Dlja amerikosov vazen ne resultat a protsess........................Trump namerevalsja prodat USA huilo................).......................
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сколько же вас таких идиотов по миру шастает
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Пора бы уже обещанное в конце декабря 2015 года выполнить - обнародование к весне 2016 года финансируемых паРашей партий в Европе и кротов в верхних эшелонах власти Украины...
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а конгресс быстрень ко сработал на упреждение , молодцы !
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Американский аналитический центр опубликовал доклад о сговоре Трампа с Россией, - BuzzFeed - Цензор.НЕТ 7878 удав

щас трамп их быстенько гражданства лишит...
и нет оппозиции !
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Ты слышишь цокот копыт? Потом голоса? Мда...
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В 1972 году, за четыре месяца до президентских выборов в США, на которых кандидат от Республиканской партии Никсон был переизбран на второй срок) в штабе кандидата в президенты от Демократической парии Джорджа Макговерна , расположенном в вашингтонском комплексе Уотергейт, были задержаны проникшие в отель 5 человек.
Они занимались настройкой подслушивающей аппаратуры и, по некоторым данным, фотографировали внутренние документы штаба демократов.
До сих пор не доказана связь именно этого инцидента с администрацией Никсона.
Однако в результате этого уотергейтского скандала Никсон был вынужден уйти с должности президента США.
По ходу, скандал у Трампа выглядит похлеще уотергейтского скандала Никсона. Тут попахивает изменой, связями с рашистами.
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Это хорошо. Трампу в очередной раз придется доказывать что он расию не любит. А доказать можно у них ,только делом. А не языком ,как наш клоун кучерявый.
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Американский аналитический центр опубликовал доклад о сговоре Трампа с Россией, - BuzzFeed - Цензор.НЕТ 2495

Дисклеймер вместо постскриптума: редакция «Петра и Мазепы» знает, что среди её читателей есть как сторонники, так и противники действующего президента США. Дабы не смущать умы и дать ответ на вечный вопрос «Чапай, ты за большевиков или за коммунистов?» до того, как нас впишут в ту или иную группу, вынуждены разочаровать обе категории. К Дональду Трампу мы относимся функционально и до обидного потребительски. Заведомо отбрасываем попытки занять место где-то на шкале от «Трамп - надежда белых консерваторов» до «Трамп - нарцисствующий жлоб» (признаться, мы даже не уверены, что полюса этой дихотомии противоречат друг другу). Нам важно лишь понимать, какой эффект его политика окажет на нашу страну и её ближайшего соседа. Поэтому наш любимый Трамп - это Трамп, которого ситуация вынуждает к конфронтации с Кремлём. И этот вопрос мы рады освещать вне зависимости от того, герой или антигерой - нынешний хозяин Белого дома в мировоззрении тех или иных авторов.
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не, что и не говори свободная пресса это власть,как ни крути.
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"в доклад не включена какая-либо новая информация"
это все что вам надо знать об этих аналИтиках
Источник: https://censor.net.ua/n450147
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Информацией могут служить и слухи, с определённой долей вероятности, но информацией может быть и что-то доказанное, а это совершенно другой уровень достоверности.
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Новая информацие - у Папаши Мюллера.Не зря же Орангутан под него копает
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Судьба стучится в дверь - Трамп- пам-пам-пааам.....
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В этой америке если уж попал под каток, то тебя там раскатают как под пиццу!
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Вот вроде как, разновор о Трампе, но у подхуйлятников, а именно так я их нащываю, при слове Порошенко горят пердаки!
Я все больше уверяюсь, что все правильно сделал что голосовал за Петра Алексеевича!
Порошенко будет и второй раз президентом! Ватные хуясосы вообще слетят с катух!
Однозначно пойду за Порошенко голосовать второй раз!😂😂😂😂😂
Гори ватка, гори....
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Смелый Вы, батенька, тут такое заявлять.
Щас Вам будет весело.

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Так у нас о чем бы не говорили,рашистские иуды все на президента переводят.Им же кремлевские спонсоры не зря деньги платят,с кожи лезут, чтобы отработать 30 сребреников.Одного в Житомире взяли,так это капля в море, их по Украине намного больше,а если еще лугандонию с Крымом учесть,то, вообще,целое стадо коллаборантов и Ольгино не надо.
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Вот что скандал благословенный делает.
Только что. Молния.
Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении РФ
Об этом агентству Bloomberg сообщил представитель Белого дома.
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А мне кажется,что и санкции от подпишет а возьмутся за него серьёзно.У Клинтона хватило мозгов не быковать, а покаяться.И импичмента избежал. А этот Нарцисс...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАмериканский аналитический центр опубликовал доклад о сговоре Трампа с Россией, - BuzzFeed
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