 Американский аналитический центр опубликовал доклад о сговоре Трампа с Россией, - BuzzFeed

"Крупный аналитический центр прогрессивного толка хочет, чтобы американские демократы больше не стеснялись обвинять избирательный штаб Трампа в сговоре с Россией", - сообщает журналистка BuzzFeed News Лиссандра Вилья, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу.
"Он содержит доводы в пользу версии о сговоре между избирательным штабом Трампа и Россией. В докладе, с черновым вариантом которого BuzzFeed News ознакомился накануне его публикации, намеченной на среду, смело утверждается: "Теперь стало очевидно, что сговор был", а также: "это крупнейший в американской истории политический скандал", - говорится в статье.
Автор поясняет: в доклад "не включена какая-либо новая информация, но он знаменует призыв к тому, чтобы конгрессмены-демократы драматично изменили свой тон". По мнению издания, большинство конгрессменов-демократов пока занимает осторожную позицию.
Макс Бергманн, старший научный сотрудник CAP и автор доклада, сказал в интервью изданию: "Когда собираешь все воедино и излагаешь факты, всю известную нам информацию (...), картина становится совершенно ясной. Ясно, что штаб президента был готов вступить в сговор с россиянами и сделал это".
Доклад основан на информации, которая взята из сообщений прессы и показаний различных лиц в Конгрессе США.
6330 73
Трамп демонстрирует невнятность политики США в отношении Кремля и НАТО, - The New York Times(22)
Трамп пока не подписал закон о санкциях против РФ, но сделает это на текущей неделе, - спикер Белого дома Сандерс(70)
При Трампе США будут привлекать Россию к ответу за дестабилизирующие действия, - Пенс(52)
Трамп заявляет, что Россия была против него на выборах-2016(152)
Карта России изменится. Путин хотел откусить у всех, а теперь придется жертвовать своим – Богуцкая(0)
Трамп готов подписать законопроект о санкциях против РФ, - Reuters(139)
Всемирный конгресс украинцев призывает Трампа ввести в действие новые санкции против России(58)
Ответить
Все одно людям , в Україні , схоже вже пофігу ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А кто такой балалайкин?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
щас трамп их быстенько гражданства лишит...
и нет оппозиции !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Они занимались настройкой подслушивающей аппаратуры и, по некоторым данным, фотографировали внутренние документы штаба демократов.
До сих пор не доказана связь именно этого инцидента с администрацией Никсона.
Однако в результате этого уотергейтского скандала Никсон был вынужден уйти с должности президента США.
По ходу, скандал у Трампа выглядит похлеще уотергейтского скандала Никсона. Тут попахивает изменой, связями с рашистами.
Ответить
Ответить
Дисклеймер вместо постскриптума: редакция «Петра и Мазепы» знает, что среди её читателей есть как сторонники, так и противники действующего президента США. Дабы не смущать умы и дать ответ на вечный вопрос «Чапай, ты за большевиков или за коммунистов?» до того, как нас впишут в ту или иную группу, вынуждены разочаровать обе категории. К Дональду Трампу мы относимся функционально и до обидного потребительски. Заведомо отбрасываем попытки занять место где-то на шкале от «Трамп - надежда белых консерваторов» до «Трамп - нарцисствующий жлоб» (признаться, мы даже не уверены, что полюса этой дихотомии противоречат друг другу). Нам важно лишь понимать, какой эффект его политика окажет на нашу страну и её ближайшего соседа. Поэтому наш любимый Трамп - это Трамп, которого ситуация вынуждает к конфронтации с Кремлём. И этот вопрос мы рады освещать вне зависимости от того, герой или антигерой - нынешний хозяин Белого дома в мировоззрении тех или иных авторов.
Ответить
Ответить
Ответить
это все что вам надо знать об этих аналИтиках
Источник: https://censor.net.ua/n450147
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я все больше уверяюсь, что все правильно сделал что голосовал за Петра Алексеевича!
Порошенко будет и второй раз президентом! Ватные хуясосы вообще слетят с катух!
Однозначно пойду за Порошенко голосовать второй раз!😂😂😂😂😂
Гори ватка, гори....
Ответить
Щас Вам будет весело.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Три года продуктовому эмбарго: сравниваем чеки из магазинов (рф)
(как обычно: подробности -- в комментариях)
Ответить
Только что. Молния.
Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении РФ
Об этом агентству Bloomberg сообщил представитель Белого дома.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а "ла ла ла лала ла ла ла"?
Ответить
Ответить